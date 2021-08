Bác sĩ Hà Nội chi viện Bình Dương: 'Kéo vali đi chưa xác định ngày trở về nhưng không chùn bước'

Vì sao F0 cần phơi nắng 20-30 phút mỗi ngày? Virus có thể chết dưới ánh nắng nhưng không phải là lý do chính, F0 cần phơi nắng là để tổng hợp vitamin, và chỉ phơi dưới 30 phút mỗi ngày.



Bác sĩ Vũ Huy Hiền (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội) đang tăng cường hỗ trợ Bình Dương phòng chống Covid-19 chia sẻ dù số ca mắc cao nhưng Bình Dương chủ động hơn, nhất là vấn đề điều trị, nên nhân viên y tế hỗ trợ công tác điều trị cũng không quá tải như TP. HCM.



Khi có lời kêu gọi của Bộ Y tế, bệnh viện, bác sĩ Hiền không ngần ngại đăng ký tăng cường miền Nam chống dịch. Dù biết vào tâm dịch sẽ vất vả, thậm chí nguy cơ lây chéo hiện hữu bất cứ lúc nào nhưng với người làm bác sĩ, anh Hiền cho rằng “mình không được chùn bước”.



Tại Bình Dương, bác sĩ Hiền tham gia công tác điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 do các chuyên gia đến từ BV Đại học Y Hà Nội phụ trách. Ở tầng điều trị này, bệnh nhân không quá tải như các tầng thấp hơn nhưng để chăm sóc 1 bệnh nhân Covid-19 cần tới 2 nhân lực. Bệnh nhân chủ yếu cần can thiệp thở máy, thở oxy.

Bác sĩ Hiền cắt tóc trước ngày lên đường.

Những ngày qua, số bệnh nhân mắc mới Covid-19 của Bình Dương liên tục tăng cao do tỉnh đang đẩy mạnh xét nghiệm diện rộng. Dự báo số ca mắc mới tiếp tục tăng cao. Nhiều người thân, bạn bè nhắn tin hỏi thăm tình hình trong đó, bác sĩ Hiền cho biết nếu ở trong bệnh viện tham gia điều trị anh thấy sức mình vẫn làm được.



Với bác sĩ Hiền đây cũng là một trải nghiệm đối với nhân viên y tế. Anh chưa thấy mệt hay lùi bước dù một ngày mặc bảo hộ 8 tiếng, tiếp xúc với những ca bệnh nặng. Trong công việc có lúc phải can thiệp mở nội khí quản nếu sơ ý là lây nhiễm Covid-19 nên anh luôn cố gắng tuân thủ phòng lây nhiễm cho chính mình.



Nhiều lần ba mẹ ở Hà Nội sốt ruột cũng gọi điện hỏi thăm, lo lắng, anh Hiền chỉ cười “con vẫn khoẻ lắm ạ” cho các cụ yên tâm. Bà xã anh Hiền cũng là bác sĩ nên cũng hiểu công việc của chồng. Nhưng không phải vì thế mà không bất an khi có hàng nghìn ca nhiễm mỗi ngày ở Bình Dương như hiện nay.

Nơi làm việc của bác sĩ là trung tâm ICU cấp cứu bệnh nhân Covid-19 nặng.

Qua thông tin báo chí, anh Hiền nhận thấy việc điều trị ở Bình Dương vẫn trong tầm kiểm soát, số ca bệnh được công bố khỏi bệnh rất nhiều. Có thể với số ca mắc cao thì 1, 2 tuần tới sẽ nhiều ca trở nặng hơn nhưng anh Hiền tin rằng sẽ kiểm soát tốt nhất có thể. Là bác sĩ khi kéo vali đi chưa xác định ngày trở về, anh chỉ mong các bệnh nhân vào trung tâm hồi sức có thể khoẻ mạnh ra viện đó là niềm vui của bất cứ y bác sĩ nào lúc này.



Tuy nhiên, có nhiều bệnh nhân trở nặng nhanh có lúc bác sĩ trở tay không kịp. Những bệnh nhân Covid-19 trở nặng đa phần là người cao tuổi, có bệnh nền. Nhiều người trẻ cũng bị nặng nhưng thường đi kèm là béo phì hoặc đái tháo đường. Vì vậy, bác sĩ Hiền khuyến cáo người trẻ cũng không nên chủ quan với Covid-19.

Theo sở Y tế tỉnh Bình Dương, hiện tại toàn tỉnh đang điều trị 14.647 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 148 phụ nữ mang thai, 872 trẻ em dưới 15 tuổi, người có bệnh nền là 1.374 bệnh nhân và 921 bệnh nhân diễn tiến nặng.



Về tình hình chăm sóc, theo dõi, điều trị F0 tại nhà, tỉnh đã tổ chức các trạm y tế lưu động kết hợp với đội phản ứng nhanh của địa phương để chăm sóc, theo dõi sức khoẻ F0 khi điều trị tại nhà. Các trang thiết bị y tế cơ bản như: Bình oxy, máy đo SpO2 được các trạm y tế lưu động trang bị phục vụ F0 tại nhà.



Theo thống kê, toàn tỉnh có 4.299 F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà; số trường hợp F1 đang được cách ly tại nhà là 6.826 người. Trong khi đó, tính đến 17 giờ ngày 22/8, toàn tỉnh đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 130.922 người, trong đó có 125.575 người tiêm mũi 1, còn lại là tiêm mũi 2.



Ngày 22/8 toàn tỉnh ghi nhận 3.795 ca mắc Covid-19, giảm 710 ca so với ngày 21/8. Sàng lọc cộng đồng vẫn là nơi phát hiện số ca mắc nhiều nhất với 2.370 ca, chiếm 62,5% tổng số ca mắc trong ngày. Số ca mắc trong cộng đồng cao do tỉnh đang thực hiện chiến lược xét nghiệm diện rộng tìm kiếm, phân lập F0 trong cộng đồng.



Hiện nay, Bình Dương có 25 đoàn với số lượng khoảng gần 2.000 người, trong đó 800 là nhân viên y tế. Tuy nhiên, do dịch bệnh kéo dài, các đoàn chi viện hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc đợt hỗ hợ nên đang rút dần. Vì thế, tỉnh Bình Dương sẽ gặp nhiều khó khăn về nhân lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tỉnh Bình Dương đang cần ít nhất 6.000 nhân viên y tế, trong đó cần 2.000 bác sĩ.

K.Chi

7 bước tự test nhanh Covid-19 tại nhà Ngày 22/8, một số quận, huyện ở TP.HCM bắt đầu thực hiện thí điểm cho người dân tự lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 (test nhanh) tại nhà.

Vì sao F0 cần phơi nắng 20-30 phút mỗi ngày? Virus có thể chết dưới ánh nắng nhưng không phải là lý do chính, F0 cần phơi nắng là để tổng hợp vitamin, và chỉ phơi dưới 30 phút mỗi ngày.