28 cán bộ y tế ở Bắc Giang nhiễm nCoV sức khoẻ giờ ra sao?

Ảnh minh hoạ

Trước đó, đêm muộn ngày 19/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Bắc Giang cho biết địa phương ghi nhận thêm 49 F0 trong ngày. Số ca nhiễm mới chủ yếu là công nhân liên quan đến ổ dịch tại khu công nghiệp hoặc các trường hợp ở khu cách ly tập trung, khu phong tỏa.

Đáng chú ý, trong ngày, tỉnh Bắc Giang ghi nhận 28 F0 là cán bộ y tế làm việc trong khu điều trị bệnh nhân F0 Fuji. Những người này được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu định kỳ tại khu điều trị.

Trong đó, 25 người là cán bộ y tế thuộc đoàn hỗ trợ của tỉnh Phú Thọ và 3 người là cán bộ y tế của tỉnh Bắc Giang.

Sáng 20/6, trao đổi với phóng viên Infonet, ông Từ Quốc Hiệu, Giám Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện nay tất cả 28 F0 là nhân viên y tế đều khoẻ mạnh, bình thường .

“Những nhân viên này đều đã được tiêm vắc xin. Được phát hiện trong quá trình xét nghiệm hàng tuần, tầm soát, tuần nào cũng được làm”.

Về nguyên nhân nhiễm bệnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho rằng có nhiều nhưng nguyên nhân chính vẫn là do “thực hành”, “khả năng lớn là lây nhiễm trong khu điều trị”.

“Bởi vì chủng này lây qua không khí, nhiều khi sơ sểnh tý thôi là đã bị. Mình cố gắng làm tốt nhất, tuân thủ tuyệt đối nhưng không thể nào mà nắm chắc tay từ sáng đến tối được, do đó tai nạn nghề nghiệp thì cũng không tránh khỏi. Đến như Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, BV Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh cũng ghi nhận nhân viên y tế nhiễm bệnh”, ông Hiệu thông tin.

Đây không phải trường hợp đầu tiên nhân viên y tế bị lây nhiễm Covid- 19, trước đó BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, BV Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh cũng đã có cán bộ y tế nhiễm bệnh. Tại Trung Quốc có đến hơn 3.000 cán bộ y tế lây nhiễm.

Lý giải điều này, một lãnh đạo Bộ Y tế cho rằng, việc cường độ làm việc lớn, bệnh nhân đông “chắc chắn sẽ khiến có lúc nhân viên y tế sơ hở”. Do đó, để tránh lây nhiễm, các khu vực điều trị bệnh nhân Covid- 19 cần tổ chức nhân viên kiểm soát nhiễm khuẩn trực tiếp xuống khoa phòng theo dõi để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về nhiễm khuẩn. Đặc biệt là các nhân viên y tế khi thực hiện các thủ thuật can thiệp trên bệnh nhân, đặc biệt là can thiệp đường thở… thì cần kiểm tra chéo để đảm bảo an toàn.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, ngay từ đầu vụ dịch, dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế, Bắc Giang cũng đã rất chú trọng công tác đảm bảo an toàn, phòng tránh lây chéo trong các khu điều trị, cách ly tập trung …

“Đội quân của Phú Thọ cũng từng hỗ trợ Đà Nẵng. Nhưng chủng này khó, sơ sểnh là lây bệnh ngay không giống chủng lần trước lây qua giọt bắn”, ông Từ Quốc Hiệu thông tin.

Được biết, sau khi phát hiện các ca bệnh là nhân viên y tế tại khu điều trị bệnh nhân F0 Fuji, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo hành khử khuẩn toàn bộ khu vục điều trị, chuyển bớt bệnh nhân đi chỗ khác nhằm giảm mật độ xuống.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, hiện có 3 bệnh nhân là nhân viên y tế được điều trị tại chỗ, còn 25 bệnh nhân chuyển về Phú Thọ.

Tính đến sáng ngày 20/6, Bắc Giang ghi nhận thêm 20 ca mắc mới nâng tổng số ca mắc mới, địa phương này vẫn đang dẫn đầu cả nước về số ca dương tính với nCoV. Trước đó, theo BCĐ phòng chống dịch tỉnh Bắc Giang, đến hết ngày 19/6, tổng số ca dương tính với nCoV do địa phương xét nghiệm là 5.310 trường hợp. Hiện, tỉnh có hơn 27.900 F1 và 95.700 F2.

N. Huyền