Cả nhà là F0, hồi phục nhờ thứ quả tự nhiên này?

Chị Nguyễn Thị Huyền (quận 9, TP.HCM) cho biết, tháng 11 cả gia đình chị 4 người đều trở thành F0. Dù đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin nhưng chị Huyền và chồng vẫn bị Covid-19 'hành' với những cơn sốt lên tới 40 độ C, người mệt mỏi, cảm giác không còn sức sống. Suốt thời gian đó, ngoài uống thuốc do bác sĩ kê chị Huyền và chồng uống nước dừa do chị không uống được orezol.

Nhờ có uống nước dừa mỗi ngày 2 quả nên chị Huyền thấy dù sốt cao nhưng da dẻ không quá hanh khô, không bị rối loạn điện giải. Còn chồng chị Huyền không chỉ sốt anh còn bị tiêu chảy và nước dừa giúp anh bù điện giải tốt hơn rất nhiều.

Đặc biệt, con gái chị Huyền 5 tuổi nhưng bé nặng 26 kg cũng bị sốt cao khó hạ sốt. Ngoài sử dụng 4 tiếng 1 lần hạ sốt, chườm ấm, chị cũng tranh thủ cho con uống nước dừa để hạ sốt, bù mất nước.

PGS-TS Phạm Duệ, nguyên Trưởng khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai cũng từng đề xuất tới các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 cung cấp nước dừa xiêm (hoặc dừa các loại) để bổ sung năng lượng và điện giải cho người bệnh.



TS DS. Nguyễn Thành Triết - Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cơ sở 3, cho biết dừa là dạng trái cây tự nhiên, nó là một loại đồ uống giải khát và bổ dưỡng được tiêu thụ rộng rãi do các đặc tính có lợi cho sức khỏe.

Nước dừa giúp bù điện giải, dinh dưỡng cho F0.

Người ta cho rằng nước dừa có thể được sử dụng như một chất thay thế quan trọng để bù nước bằng đường uống và thậm chí có thể dùng như vậy để bù nước qua đường tĩnh mạch cho bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa. Nước dừa cũng có thể bảo vệ chống lại chứng nhồi máu cơ tim, việc tiêu thụ thường xuyên nước dừa có hiệu quả trong việc mang lại kiểm soát tăng huyết áp.



Nước dừa chứa nhiều các cytokinin là một nhóm thuộc về hormone thực vật, bao gồm một số chất tiêu biểu như kinetin, trans-zeatin, dihydrozeatin, các gibberellins …. có tác dụng chống lão hóa, ngăn ngừa các yếu tố gây ung thư và chống đông máu.

Các vi chất dinh dưỡng khác có thể thấy trong nước dừa như các ion vô cơ (kali, natri, canxi, magne, selen, đồng, kẽm,…) có thể dùng như một thức uống bù nước hiệu quả nhằm bổ sung các chất điện giải của cơ thể bị mất đi khi bài tiết qua mồ hôi cũng như duy trì một số chức năng khác.

Ngoài ra, nước dừa còn chứa đường, chất béo, acid amin, acid hữu cơ và các enzyme, các vitamin (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, vitamin C…) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia vào quá trình xúc tác một số phản ứng hóa sinh, góp phần trong việc duy trì chức năng sinh lý bình thường của cơ thể.

Nước dừa có thể xem là một vị thuốc có tác dụng hạ cholesterol, trị sỏi thận, kích thích miễn dịch, kích thích sinh sản, bù nước trong trường hợp tiêu chảy hay luyện tập thể thao.



Lưu ý khi dùng nước dừa

Theo TS Triết, hiện có rất ít tác dụng phụ của nước dừa được ghi nhận, tuy nhiên, đây là một thức uống rất giàu kali nên những người tiểu đường hay suy thận hoặc đang uống các thuốc giữ kali nên tránh uống quá nhiều nước dừa có gây ra tình trạng tăng kali huyết.



Do nước dừa chứa nhiều kali nhưng lại rất ít natri nên những người mắc bệnh xơ nang (Cystic Fibrosis, một bệnh di truyền gây tăng tiết mồ hôi, chất nhầy) không nên sử dụng nước dừa như một phương pháp để tăng cường lượng natri huyết.

Những người huyết áp thấp hoặc trước khi phẫu thuật (ít nhất 2 tuần) cũng không nên uống nước dừa vì có thể ảnh hưởng nhiều đến huyết áp. Ngoài ra, nếu uống một lượng lớn nước dừa có thể gây đầy bụng, khó chịu ở dạ dày.



Lượng nước dừa uống mỗi ngày còn phụ thuộc vào tuổi người sử dụng, tình trạng sức khỏe, mức độ hoạt động và các yếu tố đi kèm khác của cơ thể nên chưa đủ thông tin để xác định chính xác lượng nước dừa có thể uống mỗi ngày.

Tuy nhiên, dựa vào giá trị dinh dưỡng, các chuyên gia khuyên có thể uống từ 1-2 cốc nước dừa (khoảng 240 ml) mỗi ngày đối với một người trưởng thành khỏe mạnh. Các trường hợp có bệnh lý như huyết áp thấp, tiểu đường, suy thận hoặc có rối loạn điện giải cần thận trọng và cần hỏi ý kiến của chuyên gia trước khi sử dụng nước dừa.

