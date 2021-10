Bé 8 tháng phải mổ não do mẹ tự điều trị kháng sinh

Theo các bác sĩ BV Nhi đồng I, TPHCM, trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 để phòng chống Covid-19, nhiều trường hợp trẻ em nhập viện do cha mẹ ngại cho đi viện, tự uống thuốc.

Tại Bệnh Viện Nhi Đồng I, TPHCM có tiếp nhận những trường hợp trẻ được đưa vào viện trễ, tình trạng nguy kịch. Điều đáng nói ở đây là ban đầu trẻ chỉ mắc các bệnh thông thường và nếu được điều trị đúng sẽ nhanh chóng hồi phục.



Ví dụ như trường hợp bé gái 8 tháng tuổi vào viện vì sốt cao, co giật, lơ mơ. Bé bệnh đã 3 tuần lễ nhưng ba mẹ tự theo dõi và điều trị tại nhà vì “sợ ra đường”. Đến khi bệnh bé rất nặng mới đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau một thời gian hồi sức tích cực bé tiếp tục được phẫu thuật lấy ổ áp-xe não rất lớn chèn ép trong đầu, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Hình ảnh bé gái được bác sĩ phẫu thuật và bé phải theo dõi thêm.

Bác sĩ Phan Minh Trí, chuyên khoa Ngoại Thần kinh, người trực tiếp phẫu thuật cho bé chia sẻ: “Nếu bé được điều trị đúng ngay từ đầu diễn tiến có thể đáp ứng thuốc mà không cần phẫu thuật. Bé được chẩn đoán Áp-xe não nặng phải cần phẫu thuật vì hiện nay bao áp xe não của bé dầy như vỏ cam sành, có lẽ do tự điều trị kháng sinh không hợp lý tại nhà”.



Đối với bệnh nhi, bác sĩ Trí cho biết bệnh viện vẫn tiếp nhận và khám chữa bệnh như trước dịch. Qui trình nhận bệnh, sàng lọc và thăm khám tuân thủ triệt để qui định phòng dịch nhằm đảm bảo an toàn cho thân nhân và cả nhân viên y tế. Bệnh nặng vẫn nhập viện điều trị một cách an toàn.



Khi chăm sóc trẻ mùa dịch, bác sĩ Trí khuyến cáo cha mẹ cần tăng cường dinh dưỡng, ăn đủ chất, các vi chất cần thiêt nhằm tăng cường sức đề kháng cho trẻ trong mùa dịch.

Hướng dẫn cho trẻ biết giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên phòng ngừa các bệnh thường gặp và thực hiện 5K.

Quan tâm theo dõi sức khỏe cho trẻ, không tự ý điều trị kháng sinh tại nhà. Nếu cần cho bé đi khám tại cơ sở y tế địa phương gần nhà. Trường hợp không thể đưa trẻ đến khám ở cơ sở y tế thì nên tham khảo ý kiến của các Bác sĩ chuyên môn qua các đường dây tư vấn để biết cách chăm sóc hợp lý khi trẻ có bệnh.

Hãy đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi có những dấu hiệu cảnh báo nặng sau đây: Co giật, nôn ói nhiều, ngủ li bì hay vật vã, bức rứt, sốt cao liên tục, thở mệt, tiêu ra máu



Người dân an tâm thực hiện theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, ngành y tế trong phòng chống dịch. Khi cần thiết thì vẫn đi khám bệnh như thông thường và tuân thủ triệt để khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua đại dịch một cách an toàn.

