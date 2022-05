Bé 10 tuổi mang hậu môn nhân tạo do ung thư đại trực tràng: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu

Ung thư trực tràng là bệnh lý phổ biến ở đường tiêu hoá phổ biến ở nước. Bệnh ngày càng trẻ hoá thậm chí ghi nhận có trẻ mới 10 tuổi đã mắc bệnh này.

Tại bệnh viện K, bệnh nhi 12 tuổi N.N.T. đã có thâm niên điều trị ung thư đại trực tràng 2 năm. Bé T. đang phải đeo hậu môn nhân tạo.



Theo bố của bé, khi thấy con đau bụng quặn từng cơn, gia đình cho bé đi khám. Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết bé bị tắc ruột nên chuyển lên Bệnh viện K. Kết quả, bé tắc ruột do khối u đại trực tràng gây ra. Bác sĩ phải cắt bỏ khối u và tạo hình hậu môn nhân tạo.



Gia đình không ai nghĩ con còn nhỏ đã mang căn bệnh ung thư quái ác tưởng chỉ ở người lớn.



Ngoài bé T, anh Nguyết Văn C. 43 tuổi, quê Hải Dương cũng bị ung thư đại trực tràng. Anh C. cho biết mình bị táo bón lâu năm nhưng bản thân anh chưa đi khám sức khoẻ bao giờ vì nghĩ đó là dấu hiệu bình thường. Anh sống chung với táo bón. Khi nào táo quá thì uống lá diếp cá hoặc ăn nhiều khoai lang. Đến khi đi đại tiện ra máu, cảm giác lúc nào cũng mót đại tiện nên anh đi kiểm tra. Bác sĩ nội soi đại trực tràng cho biết anh có khối u và nghi ngờ ung thư.

Anh C. đã lên Hà Nội kiểm tra lại với hi vọng đó là u lành. Kết quả giải phẫu bệnh anh bị ung thư đại tràng giai đoạn 3. Anh C. rất hối hận vì mình không chịu đi kiểm tra sức khoẻ sớm hơn. Nếu phát hiện ở giai đoạn sớm hơn, việc điều trị dễ hơn, đỡ tốn kém lại hiệu quả cao.

Cùng nằm phòng bệnh với anh C, có rất nhiều bệnh nhân ung thư đại trực tràng đều không hề biết bệnh chỉ tới khi sụt cân, đi đại tiện ra máu, đau bụng mới đi khám thì đã muộn.

Ảnh minh hoạ.



PGS Nguyễn Anh Tuấn – Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Ống Tiêu hóa bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết ung thư đại trực tràng xếp thứ 4 trong số các bệnh ác tính. Ở Việt Nam ung thư đại trực tràng xếp thứ 5 trong số hàng trăm bệnh ung thư, đứng sau ung thư gan, ung thư dạ dày ở đường tiêu hoá.



Yếu tố ung thư đại trực tràng có sự khác biệt rất lớn về tỷ lệ mắc bệnh của các nước trên thế giới. Người ta thấy rằng một trong cơ chế bệnh sinh của ung thư đại trực tràng và trực tràng là tình trạng ứ phân quá lâu điển hình là ở bệnh nhân táo bón.



Táo bón là do lối sống ăn uống nhiều đạm động vật, ít chất xơ đã dẫn tới táo bón khiến chất độc từ phân tiếp xúc với niêm mạc đường tiêu hoá quá lâu nó gây tổn thương các niêm mạc của đại trực tràng.



Ung thư đại trực tràng gắn bó với yếu tố di truyền, nó được xếp vào bệnh của gia đình.

Biểu hiện của ung thư đại trực tràng, ở giai đoạn sớm triệu chứng không có triệu chứng đặc hiệu. Triệu chứng hay gặp nhất là đại tiện phân có máu, muộn hơn người bệnh có kích thích đại tiện nhiều lần nhưng không ra phân mà chỉ ra máu nhầy.



Nếu thấy các triệu chứng toàn thân như thiếu máu, chán ăn, sụt cân thì bạn cần lưu ý đi khám sớm.



Ung thư là bệnh ác tính, người bệnh hay nhầm với bệnh trĩ.



Nếu ung thư đại trực tràng không điều trị khối u phát triển, xâm lấn các cơ quan lân cận và gây tắc ruột, gây chảy máu ồ ạt và vỡ khối u gây viêm phúc mạc toàn thể. Nếu không được điều trị kịp thời bệnh nhân sẽ bị suy mòn, suy kiệt, di căn và tử vong.



Điều trị ung thư đại trực tràng hiện nay, PGS Tuấn cho biết sử dụng nhiều phương pháp khác nhau phẫu thuật, hoá trị, xạ trị, liệu pháp miễn dịch. Đặc biệt, xạ trị, hoá trị tiền phẫu cũng giúp bệnh nhân giảm nguy cơ tái phát. Ngoài ra, phương pháp cắt đại trực tràng nội soi từ hậu môn lên cũng rất hiệu quả giảm nguy cơ phải mang hậu môn nhân tạo cho người bệnh.



Để phòng bệnh, PGS Tuấn cho biết nên tạo thói quen ăn uống lành mạnh, ăn nhiều rau xanh, trái cây. Bạn nên tập thể dục thường xuyên để tăng cường trao đổi chất cũng hạn chế táo bón. Ngoài ra, duy trì thói quen kiểm tra sức khoẻ, nên nội soi đại trực tràng sau tuổi 40 để tầm soát ung thư đại trực tràng.

Khánh Chi