Sự thật tin đồn về dịch viêm màng não tại Hà Tĩnh

TS Nguyễn Lương Tâm, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện các ca bệnh màng não vào nhập viện điều trị. Sở Y tế Hà Tĩnh đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bênh tật tỉnh (CDC) giám sát dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm. Bước đầu loại trừ các bệnh viêm não gây nguy hiểm như: Viêm não Nhật Bản, HIB, Viêm màng não do não mô cầu, Liên cầu, Phế cầu. Tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính (-) với các loại virus, vi khuẩn nói trên. Khi nhập viện điều trị, các ca bệnh này đều khỏi và xuất viện sau một tuần điều trị.

CDC Hà Tĩnh vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để tiếp tục tìm nguyên nhân.

Ông Tâm trấn an người dân không hoang mang giao động vì tất cả các mẫu được lấy xét nghiệm đều đang (-) với các loại vi rút, vi khuẩn gây viêm não nguy hiểm.

Các bác sĩ của BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chọc não tuỷ xét nghiệm cho bệnh nhân viêm màng não.

Sở Y tế cũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông vào cuộc kiểm tra những người đưa thông tin thất thiệt về bệnh dịch viêm màng não nguy hiểm trong thời gian này, có chế tài xử lý thật nghiêm để tránh gây hoang mang dư luận.

Hiện Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng PA03 Công an tỉnh và các cơ quan chức năng đang phối hợp xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận nhiều ca bị viêm màng não. Bệnh nhân vào viện với tình trạng sốt cao, đau đầu, một số biểu hiện nôn ói.

BS Nguyễn Xuân Bảo – trưởng Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết từ cuối tháng 2/2021, khoa tiếp nhận khá đông ca viêm màng não, cao hơn thông thường các cùng kỳ năm trước.

Bệnh nhân vào viện với triệu chứng sốt cao, đau đầu, nôn, một số người tinh thần chậm chạp hoặc kích thích vật vã. BS Bảo cũng cho biết đến nay chưa thấy có dấu hiệu bệnh xuất hiện do có dịch. Sự gia tăng số lượng bệnh nhân có thể do sự thay đổi thời tiết làm cho các chủng vi khuẩn, vi rút có sẵn trên da người hoặc vòm họng gia tăng với số lượng đột biến, dẫn đến gây bệnh.

Viêm màng não là một bệnh lý nhiễm trùng thần kinh. Việc chẩn đoán và điều trị ở giai đoạn muộn có nguy cơ để lại các di chứng nguy hiểm như: giảm vận động, chậm phát triển trí tuệ, não úng thủy, áp-xe não, điếc, giảm thị lực, động kinh...

Bệnh viêm màng não có nhiều dạng, trong đó, bệnh viêm màng não do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningtidis gây nên. Ổ chứa vi khuẩn não mô cầu trong tự nhiên là ở người, do vậy nguồn lây bệnh chủ yếu là bệnh nhân và người lành mang vi khuẩn. Đặc biệt, bệnh lây qua đường hô hấp do hít phải các giọt bắn của dịch tiết hô hấp có chứa mầm bệnh nên luôn được cảnh báo nguy hiểm. Bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có thể dẫn tới tử vong hoặc để lại nhiều di chứng nặng.

Bác sĩ khuyến cáo người dân nếu thấy các triệu chứng sốt cao đột ngột, đau đầu, buồn nôn hoặc nôn, rối loạn ý thức hoặc co giật... thì cần đến khám tại các cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Để phòng bệnh, mọi người cần nâng cao sức khỏe bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập thể dục phù hợp, khám sức khỏe định kỳ. Vào mùa hè, các gia đình cần chú ý vấn đề vệ sinh môi trường, diệt muỗi, phun thuốc muỗi, nằm màn hoặc dùng thuốc chống muỗi để phòng các bệnh do muỗi đốt.

