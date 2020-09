Nghịch dại, bé gái nhét bi, kẹp tóc vào vùng kín

Thời gian qua, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp gặp các ca dị vật vùng kín của các bé gái do các bé tò mò, nghịch, đáng tiếc có bé bị biến chứng gây viêm đường tiểu, âm đạo nặng.

Dị vật là chiếc kẹp tóc được gắp ra từ vùng kín của bé gái 5 tuổi ở Bến Tre

Trường hợp của bé T.K.N, 5 tuổi nhà ở Bến Tre, hơn 3 tháng nay bé cứ bị tiểu đau mặc dù đã được các bác sĩ khám và điều trị tại BV địa phương nhưng mãi không khỏi. Sau đó, mẹ bé vệ sinh vùng kín cho bé mới phát hiện có vật lạ màu đen ở âm đạo nên đưa bé đến khám ở Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.

Tại đây, sau khi bé được thăm khám và chụp X Quang, thử nước tiểu, siêu âm bụng, bác sĩ chẩn đoán bé bị nhiễm trùng tiểu - dị vật âm đạo, vùng kín của bé viêm đỏ nhiều, có dịch vàng.

Bé được BS CK2 Huỳnh Cao Nhân, Trưởng khoa Ngoại niệu và BS CK1 Đỗ Tiến Phát, Trưởng đơn vị Điều trị trong ngày tiến hành nội soi gắp dị vật là cái kẹp tóc bằng kim loại đã rỉ sét do bị quá lâu nên oxy hóa, niêm mạc âm đạo viêm đỏ gần sinh mủ.

Trước đó, trường hợp của bé N.T.Đ.T, 5 tuổi, ở Hậu Giang cũng nghịch dại nhét viêm bi vào vùng kín, sau đó bé đau nhức khóc thét không lấy ra được nên gia đình phải đưa tới bệnh viện Nhi Cần Thơ và chuyển ngay đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.

Tại đây sau chụp chiếu các phim xác định vị trí, các bác sĩ đã nội soi gây mê gắp dị vật trong âm đạo cho bé. Các bác sĩ cho biết, trường hợp này để lâu sẽ bị viêm nhiễm, nếu lâu hơn nữa có thể gây thủng vách giữa bàng quang và âm đạo, xuất huyết và mổ cho những trường hợp đã biến chứng là cực kỳ phức tạp. Đến nay sau nội soi sức khoẻ và tinh thần bé dần ổn định.

Hình ảnh dị vật qua X quang

BS CK1 Trương Mộng Nghi, khoa Ngoại tổng hợp chia sẻ: Đối với những trường hợp nghi ngờ dị vật âm đạo ở bé gái, nội soi âm đạo thám sát, gắp dị vật là tốt nhất vì quan sát rõ bên trong. Ống nội soi phải là ống nhỏ để tránh gây tổn hại vùng kín của bé.

Dị vật âm hộ ở trẻ khá thường gặp, nhất là ở quanh lứa tuổi lên 3, do đây là lứa tuổi mà tâm lý của trẻ thay đổi nhanh, mong muốn khám phá thế giới xung quanh. Dị vật có thể gặp không chỉ ở âm đạo mà còn ở niệu đạo (đường tiểu) do các bé tò mò, nhét những vật nhỏ như đầu bút chì, mảnh đồ chơi nhỏ vào gây triệu chứng bé không tiểu được hay tiểu máu do trầy xước niêm mạc đường niệu đạo.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, những dị vật này sẽ là nguyên nhân gây viêm nhiễm chảy máu âm hộ kéo dài ở trẻ, đôi khi nhiễm trùng nặng gây tổn thương thận vĩnh viễn. Vì vậy, tốt nhất là tránh cho trẻ chơi 1 mình mà không có sự quan sát của người lớn, nhất là với các đồ chơi nhiều thành phần nhỏ.

Khánh Chi