Bé gái vừa chào đời đã phải chiến đấu với bệnh giang mai bẩm sinh

Sau khi chào đời, bệnh nhi ở Nghệ An được phát hiện mắc bệnh giang mai bẩm sinh. Sau hơn 20 ngày điều trị, cháu bé đã ổn định sức khỏe và có thể xuất viện trong những ngày tới.

Ngày 2/10, thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này vừa điều trị thành công cho một bệnh nhi bị bệnh giang mai bẩm sinh.

Cách đây 20 ngày, khoa Hồi sức sơ sinh (Bệnh viện Sản nhi Nghệ An) tiếp nhận bệnh nhi Trần Tú L. (0 ngày tuổi) được xác định bị bệnh giang mai bẩm sinh.

Bệnh nhi L. được sinh ở một bệnh viện huyện ở Nghệ An từ người mẹ mắc bệnh giang mai, trẻ bị suy dinh dưỡng bào thai, viêm nhiễm tay chân với thể trạng non yếu.

Sau khi nhập viện, các bác sỹ điều trị cho bệnh nhi theo phác đồ điều trị bệnh giang mai đối với trẻ sơ sinh. Ngày 2/10, sau 20 ngày điều trị, bệnh nhi L. đã ổn định sức khỏe, có thể xuất viện trong ít ngày tới.

Bệnh nhi L. khi nhập viện (bìa trái) và sau khi được chữa khỏi.

Bệnh giang mai là bệnh nhiễm khuẩn do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra. Bệnh chủ yếu lây truyền qua đường tình dục do không sử dụng các biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục.

Người mẹ bị giang mai có thể lây truyền cho thai nhi thông qua nhau thai, gây nhiễm trùng bào thai, tăng nguy cơ sảy thai, sinh non, thai chết lưu. Trong quá trình mang thai, thai nhi sẽ bị lây nhiễm giang mai từ mẹ và khi chào đời trẻ đã mắc bệnh giang mai bẩm sinh.

Các trẻ đang điều trị bệnh giang mai bẩm sinh cần được chăm sóc và theo dõi chặt chẽ để đảm bảo việc điều trị có hiệu quả, tránh hậu quả về sau.

Bảo Trâm