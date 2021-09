Ngày 15/9: Có 10.585 ca mắc Covid-19, hơn 14.000 ca khỏi bệnh

Thẻ xanh Covid-19 cho F0 tự điều trị: Sắp có cách hợp lý nhất, người dân không cần lo lắng TP.HCM đang xây dựng lộ trình tiến tới việc cấp "thẻ xanh Covid-19" cho người được tiêm đầy đủ vắc xin, đủ thời gian tạo kháng thể và F0 trong vòng 6 tháng. F0 tự điều trị tại nhà có thể xét nghiệm kháng thể chứng minh đã mắc bệnh.

Thông tin các ca mắc mới Covid-19

- Tính từ 17h ngày 14/9 đến 17h ngày 15/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca mắc Covid-19 ghi nhận 10.585 ca nhiễm mới, trong đó 02 ca nhập cảnh và 10.583 ca ghi nhận trong nước TP HCM (5.301), Bình Dương (3.228), Đồng Nai (808), Long An (424), Kiên Giang (183), Tiền Giang (93), An Giang (59), Quảng Bình (58), Cần Thơ (53), Tây Ninh (48), Đồng Tháp (45), Khánh Hòa (33), Bình Định (31), Bình Phước (27), Đắk Nông (26), Bình Thuận (19), Bà Rịa - Vũng Tàu (18), Quảng Ngãi (15), Phú Yên (14),

Hà Nội (14), Bạc Liêu (13), Cà Mau (10), Thừa Thiên Huế (10), Quảng Nam (9), Đà Nẵng (9), Bến Tre (9), Ninh Thuận (8 ), Thanh Hóa (7), Vĩnh Long (3), Hưng Yên (3), Nghệ An (2), Lào Cai (1), Bắc Ninh (1), Lâm Đồng (1) trong đó có 5.823 ca trong cộng đồng.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 87 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh giảm 1.011 ca, Bình Dương tăng 1.050 ca, Đồng Nai tăng 31 ca, Long An tăng 45 ca, Kiên Giang tăng 26 ca.

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 11.621 ca/ngày.

Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 645.640 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.562 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 641.244 ca, trong đó có 409.876 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 14/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình.

+ Có 04 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (315.088), Bình Dương (166.075), Đồng Nai (37.169), Long An (29.289), Tiền Giang (12.561).

Tình hình điều trị bệnh nhân Covid-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 14.189

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 412.650

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.008 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 3.855

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.113

- Thở máy không xâm lấn: 127

- Thở máy xâm lấn: 877

- ECMO: 36

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 250 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (189), Bình Dương (42), Đồng Nai (4), Long An (4), Đồng Tháp (3), Tây Ninh (2), Phú Yên (1), Trà Vinh (1), Gia Lai (1), An Giang (1), Khánh Hòa (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 261 ca.

- Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.186 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 240.194 xét nghiệm cho 718.063 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 15.753.091 mẫu cho 45.813.130 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine Covid-19

Trong ngày 14/9 có 866.668 liều vaccine Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 31.254.856 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 25.420.169 liều, tiêm mũi 2 là 5.834.687 liều.

Số ca mắc Covid-9 trên thế giới tính đến tối ngày 15/9:

- Cả thế giới có 226.773.186 ca nhiễm, trong đó 203.543.744 khỏi bệnh; 4.665.306 tử vong và 18.564.136 đang điều trị (102.087 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 143.574 ca, tử vong tăng 3.619 ca.

- Châu Âu tăng 45.085 ca; Bắc Mỹ tăng 14.390 ca; Nam Mỹ tăng 340 ca; châu Á tăng 80.538 ca; châu Phi tăng 1.459 ca; châu Đại Dương tăng 1.762 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 35.682 ca, trong đó: Indonesia tăng 3.948 ca, Thái Lan tăng 13.798 ca, Philippines tăng 16.989 ca, Campuchia tăng 653 ca, Lào tăng 223 ca, Đông Timor tăng 71 ca.

Đứng trước tình huống nan giải liên quan tới y đức: Người thầy thuốc cần làm gì? Theo TS Thân Hà Ngọc Thể - Trường Đại học Y Dược TP.HCM, đại dịch Covid-19 khiến khủng hoảng y tế công, gia tăng người cần chăm sóc y tế, vì vậy, nhân viên y tế cũng đứng trước áp lực nguyên lý y đức.

