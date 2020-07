Sau Đà Nẵng, nguy cơ xảy ra dịch Covid-19 tại các địa phương như nhau

Đây là quan điểm của PGS. TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam về tình hình dịch Covid- 19 tại Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.

Số ca mắc ở Đà Nẵng chưa dừng lại

Theo đó, chỉ trong 3 ngày, cả nước ghi nhận 15 ca mắc trong cộng đồng trong đó riêng ở Đà Nẵng lên tới 13 ca với 4 nhân viên y tế. Điều này khiến dư luận không khỏi lo lắng. PGS. TS Trần Đắc Phu cho rằng, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, gia tăng nhanh về số ca mắc và tử vong.

“Vì thế, ngay từ đầu chúng tôi đã lường trước Việt Nam có thể có ca bệnh trong cộng đồng. Chúng tôi không bất ngờ với điều này, tuy nhiên không ngờ khi ca bệnh được phát hiện tại Đà Nẵng”, PGS Trần Đắc Phu nói.

Ông nhận định, tình hình dịch tại Đà Nẵng hiện nay khá phức tạp khi “chưa xác định được nguồn lây” và tất cả những ca mắc mới 3 ngày qua đều lây nhiễm trong cộng đồng.

“Điều quan trọng lúc này là cần điều tra kỹ các ca bệnh, lịch trình đi lại, tiếp xúc với những ai (lập danh sách, theo dõi các trường hợp tiếp xúc gần, có liên quan), có triệu chứng từ ngày nào… Bước đầu cho thấy 15 ca mắc này có liên quan đến 3 bệnh viện gồm: Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng. Hiện tại có thể chắc chắn có sự lây nhiễm trong bệnh viện.

Số ca mắc có thể không chỉ dừng lại tại đây mà còn có thể phát hiện thêm bệnh nhân trong những ngày tới. Vì thế, ngành Y tế Đà Nẵng cần đẩy mạnh xét nghiệm trên diện rộng, nhằm xác định sớm ca bệnh từ đó tiếp tục khoanh vùng, dập dịch”, PGS. TS Trần Đắc Phu nhận định.

Nguy cơ xảy ra dịch bệnh ở các tỉnh như nhau

Tỏ ra không quá bất ngờ khi số ca mắc đều được phát hiện có liên quan đến một số BV ở Đà Nẵng, ông Phu lý giải “khi dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, chúng tôi đã xác định các cơ sở y tế là một trong những điểm nguy cơ cao, là “cửa ngõ” phát hiện sớm ca bệnh”.

“Thực tế tại Đà Nẵng là một minh chứng. 3 bệnh viện ở Đà Nẵng đã áp dụng biện pháp cao nhất. Đây là bài học cho các địa phương”.

Ngoài ra, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cũng lưu ý, không nên chỉ tập trung vào Đà Nẵng. “Các tỉnh, thành khác cũng có khách du lịch, người nhập cảnh trái phép và yếu tố nguy cơ tương tự Đà Nẵng. Vì thế, nguy cơ dịch bệnh xảy ra ở các nơi là như nhau”, ông Phu nhấn mạnh.

Với những người vừa trở về từ Đà Nẵng, ông Phu lưu ý, các bệnh viện ở Đà Nẵng có ca mắc chính là ổ dịch. Vì thế, những người trở về từ Đà Nẵng, từ những ổ dịch (các bệnh viện có ca mắc) thì cần phải khai báo y tế, tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày.

Những trường hợp khác (khách du lịch, không vào ổ dịch) thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nếu có dấu hiệu gì bất thường như sốt, ho, khó thở… thì cần báo cáo cơ quan y tế địa phương.

Đối với người dân đang sống ở Đà Nẵng, cần thực hiện theo đúng chỉ đạo của thành phố về thực hiện giãn cách xã hội, không tiếp xúc đông người khi không cần thiết, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn…

“Trong bối cảnh hiện tại, người dân cả nước không nên hoang mang, lo lắng mà tăng cường cảnh giác với dịch bệnh, thực hiện nghiêm khuyến cáo của ngành y tế phù hợp với địa phương mình. Tất cả phải đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng, khai báo y tế, rửa tay khử khuẩn, thực hiện giãn cách xã hội”, ông Phu nhấn mạnh.

Khoảng 15- 20 nghìn người từ Đà Nẵng trở về Hà Nội



Trước diễn biến mới và phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại một số địa phương, đặc biệt là TP Đà Nẵng, chiều 27/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội đã họp.



Ước tính trên địa bàn TP có khoảng từ 15-20 nghìn người từ Đà Nẵng trở về. Trong khi diễn biến phức tạp tại các địa phương khi chưa truy tìm được nguồn F0 của các ca đã phát hiện, Chủ tịch UBND TP xác định Hà Nội là một trong những địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao.

Chủ tịch đề nghị rà soát tất cả những người đi từ Đà Nẵng từ 8/7 đến nay, với tinh thần chủ động, phát hiện kịp thời, ngăn chặn nhanh chóng, không để lây lan rộng. Tập trung rà soát những người từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế, đặc biệt là những nơi có dịch như quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng); Bệnh viện C Đà Nẵng, bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, trung tâm tiệc cưới For you Palace (Hải Châu)… Đối với những trường hợp trên đều phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm và tự cách ly tại nhà. Các trường hợp đi du lịch tại Đà Nẵng phải chủ động khai báo y tế và chủ động theo dõi sức khỏe của mình.



Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng khuyến cáo,tất cả những trường hợp có biểu hiện ho, sốt trên toàn địa bàn TP đều phải lấy mẫu xét nghiệm. Trong khi chờ kết quả xét nghiệm thì tự cách ly tại nhà.

N. Huyền