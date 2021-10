15 ngày cân não cứu sản phụ mắc Covid-19

Bệnh nhân N.T.C.R. (SN 1993, ngụ Đồng Tháp) được tuyến trước chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực quốc gia điều trị Covid-19 BV đa khoa Trung ương Cần Thơ lúc 18h35 ngày 1/9 trong tình trạng sốt cao, mệt mỏi, khó thở, bóp bóng qua nội khí quản do nhiễm SARS-CoV-2 khi đang mang thai tuần thứ 20.

Sau 02 ngày nhập viện, tình trạng của bệnh nhân C.R tiến triển nặng rất nhanh, rơi vào hôn mê, tụt huyết áp, phổi tổn thương nặng nề phải hỗ trợ máy trợ thở thông số cao và sử dụng thuốc an thần, giãn cơ liều cao. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng biến chứng suy đa cơ quan/viêm phổi nặng do Covid-19/lao màng phổi/thai 20 tuần.

Can thiệp ECMO cho thai phụ tại BV Đa khoa trung ương Cần Thơ.

Các bác sĩ thống nhất tiến hành lọc máu liên tục sử dụng quả lọc hấp phụ cytokines nhiều đợt kèm với điều trị hồi sức tích cực theo phác đồ. Tuy nhiên, bệnh lý của bệnh nhân diễn tiến phức tạp, đặc biệt tình trạng suy hô hấp cấp của bệnh nhân ngày càng nặng khiến bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào. các y bác sĩ chỉ định can thiệp ngay kĩ thuật ECMO với hy vọng cứu sống 2 mẹ con nhưng chức năng hô hấp bệnh nhân đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên bác sĩ buộc phải chấm dứt thai kỳ với sự đồng thuận từ phía gia đình.

Suốt 15 ngày bệnh nhân vừa phải can thiệp ECMO vừa phải can thiệp lọc máu kết hợp được cho sử dụng thuốc an thần, giãn cơ liều cao với tình trạng phổi của bệnh nhân gần như đông đặc hoàn toàn. Nhưng với sự nỗ lực hết mình của y bác sĩ, bệnh nhân đã tỉnh táo, hiểu y lệnh bác sĩ, sinh hiệu ổn định, phổi nở tốt hơn, các thông số hỗ trợ của máy thở cũng giảm dần, bệnh nhân được điều trị lao màng phổi theo phác đồ…, bệnh nhân đã cai ECMO thành công.

Sau 1 tháng điều trị tích cực bệnh nhân đã ngưng thở máy, ngưng thở oxy, tổng trạng khá, kết quả xét nghiệm sinh học phân tử PCR âm tính và đủ tiêu chuẩn ra viện.

Khi dịch xảy ra tại miền Nam, Bộ Y tế đã thành lập một trung tâm hồi sức kỹ thuật cao (ICU) lớn nhất miền Tây đang được hoàn thiện tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ để tiếp nhận điều trị những ca nhiễm Covid-19 nguy kịch ở cả Đồng bằng Sông Cửu Long.

Bệnh viện đang điều trị cho nhiều bệnh nhân Covid-19 nặng cần phải can thiệp các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu.

K.Chi