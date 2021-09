Bộ Y tế bỏ quy định đo huyết áp tất cả mọi người trước khi tiêm vắc xin Covid-19

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, khi khám sàng lọc trước khi tiêm chủng, bên cạnh việc hỏi tiền sử bệnh người đến tiêm, các cơ sở sẽ tiến hành đánh giá lâm sàng. Trong đó, bao gồm đo thân nhiệt, huyết áp và đo mạch, đếm nhịp thở.

Đáng chú ý, việc đo huyết áp chỉ áp dụng đối với người có tiền sử tăng huyết áp/huyết áp thấp và có bệnh nền liên quan bệnh lý tim mạch, trên 65 tuổi. Trước đó, ở hướng dẫn cũ (đã được bãi bỏ), Bộ Y tế yêu cầu đo huyết áp với tất cả người đến tiêm.

Như vậy, hiện người dân chỉ cần đo thân nhiệt, riêng huyết áp và đo mạch chỉ áp dụng với một số trường hợp nhất định.

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, Bộ Y tế đã 4 lần cập nhật hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng. Các phiên bản sau càng có hướng dẫn cụ thể, phân loại rõ ràng các quy định về trường hợp chống chỉ định, trì hoãn, thận trọng khi tiêm chủng.

Trước đó, một số chuyên gia y tế đã lên tiếng về vấn đề này. Bs. Nguyễn Anh Tuấn - Chuyên khoa Gây mê hồi sức, Trung tâm Điều trị đau, Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận cũng cho biết việc đo huyết áp không cần thiết.

Các đối tượng tiêm nhất là những người có bệnh nền và người già cần ưu tiên nhưng họ lại thuộc nhóm cần thận trọng tiêm chủng được đưa lưu ý là vùng “vàng” đã vô tình khiến cho họ mất đi cơ hội tiêm chủng, như vậy thì người tiêm và người được tiêm đều có tâm lý sợ hãi và khi đó huyết áp cũng lên cao.

Tiêm vắc xin phải an toàn, không ai phản đối chuyện đó. Nhưng khám sàng lọc không tăng thêm độ an toàn, cũng không hạn chế được rủi ro do vắc xin gây ra.

Ở các nước không khám sàng lọc, người bệnh chỉ cần điền thông tin sức khoẻ của mình. Nếu có vấn đề thì người ta xem xét lại hoặc trì hoãn chứ không cần đo huyết áp trước tiêm rồi huyết áp lên cao đành trì hoãn chờ ngày thấp.

K.Chi