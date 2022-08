Nhiều trường hợp trẻ chơi đồ chơi không rõ nguồn gốc phát nổ dẫn đến tổn thương thủy tinh thể, mù mắt, cụt ngón, bàn tay hoặc chân… thậm chí tử vong tại chỗ.

Bệnh viện Bãi Cháy vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bệnh nhi bị đa chấn thương phần mềm do đồ chơi bằng pin bất ngờ phát nổ.

Bệnh nhi Lương.N. M (10 tuổi, trú tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng tỉnh, vết thương do dị vật ở nhiều vị trí bàn tay, cẳng tay, cẳng chân, ngực, bụng chảy máu.

Trước đó, bệnh nhi chơi đồ chơi bị nổ pin và các mảnh vỡ bóng đèn văng vào người.

Pin đồ chơi phát nổ, bệnh nhi bị đa chấn thương, dị vật đâm thấu bụng, găm vào gan, đứt gân tay

Bệnh nhi nhanh chóng được thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm. Kết quả chụp xquang, Ctscaner ổ bụng phát hiện nhu mô gan hạ phân thùy IV có nốt cản quang dạng dị vật kích thước 6mm, phần mềm ngực trái có nhiều nốt cản quang dị vật kèm theo các ổ tụ khí trong phần mềm.

Các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa chẩn đoán vết thương phần mềm dị vật nhiều vị trí, vết thương thấu bụng có dị vật ở gan.

Ekip phẫu thuật trực ngoại đã nhanh chóng thực hiện phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật tại các vị trí tổn thương, nối gân gấp nông ngón V bàn tay cho bệnh nhi.

Sau phẫu thuật tình trạng bệnh nhi ổn định và được xuất viện.

Theo các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Bãi Cháy, trên thực tế có rất nhiều trường hợp trẻ chơi đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất sứ, chất lượng kém và phát nổ dẫn đến những tổn thương nặng nề, ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống do những chấn thương, di chứng để lại như tổn thương thủy tinh thể, mù mắt, cụt ngón, bàn tay hoặc chân… thậm chí tử vong tại chỗ do tổn thương tại những bộ phận quan trọng trong cơ thể như tim, gan, phổi do dị vật.

Trường hợp bệnh nhi này may mắn được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời kiểm soát, xử trí các thương tốt, không để lại di chứng nặng nề. Tuy nhiên đây là hồi chuông cảnh báo đến các bậc phụ huynh trong chọn lựa, kiểm soát đồ chơi cho trẻ.

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo: Cha mẹ cần chọn đồ chơi có nhãn mác, thương hiệu, nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, nơi bán uy tín cho trẻ để giảm nguy cơ mất an toàn do nổ pin, hướng dẫn trẻ chơi đồ chơi đúng cách.

N. Huyền