Một trong 4 học sinh sốc phản vệ sau tiêm vắc xin Covid-19 ở Bắc Giang đã tử vong

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang xác nhận 1 trong 2 học sinh sốc phản vệ nặng sau tiêm vắc xin Covid-19 đã tử vong sau 3 ngày cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Hiện còn 1 nữ sinh đang được tiếp tục theo dõi, sức khỏe có tiến triển tốt.

Nguyên nhân ban đầu sự việc đáng tiếc được xác định là sốc phản vệ do phản ứng quá mẫn của cơ thể với vắc xin. 2 học sinh có phản ứng nhẹ khác đã được ra viện và đang theo dõi sức khỏe tại nhà.

Một trong 4 học sinh sốc phản vệ ở Bắc Giang đã tử vong.

Vị lãnh đạo ngành y tế Bắc Giang cũng chia sẻ hiện tỷ lệ tử vong do sốc phản vệ rất là thấp, không ai mong muốn cả, lực lượng y tế cũng rất áp lực, Bắc Giang đã tiêm gần xong cho 100% học sinh PTTH nhưng đây là trường hợp duy nhất xảy ra sự cố.

Bước đầu xác định 4 học sinh bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc xin Covid-19 là do cơ địa, hoàn toàn không phải do lỗi quy trình tiêm hay do vắc xin.

Loại vắc xin tiêm chủng cho nhóm trẻ từ 12-17 tuổi là Pfizer-BioNTech đã được nhóm chuyên gia cố vấn chiến lược của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kết luận là phù hợp để sử dụng cho những người từ 12 tuổi trở lên, trẻ được tiêm 2 mũi với khoảng cách tiêm giống như người lớn. Trẻ em và thanh thiếu niên cũng nhận được liều lượng vắc xin Pfizer-BioNTech Covid-19 giống như người lớn. Không có yêu cầu về trọng lượng của người được tiêm đối với tiêm chủng Covid-19 và liều lượng vắc xin Covid-19 không thay đổi theo trọng lượng của người được tiêm.

