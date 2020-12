Bộ trưởng Bộ Y tế khen ngợi ê kíp y tế cứu sản phụ mang thai 30 tuần

Hai mẹ con chị C. ngày đoàn tụ.

Bộ trưởng đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, tận tâm hết lòng phục vụ người bệnh, là tấm gương sáng, đồng thời thể hiện trình độ chuyên môn giỏi của các y bác sĩ, bởi vì chỉ cần chậm trễ trong ít phút, hai mẹ con bệnh nhân đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Bộ trưởng mong rằng các y bác sĩ tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để phục vụ công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được tốt hơn.

Thông qua bệnh viện, Bộ trưởng gửi lời chúc sức khoẻ đến hai mẹ con bệnh nhân, sớm bình phục và trở về với gia đình.

Nhân dịp này, Bộ trưởng cũng tặng bằng khen cho kíp mổ và chăm sóc cho hai mẹ con vì những thành tích đột xuất, xuất sắc nhằm ghi nhận những đóng góp của các y bác sĩ đối với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Trước đó, chị N.T.N.C (20 tuổi, sinh sống tại Kim Động, Hưng Yên) là bà mẹ trẻ đang chuẩn bị đón đứa con thứ 2 chào đời. Khoảng 19h ngày 02/11/2020 trên đường đi làm về, chị C không may gặp phải tai nạn tại đầu ngõ cách nhà chỉ vài trăm mét. Cô gái đang mang thai 30 tuần tuổi được gia đình vội vàng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Khi đưa đến đây, chị vẫn hoàn toàn tỉnh táo, sau đó liên tục kêu đau đầu nên gia đình xin chuyển bệnh nhân tới bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sau đó chị C hôn mê sâu. Bệnh nhân được các y bác sĩ của bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và bệnh viện Phụ sản Trung ương mổ bắt con và phẫu thuật lấy khối máu tụ trong sọ não của bệnh nhân. Hiện sức khoẻ của hai mẹ con chị C ổn định.

K.Chi