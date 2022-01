Rau cài răng lược, bệnh lý nguy hiểm ở phụ nữ mang thai, ai dễ bị

Mang thai 36,5 tuần bị nhau tiền đạo cài răng lược hiếm gặp trong sản khoa, sản phụ cùng bé trai 3300 gram đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ cứu sống thành công vào ngày 16/01/2022.

Sản phụ Trần Hoàng M. (38 tuổi, ngụ tại TP. Cần Thơ) nhập viện với chẩn đoán con lần 2, thai 36 tuần 5 ngày, ngôi ngang, đau vết mổ cũ lấy thai, nhau tiền đạo trung tâm, nhau cài răng lược. Qua thăm khám, kết hợp các kết quả chẩn đoán lâm sàng và cận lâm sàng chuyên sâu phát hiện nhau tiền đạo cài răng lược thể Increta.

Ngay lập tức, các y bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành mời hội chẩn viện với bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm. Cuộc phẫu thuật lấy thai được tiến hành với sự phối hợp sẵn sàng của ekip phẫu thuật viên: BS.CKII. Vũ Đăng Khoa, BS.Võ Minh Nhân cùng với sự hỗ trợ của 4 ekip Sản khoa, Gây mê hồi sức, Nhi Sơ sinh và Xét nghiệm để có kế hoạch can thiệp một cách nhanh chóng, tích cực với đầy đủ phương tiện hồi sức mẹ/sơ sinh và ngân hàng máu.

Rau cài răng lược là bệnh lý nguy hiểm ở sản khoa.

Với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, chị M. đã có cuộc “vượt cạn” an toàn, bé trai chào đời nặng 3300gram khóc to sau mổ. Đồng thời, sản phụ được khâu cầm máu và bảo tồn được tử cung. Đón bé khỏe mạnh ra đời trước dịp Tết Nguyên đán, chị M. tâm sự: “Nghe nói đây là ca mổ khó, nhưng bản thân và chồng mình chưa thể hình dung là cuộc sinh con sẽ nguy hiểm đến mạng sống như thế nào, chỉ biết động viên nhau đừng lo, cố gắng vì con. Bây giờ đã qua cơn “thập tử nhất sinh”, gia đình rất biết ơn Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ đã đưa tôi trở lại bình yên với chồng và các con. Hy vọng từ đây về sau con bé sau này sẽ luôn bình an, mạnh khỏe”.

BS.CKII. Vũ Đăng Khoa – Trưởng khoa Sản bệnh cho biết: “Nhau tiền đạo, nhau cài răng lược là một bệnh lý nặng của thai kỳ làm tăng tỷ lệ tử vong và các biến chứng cho mẹ như sốc mất máu, cắt tử cung, rối loạn đông máu và thai nhi dễ bị suy hô hấp do sinh non. Bệnh lý nhau tiền đạo, nhau cài răng lược thường gặp ở sản phụ có tiền căn mổ lấy thai, bóc nhân xơ tử cung, mang thai nhiều lần, thủ thuật nạo hút buồng tử cung…

Rau cài răng lược khi đó rau không bong tróc khỏi thành tử cung sau quá trình sinh nở, mà bám chặt vào cơ tử cung, thậm chí xâm lấn các các cơ quan lân cận. Nếu cài bám vào tử cung quá sâu, rau không thể tự tách thành tử cung hoặc chỉ bong một phần. Vấn đề xảy ra là khi các mạch máu mở, mà không đóng được kịp thời. Đây cũng là nguyên nhân cần phải truyền máu, gây nhiễm trùng hậu phẫu và những lỗ dò sau mổ.

Thai phụ cần khám thai định kỳ và theo dõi trong suốt thai kỳ để tránh tối đa nhất rủi ro của chứng bệnh này.

Khi đã được bác sĩ chẩn đoán tình trạng này, cần hết sức bình tĩnh và sáng suốt để chấp nhận các phương cách điều trị được đề nghị nhằm mang lại an toàn cho cả mẹ và thai nhi.

Những phụ nữ nạo phá thai hay mổ trên tử cung nhiều lần dễ gây ra nhau cài răng lược. Vì vậy, các sản phụ có yếu tố nguy cơ nên đi khám thai sớm để phát hiện, theo dõi và xử trí kịp thời ở tuyến chuyên khoa sẽ giảm nguy cơ tử vong và biến chứng cho mẹ và bé, một số trường hợp có thể bảo tồn được chức năng sinh sản của người phụ nữ.

Khánh Chi