Viêm gan do rượu là tổn thương gan tiến triển do sử dụng rượu trong một thời gian dài. Trong khi uống quá nhiều rượu là nguyên nhân đứng thứ 3 gây tử vong có thể dự phòng được.

Càng nhiệt tình ép nhau uống càng nhanh rủ nhau ra nghĩa địa (Ảnh minh họa)

Mỗi dịp lễ Tết, đặc biệt trong những ngày Tết anh Tùng ngày nào cũng phải đi tiếp khách. Có những ngày anh phải chạy xô tới 3 đám. Do đặc thù công việc kinh doanh, nên việc uống trở thành “nhiệm vụ không thể không làm”.

Chưa kịp nghỉ ngày Tết Dương lịch nào, anh Tùng đã phải vào viện vì xuất huyết tiêu hóa sau cả một ngày “nốc rượu” với đối tác. Tại bệnh viện các bác sĩ cho biết anh đã bị viêm gan do uống quá nhiều rượu.

TS.BS Đào Việt Hằng, BV ĐH Hà Nội cho rằng, gan là cơ quan đóng vai trò vô cùng quan trọng, thực hiện nhiệm vụ chuyển hóa, tổng hợp các chất và đào thải độc tố. Tuy nhiên hiện nay, vì nhiều nguyên nhân, tình trạng mắc viêm gan ngày càng phổ biến trong đó có không ít bệnh nhân mắc viêm gan là do sử dụng rượu, bia thường xuyên…

Theo đó, viêm gan là tình trạng gan bị viêm với nhiều biểu hiện đa dạng bao gồm chán ăn, mệt mỏi, buồn nôn, vàng da, đau bụng hoặc tiêu chảy. Bệnh có thể biểu hiện cấp tính hoặc mạn tính dẫn đến các biến chứng như xơ gan hay ung thư gan.

Nguyên nhân hay gặp gây viêm gan bao gồm nhiễm virus viêm gan trong đó phổ biến nhất là virus viêm gan B, C, tiếp đến là sử dụng rượu thường xuyên, sử dụng một số loại thuốc, nhiễm độc hoặc do nguyên nhân miễn dịch.

Virus viêm gan C – 'sát thủ thầm lặng' gây ung thư gan Theo PGS Ngọc, viêm gan virus C là thủ phạm gây ra ung thư gan, tại Việt Nam có từ 1 – 2% dân số mắc tương đương với 1 – 2 triệu đang mang virus này.

TS.BS Đào Việt Hằng nhấn mạnh, viêm gan do rượu là tổn thương gan tiến triển do sử dụng rượu trong một thời gian dài. Đây là một trong những bệnh phổ biến trên thế giới và tại Việt Nam.

“Tổn thương gan do rượu gặp ở những bệnh nhân lạm dụng rượu, thường với mức độ trên 60 gram/ngày đối với nam và trên 20 gram/ngày ở nữ trong thời gian ít nhất 10 năm.

Uống quá nhiều rượu là nguyên nhân đứng thứ 3 trong các nguyên nhân gây tử vong có thể dự phòng được.

Ở Việt Nam, chưa có thống kê chính thức về tình trạng sử dụng rượu và bệnh gan do rượu. Trong một nghiên cứu, tỉ lệ người Việt Nam có các vấn đề liên quan đến rượu chiếm 25,5% ở nam và 0,7% với nữ.

Tổn thương gan do rượu rất đa dạng, thay đổi từ gan nhiễm mỡ đơn thuần, từ nhẹ đến nặng, giai đoạn muộn sẽ tiến triển đến viêm gan mạn, xơ gan và ung thư gan. Gan nhiễm mỡ là tổn thương hay gặp nhất, có tính chất lành tính và có thể đảo ngược được nếu ngừng sử dụng rượu”, TS. BS Việt Hằng thông tin.

Hầu hết các bệnh nhân viêm gan do rượu thường xảy ra ở người uống một lượng rượu lớn trong một hoặc nhiều năm. Tuy nhiên, không chỉ những người nghiện rượu nặng, những người uống rượu trong khoảng thời gian ngắn nhưng với một lượng lớn và liên tục cũng có thể dẫn đến viêm gan.

Nếu uống > 160gr/ngày (khoảng 500ml rượu 40o) liên tục trong 7 ngày thì sẽ có nguy cơ bị viêm gan do rượu và nếu tình trạng đó kéo dài trên 8 năm thì nguy cơ xơ gan là 40%. Khoảng 80% người uống rượu trên 5 năm bị viêm gan do rượu, thời gian uống rượu càng dài (10 - 15 năm hoặc hơn) và lượng cồn đưa vào người càng nhiều thì khả năng phát triển thành viêm gan do rượu và xơ gan sẽ càng cao.

Khi rượu (cồn) bạn uống vào, quá trình chuyển hóa rượu trong cơ thể tạo ra những chất cực độc làm biến đổi chuyển hóa cục bộ ở gan, sự tân tạo đường giảm sút và gia tăng tổng hợp acid béo, triglycerid dẫn tới tăng mỡ máu, từ đó kích hoạt quá trình viêm và phá hủy tế bào gan. Dần dần, các mô sẹo sẽ thay thế các tế bào gan khỏe dẫn đến xơ gan và suy giảm chức năng gan. Xơ gan là giai đoạn cuối của bệnh viêm gan do rượu.

Ngoài ra, khi bạn nhiễm virus viêm gan C, đồng thời uống nhiều rượu sẽ có nguy cơ xơ gan cao hơn khi bạn không uống rượu.

Theo BS Hằng, biểu hiện của viêm gan do rượu rất đa dạng. Những trường hợp nhẹ, bệnh nhân có những triệu chứng không đặc hiệu như buồn nôn, mệt mỏi, đau hạ sườn phải, sốt nhẹ. Khi có suy giảm chức năng gan nặng có thể xuất hiện vàng da, dễ chảy máu do rối loạn đông máu.

Trường hợp đã có tiến triển từ trước, bệnh nhân có thể phải nhập viện vì những biến chứng nặng nề như xuất hiện dịch ổ bụng, xuất huyết tiêu hóa hoặc hôn mê do hội chứng não gan.

“Một số bệnh nhân sử dụng rượu thường xuyên khi có bệnh lý cấp tính không thể uống rượu tiếp được sẽ xuất hiện hội chứng cai rượu, bệnh nhân có thể có rối loạn ý thức hoặc nặng hơn là loạn thần, kích thích rất nhiều”, BS Hằng nhấn mạnh.

Để phòng tránh mắc viêm gan do rượu, các chuyên gia khuyến cáo, biện pháp hữu hiệu nhất là hạn chế sử dụng rượu bia. Đối với những bệnh nhân viêm gan do rượu mức độ nhẹ, ngừng sử dụng rượu bia sẽ giúp cải thiện mức độ thoái hóa mỡ ở gan, giảm men gan và ngăn ngừa tiến triển bệnh.

“Đối với những bệnh nhân viêm gan do rượu nặng, việc ngừng sử dụng rượu bia là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của điều trị. Trong trường hợp bệnh nhân uống rượu với số lượng nhiều và trong thời gian dài, để có thể ngừng sử dụng rượu cần có sự tư vấn và hỗ trợ của bác sỹ phối hợp với gia đình”, BS Hằng cho biết.

Ngoài ra, đối với các bệnh nhân viêm gan do rượu, chế độ ăn cần cung cấp đủ protein, bổ sung vitamin và khoáng chất trong đó quan trọng nhất là folate và thiamin. Khi bệnh nhân có dịch ổ bụng cần ăn chế độ hạn chế muối.

N. Huyền