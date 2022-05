Loại quả ưa thích của người tiểu đường nhưng hầu hết ăn sai cách

Ổi là một trong những loại trái cây ưa thích đối với những người bị bệnh tiểu đường do chỉ số đường thấp. Tuy nhiên không phải ai cũng biết ăn đúng cách.

Từ ngày được bác sĩ cảnh báo lượng đường trong máu đã chạm ngưỡng cho phép, bà Thảo (Cầu Giấy, Hà Nội) đoạn tuyệt luôn với kẹo, bánh, đồ ngọt. Thậm chí các loại quả nhãn, vải, chuối, mít bà cũng không ăn. Thay vào đó, bà thường xuyên ăn ổi.

Mỗi ngày bà uống một cốc ổi ép, ngoài ra, mỗi lúc đói, cảm giác đường huyết tụt bà lại lấy ổi ra ăn.

Ảnh minh hoạ

Con cháu khuyên bà nên ăn phong phú các loại quả mà không cần thiết kiêng như vậy nhưng bà bỏ ngoài tai. Người phụ nữ ngoài 60 này còn bảo, mấy bà bạn tập dưỡng sinh có chồng bị tiểu đường cũng ăn như thế.

Vậy quả ổi có thực sự là loại quả tốt nhất cho người mắc đái tháo đường hay không?

Cây ổi là một trong những cây ăn quả rất phổ biến, quen thuộc tại Việt Nam. Các bộ phận của cây ổi như lá ổi, quả ổi,… đều là những thảo dược rất tốt được sử dụng trong điều trị nhiều bệnh lý về tiêu hóa, viêm ruột cấp, tiêu chảy, kiết lỵ,… cho hiệu quả rất tốt.

Trong đó, quả ổi là loại trái cây thơm ngon và bổ dưỡng. Ít calo và chứa nhiều chất xơ, nó là loại thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho một chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên theo BS Hoàng Hà Linh, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, có một số hợp chất trong loại trái cây này, không được coi là tốt cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người mắc các tình trạng sức khỏe cụ thể.

Đầu tiên là người gặp vấn đề tiêu hoá. Theo đó, việc tiêu thụ quá nhiều trái cây cũng có thể gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Ổi rất giàu vitamin C và đường fructose. Quá nhiều vitamin C hay đường fructose đều có thể khiến bạn cảm thấy đầy hơi.

“Vitamin C là một loại vitamin hòa tan trong nước, cơ thể chúng ta khó hấp thụ quá nhiều vitamin C, vì vậy việc nạp quá nhiều thường gây đầy hơi.

Đối với đường fructose cũng vậy. Khoảng 40% người mắc một tình trạng được gọi là kém hấp thu fructose. Do đó, đường fructose không được cơ thể hấp thụ mà nằm trong dạ dày của chúng ta dẫn đến đầy hơi. Đi ngủ ngay sau khi ăn quá nhiều ổi có thể gây ra đầy bụng”, BS Hà Linh thông tin.

Vấn đề thứ hai cần lưu ý đó là nếu tiêu thụ quá nhiều trái cây như ổi có thể làm tăng lượng đường trong máu. Đáng lưu ý, ổi là một trong những loại trái cây ưa thích đối với những người bị bệnh tiểu đường do chỉ số đường thấp.

Tuy nhiên, BS Hà Linh cảnh báo nếu bạn sử dụng loại quả này, hãy đảm bảo rằng bạn theo dõi lượng đường trong máu của mình thường xuyên. 100 gram ổi cắt nhỏ chứa 9 gram đường tự nhiên. Vì vậy, ăn quá nhiều có thể làm tăng lượng đường trong máu.

Bổ sung thêm với phóng viên về loại quả được nhiều bệnh nhân đái tháo đường lựa chọn cách ăn làm sao cho an toàn, TS. BS Đỗ Đình Tùng, PGĐ Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, người mắc đái tháo đường nên ăn ổi với số lượng vừa phải.

“Không ăn quá 1 quả ổi 1 lần, nên để nguyên quả ăn. Đặc biệt, bệnh nhân đái tháo đường không nên ép nước để lấy các thành phần chất xơ. Bởi chất xơ sẽ làm chậm hấp thu đường từ ổi vào máu, nên ăn xa bữa ăn chính.

Tốt nhất sau bữa ăn chính 2h và trước ăn chính 1h - tức lúc nửa buổi, thay bữa ăn phụ thì rất tốt không những cho người khỏe mạnh mà cả người đái tháo đường. Ngoài ra, người đái tháo đường cũng nên ăn đa dạng các loại hoa quả chứ không nên ăn ổi hàng ngày”, TS. BS Đỗ Đình Tùng nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, với những quả ổi còn xanh, cứng thì không nên ăn vì nó có thể dẫn đến tình trạng khó tiêu và đầy bụng. Bên cạnh đó, theo Đông Y, ổi xanh sẽ có vị ngọt chát, tính bình nên nó có tác dụng thu liễm, dẫn đến co mạch, giảm tiết dịch và nhu động ruột, từ đó dẫn đến chứng táo bón.

Sở dĩ ăn nhiều ổi bị táo bón là bởi hàm lượng dinh dưỡng của loại quả này có chứa hàm lượng lớn tannin, đây là chất sau khi đi vào cơ thể sẽ có xu hướng kết hợp với các protein để tạo ra màng se niêm mạc và làm chậm nhu động ruột, gây táo bón.

“Ổi là một loại trái cây có nhiều lợi ích đối với sức khỏe con người, tuy nhiên khi ăn phải đặc biệt chú ý để không bị phản tác dụng.

Việc ăn ổi bị táo bón chỉ đúng trong trường hợp bạn ăn ổi non, ổi xanh với số lượng lớn. Do đó, để đảm bảo an toàn và tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng từ ổi thì cần lựa chọn quả chín và ăn với mức độ vừa phải”, BS Hà Linh thông tin.

N. Huyền