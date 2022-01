'Thần thánh' hóa chế độ ăn eatclean giảm cân: Bác sĩ nói gì?

Ăn eatclean được coi là “ăn sạch”, ăn tận dụng được các thực phẩm theo hướng nguyên thuỷ của nó. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng cần cẩn trọng không nên ăn theo trào lưu.

“Nếu bạn muốn khoẻ mạnh, không lo béo thì bạn phải ăn eatclean tới hết phần đời còn lại” – đó là chia sẻ của một bà mẹ giảm cân. Trào lưu này đã xuất hiện nhiều năm nay và có hàng triệu người tham gia ăn theo.

Chị Nguyễn Hoàng Hà (34 tuổi, Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết sau khi sinh con thứ hai chị lên cân, thân hình chẳng khác nào con gấu. Chị Hà chi 20 triệu mua thẻ tập gym, tuy nhiên, cái nhận lại vẫn không như chị mong đợi.

Rồi chị Hà tìm ra chân lý của đời mình đó là chế độ ăn eatclean, món ăn chính chỉ là salat, bơ, rau củ quả hấp, cá áp chảo, nướng hoàn toàn không sử dụng dầu mỡ. Chị Hà cho biết đã 3 năm nay chị đều ăn như vậy. Chị loại bỏ hoàn toàn thịt đỏ ra khỏi bữa ăn của mình. Món thịt ăn mãi mãi đó là ức gà hấp, áp chảo.

Nhờ có chế độ ăn này, chị Hà giảm từ 54 kg xuống còn 46 kg, thân hình thon gọn, đặc biệt chế độ ăn sạch khiến chị luôn thấy vui vẻ, không bị mụn, không lo các loại thực phẩm gây mụn.

Chế độ ăn eatclean thu hút nhiều chị em tham gia.

Chị Đoàn Thu Trang (31 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) cũng cho biết 2 năm đến với eatclean, chị cho rằng đây là chế độ ăn khoẻ mạnh nhất, không tra tấn hệ tiêu hoá bằng các thực phẩm không tốt. Bữa cơm của chị chỉ có đồ luộc, không ăn các loại gia vị, chỉ cho chút muối biển nhưng cũng rất nhạt.

Chị Trang tin rằng ăn như vậy sẽ khoẻ mạnh, chị không chỉ xây dựng chế độ ăn cho riêng mình mà cả cho chồng chị. “Đồ ăn ban đầu có thể nhạt nhẽo nhưng bạn cứ nghĩ tới những vị ngọt nguyên thuỷ của món ăn thì bạn sẽ thấy rất ngon””- chị Trang chia sẻ. Ngoài ra, bà mẹ hai con này cũng khẳng định đây là chế độ ăn đến hết phần đời còn lại của mình.



Theo BSCKII Huỳnh Tấn Vũ – Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, chế độ ăn eatclean là một chế độ ăn đang thịnh hành thậm chí trở thành trào lưu. Tuy nhiên, theo bác sĩ Vũ chế độ ăn này có những ưu điểm và nhược điểm của nó, cần phải hiểu rõ những vấn đề này để lựa chọn cách ăn sao cho phù hợp với sức khỏe bản thân.

Chế độ ăn này ưu tiên ăn thực phẩm sống như salat, các món ăn nguyên thuỷ của thực phẩm. Mọi người phải hiểu rõ không phải cứ ăn tươi sống không có nghĩa là sẽ nhận được nhiều dinh dưỡng nhất và cần lưu ý đến những mặt trái của nó.

Nhiều thực phẩm phải nấu chín mới thu được hết công dụng của thực phẩm đó. Vì vậy, nhược điểm của eatclean đó là có thể gây thiếu dinh dưỡng và ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn, virus hoặc độc tố trong thực phẩm đó chưa được phá vỡ khi còn sống như các loại đậu có chứa saponin và legumin, khi cơ thể bị ngộ độc bởi hai hoạt chất này thường có biểu hiện như ói mửa, đau bụng và dẫn đến tiêu chảy, có thể ảnh hưởng đến tính mạng.



Ăn sống các loại rau có nguy cơ gây tiêu chảy do E.coli, Salmonella, Staphyococcus, Campylobacteria, giun xoắn ký sinh, virus viêm gan A, viêm gan E…. Khi nấu chín ở nhiệt độ cao thì sẽ tiêu diệt được nhiều vi khuẩn. Trong khi đó, thực phẩm làm chín sẽ loại bỏ được hầu hết vi khuẩn gây hại; loại bỏ mùi khó chịu; ăn thức ăn nấu chín để dễ dàng tiêu hóa, một số loại thức ăn tăng hàm lượng dinh dưỡng khi nấu lên.



Bác sĩ Vũ cho rằng bạn không nên lạm dụng một chế độ ăn nào và 'thần thánh' nó. Bất cứ chế độ nào cũng có những mặt trái của nó và chỉ phù hợp với bạn trong giai đoạn nào đó. Ví dụ, bạn có mục đích giảm cân khi thực sự bạn cần giảm cân vì lý do sức khỏe theo yêu cầu của thầy thuốc thì đó là sự hợp lý. Còn nếu bạn nghĩ rằng chỉ có eatclean mới là chân ái của sức khoẻ sắc đẹp thì cần xem xét lại.



Tốt nhất đó là mỗi người cần ăn uống đa dạng và rau củ tươi sống là một phần. Mỗi ngày một người trưởng thành nên ăn ít nhất 5 phần rau củ và trái cây.

Đây cũng là định mức được Tổ chức Y thế Thế giới (WHO) đưa ra. Y học cổ truyền cũng có lời khuyên cái gì thái quá thì sẽ bất cập, ăn nhiều đồ tươi sống sẽ làm hại tỳ vị, không tốt cho sức khoẻ - BS Vũ nói.



