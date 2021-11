Cập nhật kiến thức chăm sóc thai phụ cho cô đỡ thôn bản tỉnh Cao Bằng

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương chăm sóc trẻ sơ sinh.

Từ ngày 8 - 12/11/2021, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng tổ chức khóa đào tạo, cập nhật và nâng cao kiến thức về thực hành chăm sóc thai phụ.

Theo đó, 20 cô đỡ thôn bản trên địa bàn các huyện: Hòa An, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Trùng Khánh và 6 nữ hộ sinh tại các Trạm Y tế xã: Quang Trung (Hòa An); Cốc Pàng, Khánh Xuân (Bảo Lạc); Lương Thông, Lương Can, Mã Ba (Hà Quảng) được tham gia lớp tập huấn.

Tại lớp đào tạo, các học viên được cập nhật lại những kiến thức trong thực hành chăm sóc thai phụ như: khám thai, các dấu hiệu bất thường khi mang thai, chuyển dạ - theo dõi chuyển dạ, đỡ đẻ thường có sử dụng gói đỡ đẻ sạch, kiểm tra nhau thai, xử trí ban đầu chảy máu trong và ngay sau đẻ, chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh tại nhà trong ngày đầu sau đẻ và 6 tuần sau đẻ, hướng dẫn sổ theo dõi sức khỏe bà và trẻ em, ghi chép sổ sách và lập báo cáo hoạt động hàng tháng của cô đỡ thôn bản.

Các học viên tham gia khóa đào tạo còn được chia nhóm thực hành thông qua bộ mô hình thực hành đỡ đẻ (mô hình Natalia), gói đỡ đẻ sạch, mô hình khung chậu, tử cung sau đẻ giả định…

Theo Ban tổ chức, hoạt động này nhằm nâng cao chất lượng dân số. Thông qua khóa đào tạo, giúp các cô đỡ thôn bản và nữ hộ sinh được nâng cao kiến thức và kỹ năng nhằm góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, giúp giảm thiểu tình trạng tử vong mẹ và trẻ sơ sinh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

N. Huyền