3 người nhập viện do ăn pate Minh Chay: Phát hiện vi khuẩn Clostridium Botulinum

Kết quả kiểm nghiệm mẫu pate Minh Chay mà 3 bệnh nhân ở Quảng Nam đã sử dụng, Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia phát hiện vi khuẩn Clostridium Botulinum.

Một trong 3 bệnh nhân ngộ độc do nhiễm vi khuẩn Botulinum sau khi ăn pate Minh Chay (Ảnh: Nguyễn Bửu Thuyên)

Sáng 16/9, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) vừa có công văn trả lời kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm (pate Minh Chay) do Chi Cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Nam gửi ngày 4/9.

Đây là mẫu được lấy trong hũ pate Minh Chay mà 3 bệnh nhân đã dùng và sau đó có triệu chứng ngộ độc phải đến Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức cấp cứu.

Công văn nêu rõ, kết quả kiểm nghiệm phát hiện vi khuẩn Clostridium Botulinum. Hiện Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia đang định dạng tuýp chủng vi khuẩn và sẽ thông báo khi có kết quả.

Liên quan đến 3 trường hợp ngộ độc do nhiễm vi khuẩn Botulinum sau khi ăn pate Minh Chay, một trường hợp đã được xuất viện về nhà là bà V.T.H. (SN 1955, trú phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn).

2 bệnh nhân còn lại là chị L.T.V.K. (SN 1990, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và em N.T.N. (SN 2005, trú phường Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã được chuyển ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Phía công ty bán pate Minh Chay đã liên hệ với các bệnh nhân và gửi lời xin lỗi vì sự cố đã xảy ra. Ngoài ra, công ty này cũng hỗ trợ tiền viện phí cho mỗi trường hợp là 5 triệu đồng.

Như đã đưa tin, chiều 27/8, chị K. làm 2 ổ bánh mỳ kẹp pate Minh Chay cho 4 người ăn và chia sẻ cho vài người mang về nhà sử dụng. Đến trưa 1/9, chị K. và bà H. đều có cảm giác mệt, khó thở, nhìn mờ, nhìn đôi, đau họng, yếu cơ nên đến bệnh viện cấp cứu, còn em N. nhập viện vào ngày hôm sau.

Liên quan đến vụ việc này, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và chủ động thu hồi pate Minh Chay cùng 12 sản phẩm khác của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới (Hà Nội).

Sở Y tế cũng yêu cầu các địa phương cảnh báo khẩn cấp cho người tiêu dùng tạm thời không mua và không sử dụng các sản phẩm của công ty trên.

Sơn Tùng