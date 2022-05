Nhiều bạn trẻ lo lắng tìm tới bác sĩ vì thấy tinh dịch của mình bất thường như xuất tinh ra máu, xuất tinh màu vàng, tinh dịch trong như nước lã…

Ngô Đức N. 26 tuổi, sống tại TP.HCM tìm tới bác sĩ vì lo lắng chuyện xuất tinh bất thường. N. cho biết những lần trước khi cậu thủ dâm, thứ nước mà cậu nhỏ phóng ra là chất nhầy nhầy, dính dính. Tuy nhiên, mấy tuần nay, N. thủ dâm thấy tinh dịch chảy ra như keo, vón cục màu vàng.

N. đọc trên mạng thấy có quá nhiều thông tin nên lo lắng tinh dịch như thế có phải là bình thường không? Tinh dịch bình thường có những thành phần gì? Nếu bị bệnh cách chữa như thế nào?, trong đầu N. suốt mấy ngày nay chất chứa hàng loạt câu hỏi và nỗi lo sợ bản lĩnh đàn ông của mình đang có vấn đề.

Đến phòng khám nam khoa, N. cũng gặp “đồng minh” giống mình. Sau khi thủ dâm, lúc xuất tinh bạn trai đó cũng thấy tinh trùng bị vón lại thành từng cục nhỏ, keo keo dính như thạch. Bạn đó đã đặt câu hỏi trên một diễn đàn và được trả lời là bị viêm đường tiết niệu và nên đi khám bác sĩ cho chắc.

Ảnh minh hoạ.

BS Lê Vũ Tân – Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, cho biết trong quá trình thăm khám cho bệnh nhân, bác sĩ gặp rất nhiều nam giới nhất là các bạn trẻ đến khám hỏi bác sĩ “bác sĩ ơi sao tinh dịch của em vón cục như thạch hay bác sĩ ơi sao tinh dịch của em vàng quá không biết em bị bệnh gì không”.

Thực ra, bác sĩ Tân cho biết có thể do lâu ngày không quan hệ tình dục, không xuất tinh thì có thể gây biến đổi màu sắc tinh trùng.

Ví dụ tinh dịch vàng do lâu ngày quá không xuất tinh, không thủ dâm thì sau cả tháng tinh trùng đó sẽ trữ lại trong cơ thể và nó không sống mãi mà sẽ chết và đóng cục gây kết dính và màu vàng. Các trường hợp này không có viêm nhiễm đường sinh dục, không có tiểu buốt, tiểu rắt thì không đáng lo vì khi có gia đình, có bạn gái, quan hệ tình dục nhiều thì sẽ hết.

Với trường hợp tinh trùng loãng như nước lã có thể do tinh dịch chỉ có nước do tinh hoàn không sản xuất được tinh trùng hoặc do tắc tinh trùng ở ống dẫn tinh. Với nam giới, khi xuất tinh dịch quá trong cần đi kiểm tra nam khoa.

Khi bé trai vào tuổi dậy thì dựa trên nội tiết tố testosterone làm cho cơ thể nam giới thay đổi như mọc râu, lông, vỡ giọng. Cơ quan sinh dục có nhiều thay đổi, dương vật phát triển, tinh hoàn to hơn. Tinh hoàn bắt đầu sản xuất tinh trùng từ các ống sinh tinh chứa mô tinh hoàn.

Một ngày nam giới có thể sản xuất mấy chục triệu tinh trùng. Tinh trùng sản xuất liên tục xong được vận chuyển từ ống sinh tinh, ống lưới, mào tinh, ống dẫn tinh và chứa ở túi tinh. Quá trình này xảy ra khi bé trai vào tuổi dậy thì.

Màu sắc tinh dịch sẽ có màu trắng ngà không phải trắng trong. Trong tinh dịch có tinh trùng. Tinh trùng như con cá đang ở trong nước. Nếu lượng tinh trùng bị trục trặc như tinh trùng chết, viêm nhiễm thì sẽ khiến tinh dịch vón cục màu vàng nhìn như thạch. Màu sắc tinh dịch thay đổi dựa vào cấu trúc của tinh dịch để tìm nguyên nhân. Bác sĩ phải tìm từ tuyến tiền liệt, niệu đạo, túi tinh, ống dẫn tinh.

Mày râu cũng có thể tự nhìn tinh dịch của mình để xem mình có khoẻ không? Ví dụ tinh dịch có máu có thể do viêm nhiễm. Quan hệ tình dục quá dày sẽ dẫn đến tuyến tiền liệt, túi tinh tắc nghẽn và gây xuất tinh ra máu. Đặc biệt khi quan hệ mà tâm lý căng thẳng hoặc tư thế không thuận lợi cũng dẫn đến niêm mạc niệu đạo tổn thương, có thể dẫn xuất tinh kèm máu.

Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ cho rằng tinh dịch của mình rất tốt vì nhìn bằng mắt không thấy bất thường. Bác sĩ Tân cho rằng mắt thường không nhìn được tinh dịch này chất lượng tinh trùng thế nào mà phải làm tinh dịch đồ mới cho ta kết quả.

Khi làm tinh dịch đồ, nam giới tự lấy tinh trùng và đưa lên máy tinh dịch đồ để đánh giá chất lượng, số lượng, hình dạng tinh trùng, dị dạng hay kết dính tinh trùng, sức khoẻ tinh trùng. Nếu bạn xuất tinh ra máu có thể xuất hiện tế bào hồng cầu trên tinh dịch.

Bác sĩ Tân cho biết tất cả nam giới khi có bất thường về xuất tinh nên kiểm tra chuyên khoa để tìm nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp.

Khánh Chi