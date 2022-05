Căn bệnh ung thư cực kỳ nguy hiểm, đàn ông Việt đứng thứ 3 thế giới

Ung thư gan là căn bệnh âm thầm, nguy hiểm và tỷ lệ tử vong cao nhất hiện nay. Đáng báo động, tỷ lệ nam giới mắc ung thư gan đứng hàng thứ 3 trên thế giới.

Ung thư gan là 1 trong 10 căn bệnh ung thư phổ biến trên thế giới. Tại Việt Nam, ung thư gan đứng đầu trong các loại ung thư phổ biến nhất với số mắc năm 2018 là hơn 26 ngàn ca. Ung thư gan ở giai đoạn sớm thường không có biểu hiện rõ ràng dễ gây lầm tưởng với một số bệnh lý khác, do đó nhiều người bệnh đến khám và điều trị khi bệnh ở giai đoạn muộn.



Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Việt Nam có tỷ lệ mắc ung thư gan theo giới tính nam cao thứ 3 thế giới.



Theo PGS TS BS. Bùi Hữu Hoàng – Trưởng khoa Tiêu hóa BV Đại học Y Dược TP.HCM, những người mắc các bệnh về gan mạn tính như: viêm gan B mạn, viêm gan C mạn và xơ gan thường có nguy cơ cao bị ung thư gan. Theo thống kê, có từ 80-90% người bệnh từng bị xơ gan tại thời điểm chẩn đoán ung thư gan. Ngoài ra với những người có tiền sử gan nhiễm mỡ, đái tháo đường type II hoặc do các yếu tố khác như di truyền, nghiện rượu, nghiện thuốc lá… cũng thuộc nhóm có nguy cơ bị ung thư gan.

Ung thư gan là căn bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong cao hàng đầu hiện nay do hầu hết bệnh nhân phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn. Do đó, thời điểm phát hiện bệnh ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả điều trị.

Hầu hết những triệu chứng sớm của bệnh ung thư gan đều bị bỏ qua vì tưởng chừng chỉ là một phản ứng bình thường của cơ thể. Ở giai đoạn sớm của ung thư gan, người bệnh có thể gặp các triệu chứng chán ăn; đau, nặng tức vùng hạ sườn phải; trướng bụng, vàng da, mắt…

Khi các tế bào ung thư lan rộng đến một mức độ nhất định, các đặc điểm bất thường mới rõ ràng hơn như mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, chán ăn, bụng trướng, nước tiểu sẫm màu, vàng da, sụt cân không rõ nguyên nhân .......



PGS Hoàng cho rằng trong ung thư gan việc tầm soát vô cùng quan trọng. Các triệu chứng ung thư gan cụ thể thường không xuất hiện trong giai đoạn đầu. Để tầm soát ung thư gan, người bệnh sẽ phải thực hiện một số phương pháp như siêu âm chẩn đoán hình ảnh kết hợp xét nghiệm đo nồng độ AFP trong máu, nội soi ổ bụng, làm sinh thiết, chụp X quang cắt lớp và chụp cộng hưởng từ. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm bệnh về gan, giúp người bệnh được chữa trị kịp thời và có thể chữa khỏi triệt để.

Việc điều trị ung thư gan, theo TS BS. Trần Công Duy Long – Trưởng Đơn vị Ung thư gan mật BV BV Đại học Y Dược TP.HCM, dưới sự tiến bộ của khoa học và y học, hiện nay đã có rất nhiều kỹ thuật điều trị bệnh ung thư gan tùy theo từng giai đoạn bệnh. Việc lựa chọn phương pháp điều trị được cân nhắc dựa trên sức khỏe, chức năng gan, mức độ xơ gan và tình trạng ung thư. Các tiến bộ ngoại khoa trong phẫu thuật nội soi cắt gan, ghép gan… đã mở ra cơ hội sống cho người bệnh, đặc biệt là các trường hợp ung thư giai đoạn cuối.



Khi phát hiện bệnh trong giai đoạn đầu, có thể điều trị ung thư gan triệt để với các phương pháp: đốt khối u bằng sóng cao tần (khi kích thước khối u nhỏ hơn 3 cm), phẫu thuật loại bỏ phần gan mang khối u và phẫu thuật ghép gan. Tuy nhiên, khi bệnh tiến đến giai đoạn tiến xa hoặc giai đoạn muộn, người bệnh sẽ được chỉ định bơm hóa chất, làm thuyên tắc mạch nuôi khối u (TACE) và liệu pháp điều trị toàn thân.



Để giảm tỉ lệ mắc và tử vong do căn bệnh này cần loại bỏ các yếu tố nguy cơ gây ung thư gan, hàng đầu là chương trình tiêm chủng để dự phòng lây nhiễm viêm gan B và C, sau đó là cũng hạn chế sử dụng rượu bia, có các luật hạn chế uống rượu bia. Duy trì lối sống vận động lành lạnh, ăn uống lành mạnh, duy trì cân nặng hợp lý.

Người dân nên thực hiện tầm soát sàng lọc phát hiện sớm ung thư, thói quen đi khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm, những người có nguy cơ cao như hay sử dụng rượu bia, làm việc trong môi trường nhiều khói bụi, ... càng nên đi tầm soát sớm hơn 06 tháng/lần bằng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh, thăm khám tại các cơ sở chuyên khoa.

