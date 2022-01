Ân ái với trai trẻ, tiểu thương U70 nhập viện cấp cứu

An toàn trong tình dục không chỉ là các biện pháp phòng tránh thai, phòng tránh lây nhiễm bệnh tình dục mà quan trọng là bảo vệ sức khỏe phòng tránh các tai nạn đáng tiếc.

BS Hoàng Sầm – Viện trưởng Viện Y học Bản địa, Việt Nam cho biết ông từng cấp cứu nhiều ca thủng cùng đồ vì quan hệ tình dục mạnh bạo.

Trường hợp mà BS Sầm nhớ nhất đó là một tiểu thương kinh doanh ngành vải vóc ở Hà Nội đã ngoài 60 tuổi, quan hệ tình dục với bạn tình là nam giới chỉ 28 tuổi. Sau khi ân ái, người phụ nữ cầu cứu bác sĩ trong tình trạng mạch chậm, huyết áp gần như không còn đo được, chỉ còn 60mmhg tâm thu, tâm trương không đo được.

Bác sĩ Sầm cho biết bệnh nhân bị thủng cùng đồ, mất máu quá nhiều nhưng xấu hổ chỉ ở nhà không tới bệnh viện. Khi tới phòng khám tình trạng nặng, bác sĩ tạm cầm máu và yêu cầu vào bệnh viện cấp cứu. Dù không muốn vào viện nhưng được bác sĩ giải thích người phụ nữ này cũng đồng ý. Theo BS Sầm, nếu chậm thì nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng rất lớn.

Ảnh minh họa.

Năm 2016, BS Sầm cũng cấp cứu cho trường hợp một cô gái trẻ vì bị chảy nhiều máu sau khi quan hệ với chồng. Được biết, cô gái vừa hết chu kỳ kinh nguyệt khi quan hệ tình dục thấy ra máu nên chủ quan nhưng tình trạng chảy máu kéo dài. Khi khám bác sĩ phát hiện cùng đồ bị thủng nên giới thiệu vào bệnh viện để túm lại cùng đồ.

Bệnh viện E Trung ương cũng từng tiếp nhận một cụ bà 72 tuổi đã phải đi cấp cứu vì thủng cùng đồ âm đạo, chảy máu rất nhiều sau cuộc “giao ban” với “tình yêu” 71 tuổi. Theo lời bà T., dù đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng bà vẫn thường xuyên quan hệ tình dục với “tình yêu”… 71 tuổi. Rất may, bà T. đã được cấp cứu cầm máu và khâu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe.

Năm 2020, bác sĩ Sầm tiếp nhận trường hợp nam giới 45 tuổi được người nhà đưa vội vào phòng khám của bác sĩ cấp cứu. Người vợ cho biết hai vợ chồng quan hệ ở nhà vệ sinh, sau khi “lên đỉnh” thấy người chồng ngã vật ra tưởng bị “thượng mã phong”, tình trạng không đỡ nên vội đưa đi khám.

BS Sầm khám thấy không có dấu hiệu của thượng mã phong ở nam giới. Ông giới thiệu vào bệnh viện thì kết quả hoàn toàn khác. Người đàn ông này bị chấn thương sọ não vì ngã vào bồn cầu. Đây là môi trường quan hệ tình dục không an toàn.

Theo bác sĩ Sầm tư thế sinh hoạt tình dục được người ta truyền bá qua phim ảnh, qua những quyển sách Trung Quốc, Ấn Độ cổ đại, Sách kama sutra, tố nữ kinh... nhưng không phải tất cả đều đúng. Đặc biệt là thời gian sau đẻ niêm mạc âm đạo còn " non" rất dễ tổn thương, tư thế lạ giúp thăng hoa nhưng có thể xuyên thủng cùng đồ gây chảy máu xối xả đe dọa tính mạng tức thì.

BS Sầm cho rằng việc ân ái đảm bảo an toàn tức phải an toàn về tất cả. Người ta nói nhiều về an toàn tình dục trên phương diện tránh lây bệnh, tránh có thai, tránh sinh hoạt tình dục khi vị thành niên nhưng không mấy ai đề cập đến an toàn tình dục về tư thế làm tình, làm tình khi có thai, khi hành kinh, khi mệt mỏi, khi đang ốm và dặc biệt thời gian không nên làm tình. Điều này cũng ảnh hưởng rất nhiều có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Cùng đồ là nơi âm đạo bám vào tử cung theo một đường vòng tạo ra các cùng đồ: cùng đồ trước, cùng đồ sau và cùng đồ hai bên.

Khi bị thủng cùng đồ là do quan hệ quá thô bạo hoặc dương vật của nam “quá khổ” nên tác động vào cùng đồ sau gây thủng. Khi thủng cùng đồ nạn nhân thường có các biểu hiện như đau đớn, chảy máu…

Đối với người mãn kinh lâu năm âm đạo không còn tiết dịch, khi quan hệ rất khó khăn nên khi “yêu” một cách từ từ và nên sử dụng thêm chất bôi trơn.

Khi ân ái thời điểm quan hệ an toàn khi sức khỏe ổn định, nơi ân ái cũng rất quan trọng tránh các vị trí trơn trượt như nhà vệ sinh… Không ân ái khi trời đất giao canh 12h, khi say rượu vì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe rất nhiều.

Nếu ân ái gặp tai nạn đáng tiếc, người bệnh nên vào bệnh viện ngay. BS Sầm cho biết có rất nhiều trường hợp vì ngại, vì xấu hổ nên không đến khám khi máu bị mất quá nhiều nguy hiểm đến tính mạng.

K.Chi

Đạm whey giảm mỡ hút khách nhưng tác hại ít ai biết Sử dụng đạm whey để tăng cơ, tăng năng lượng nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đặc biệt là một số người có bệnh lý về gan mật.

Rau cài răng lược, bệnh lý nguy hiểm ở phụ nữ mang thai, ai dễ bị Mang thai 36,5 tuần bị nhau tiền đạo cài răng lược hiếm gặp trong sản khoa, sản phụ cùng bé trai 3300 gram đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ cứu sống thành công vào ngày 16/01/2022.