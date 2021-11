10 trường hợp tử vong dù đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, khẩu trang là 'bùa hộ mệnh'

Ảnh minh hoạ

Trong buổi họp báo diễn ra vào chiều 11/11, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, TS. BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu thông tin, ngày 10/11, địa phương này có 38 trường hợp tử vong vì Covid-19, trong đó 34 ca có bệnh nền.

Nhóm từ 18-50 tuổi có 2 trường hợp, nhóm từ 51 đến 65 tuổi là 15 ca chiếm 39,5%, nhóm trên 65 tuổi là 21 ca chiếm 55%. TS. BS Vĩnh Châu nhấn mạnh, số tử vong vẫn tập trung ở nhóm có bệnh nền và người lớn tuổi, không có trường hợp tử vong ở trẻ em.

Ông Châu cũng đưa ra thông tin đáng lưu ý, trong số 38 trường hợp tử vong ngày 10/11 có 20 trường hợp chưa tiêm vắc xin. Trong số chưa tiêm vắc xin này, có 12 trường hợp trên 65 tuổi và có bệnh nền. Một số trường hợp là người già, nằm liệt tại chỗ nhiều năm nay, bị lây nhiễm và tử vong.

Trong số 38 ca tử vong, có 2 trường hợp tử vong đã tiêm 1 mũi vắc xin. Đáng chú ý, vẫn có 10 bệnh nhân Covid-19 tử vong dù tiêm đủ 2 mũi vắc xin. “10 trường hợp này đều trên 50 tuổi, có bệnh nền”, BS Châu nói.

Trao đổi thêm với phóng viên Infonet về con số 12 trường hợp tử vong (trong đó 2 trường hợp tiêm 1 mũi, 10 trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin), PGS. TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho rằng cơ quan chuyên môn cần điều tra từng trường hợp tử vong.

Theo đó, cần phải làm rõ xem những trường hợp tử vong tiêm lúc nào, liệu có tiêm khi họ đã mắc bệnh hay không? Xác định họ tiêm bao lâu trước khi nhập viện, phát hiện mắc bệnh.

“Thứ hai các cơ quan chuyên môn cần xác định họ tử vong vì bệnh Covid-19 hay có bệnh lý nền nặng? Tóm lại cần có nghiên cứu rõ hơn đánh giá nguyên nhân tử vong, tình trạng tiêm chủng (loại vắc xin gì, tiêm ở đâu, thời điểm tiêm, liều tiêm…). Chỉ căn cứ vào những thông tin hiện có tôi không thể nói được tại sao”, ông Nga cho biết.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng lo ngại tâm lý chủ quan của người dân, coi vắc xin như “lá bùa hộ mệnh” nên khi đã tiêm vắc xin rồi thì nghĩ “tuyệt đối an toàn”.

“Ở nước ngoài tiêm vắc xin rồi vẫn tử vong. Đó là chuyện bình thường. Bởi vì nếu nhiễm mà đang có bệnh nền rất nặng thì dù có tiêm vắc xin vẫn sẽ xảy ra tình huống xấu. Tất nhiên, tỷ lệ chuyển nặng, tử vong với người đã tiêm vắc xin thấp bằng 1/10 người chưa tiêm.

Điều đó cho thấy tất cả mọi người không loại trừ nhóm nào (có bệnh lý nền, người cao tuổi, phụ nữ có thai…) dù đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 vẫn phải tuân thủ 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang. Đây là gốc rễ trong phòng tránh lây nhiễm Covid-19”, PGS. TS Nguyễn Huy Nga nhấn mạnh.

Giải thích thêm về tình trạng trên, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho rằng, khi tiêm vắc xin Covid-19, người dân sẽ được bảo vệ, làm giảm khả năng mắc bệnh, còn nếu khi mắc bệnh sẽ giảm nguy cơ bệnh nặng, tử vong. Đặc biệt khi xuất hiện chủng Delta, tiêm 2 mũi cũng bị nhiễm bệnh và có thể tử vong.

Tuy nhiên, các nghiên cứu khẳng định, tỷ lệ nhiễm bệnh và chuyển nặng của nhóm đã tiêm đủ vắc xin đều thấp hơn rất nhiều so với nhóm chưa tiêm. Đáng chú ý, khi số ca tăng lên cao, không loại trừ trường hợp người trẻ tuổi có thể nhiễm bệnh và tử vong. Ở một số người trẻ có cơ địa đặc biệt, phản ứng dữ dội của cơ thể tạo thành “cơn bão Cytokine” dẫn đến nguy kịch và tử vong kể cả khi đã chạy ECMO.

Đồng tình với quan điểm này, Giám đốc BV Đức Giang Nguyễn Văn Thường cho biết, việc người dân tiêm vắc xin mũi 1 thậm chí đủ 2 mũi vẫn mắc Covid-19 và vẫn lây cho người khác nhưng chắc chắn tỷ lệ tử vong, tỷ lệ tăng nặng sẽ giảm.

Tuy nhiên, vẫn sẽ xảy ra tình huống đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin nhưng người bệnh vẫn trở nặng, thậm chí tử vong. Ví dụ như trên thế giới, trước kia 5% bệnh nhân mắc Covid- 19 chuyển nặng thì bây giờ giảm xuống 1% chứ không thể không có.

Theo kết quả nghiên cứu từ Vương Quốc Anh về “Hiệu quả của vắc xin Covid-19 chống lại biến thể B.1.617.2 (Delta)” đăng trên The New England Journal of Medicine ngày 12/8/2021: Hiệu quả bảo vệ khỏi nhiễm biến thể Delta sau 2 liều của vắc xin BNT162b2 (Pfizer) là 88% hoặc ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca) là 67%.

Tỷ lệ người nhiễm biến thể B.1.617.2 đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin chuyển nặng khoảng 5-15% tùy theo độ tuổi và mức độ nguy cơ (mắc bệnh nền).

Điều đó đồng nghĩa với việc không phải tất cả mọi người tiêm vắc xin phòng Covid-19 đều được bảo vệ 100%. Do đó, những người đã tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin vẫn có khả năng mắc bệnh và lây lan vi rút cho những người xung quanh.

Chính vì thế, ngay cả khi chúng ta đã được tiêm phòng vắc xin Covid-19 đầy đủ, đặc biệt những người sống ở những nơi có khả năng lây nhiễm cao Covid-19 thì bản thân cần phải nâng cao cảnh giác.

Khi ra khỏi nhà, tham gia lao động, tham gia các hoạt động xã hội hãy nhớ tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh (tuân thủ quy định 5K: Khẩu trang- khử khuẩn- khoảng cách- không tập trung đông người và khai báo y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế để hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh, đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

N. Huyền