Bé 8 tuổi tắc ruột vì ăn nai khô, bò khô ở cổng trường

Trong quá trình nội soi ổ bụng, bác sĩ phát hiện hơn 1 mét hỗng-hồi tràng của trẻ lấp đầy những khối bã lớn dai chắc. Nguyên nhân sau đó được phát hiện là do trẻ ăn nhiều bò khô, nai khô ở cổng trường...

Khối bã thức ăn được lấy ra từ ruột của bệnh nhi 8 tuổi

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) mới tiếp nhận một bệnh nhi, 8 tuổi, nhập viện trong tình trạng bụng trướng, đi đại tiện khó khăn. Theo chia sẻ từ phía gia đình, trước đó gần 1 tháng, bệnh nhi đã có dấu hiệu đau tức ở vùng thượng vị nhưng gia đình nghĩ là ốm vặt nên không đưa trẻ đi khám.

Khi tình trạng nặng hơn, cháu bé được đưa vào Trung tâm kỹ thuật cao và Tiêu hóa của Bệnh viện. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị bán tắc ruột. Bệnh nhi bước đầu được chỉ định điều trị nội khoa. Trong quá trình điều trị nội khoa, các bác sĩ đã tiến hành nội soi dạ dày và đại tràng.

Điều bất ngờ là trong quá trình nội soi ổ bụng, bác sĩ phát hiện hơn 1 mét hỗng-hồi tràng của trẻ lấp đầy những khối bã lớn dai chắc.

Các khối bã gây tắc ruột này được kết cấu từ những bó sợi dai màu nâu đỏ tương tự như thịt bò, nai khô hoặc các loại que cay…được bày bán tràn lan trước các cổng trường.Phía gia đình cháu bé cũng xác nhận, bệnh nhi thường xuyên ăn các món ăn vặt được bày bán ở cổng trường.

Sau 3 ngày điều trị nội khoa không thể cải thiện được tình trạng tắc ruột, cháu bé được chỉ định phẫu thuật. Ca mổ lấy bã thức ăn, sau đó, được thực hiện thành công.

Đây không phải trường hợp đầu tiên trẻ bị tắc ruột do thức ăn. Trước đó, tại Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cũng liên tục tiếp nhận và xử trí cấp cứu nhiều trường hợp bệnh nhân có dị vật bã thức ăn đường tiêu hóa do thực phẩm có nhiều nhựa, chất xơ hình thành. Đặc biệt nguy hiểm khi bã thức ăn tồn tại lâu ngày ở dạ dày trôi xuống ruột non gây biến chứng tắc ruột phải tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Trong đó phải kể đến trường hợp bệnh nhân Lê T T (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) cũng phải nhập viện cấp cứu vì ăn quả hồng. Bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng đau tức thượng vị, buồn nôn.

“Trong quả hồng có chất nhựa gây kết dính thức ăn tạo nên cục thức ăn lớn rất khó tiêu hóa. Bã thức ăn ứ đọng trong dạ dày nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời sẽ gây nên những biến chứng nguy hiểm như viêm loét, xuất huyết dạ dày, đầy bụng, khó tiêu. Nếu bã thức ăn trôi xuống và bị tắc nghẽn ở ruột non sẽ gây nên biến chứng như giãn, viêm, phù nề, hoại tử ruột non, thủng ruột, viêm màng bụng, nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân… dẫn đến tử vong”. – Bác sĩ CKI. Nguyễn Thái Bình – Phó Trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết.

Theo các bác sĩ, tắc ruột do khối bã thức ăn thường gặp ở người già và trẻ nhỏ. Sử dụng một lượng lớn thực phẩm có nhiều chất tanin như hồng, ổi hay chất bã xơ… có thể là một trong những nguy cơ hình thành bã thức ăn trong quá trình tiêu hóa.

Đặc biệt, nếu ăn khi đói, dạ dày còn trống rỗng, nồng độ acid dạ dày cao, hoa quả có nhiều chất xơ, nhựa dễ bị kết tủa làm kết dính các sợi xơ thực vật, tạo thành khối bã rắn chắc.

Vì vậy, BS Phan Ngọc Chúc, Trung tâm kỹ thuật cao và Tiêu hóa, BV Xanh Pôn khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần có ý thức bảo vệ con trẻ trước những món đồ ăn vặt ướp hóa chất bảo quản được nhuộm màu bắt mắt, giá rẻ, cực kỳ hấp dẫn lứa tuổi học trò. Các món này thường được bày bán ở cổng trường, quán cóc vỉa hè, bởi hiển hiện nguy cơ lây truyền bệnh tật. Đáng chú ý là vi khuẩn Helicobacter Pylori (HP).

Những triệu chứng thường gặp của bã thức ăn trong dạ dày là đau bụng thượng vị, trướng bụng, đầy hơi, nôn, buồn nôn, đầy bụng sau ăn, bí trung đại tiện... Các bác sĩ khuyến cáo khi gặp những dấu hiệu trên, người bệnh cần đến cơ sở y tế để thăm khám, xác định nguyên nhân và xử trí kịp thời, tránh biến chứng tắc ruột đe dọa tính mạng người bệnh.

N. Huyền