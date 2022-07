Vòng 1 quá khổ, mỗi lần học bài cô gái phải kê ngực lên bàn

Học giỏi, xinh đẹp nhưng N.T. A. luôn tự ti vì vòng 1 của mình lớn hơn các bạn, thậm chí gấp 5, 6 lần so với bạn cùng trang lứa.

Tự ti vì ngực khủng

Bạn N.T.A (22 tuổi, Đà Nẵng) có gương mặt xinh đẹp, thông minh, vừa tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng tuy nhiên trong suốt thời gian học trung học và đại học luôn mặc cảm, tự ti vì vòng một quá khổ của bản thân.

Từ sau khi dậy thì, T.A đã thấy ngực của mình phát triển nhanh hơn các bạn cùng lớp, đến năm lớp 10 nó đã to và dài gấp 5 - 6 lần các bạn đồng trang lứa. Ngoài chuyện mất thẩm mỹ thì bộ ngực quá khổ này còn làm cho T.A rất khó khăn trong sinh hoạt, đi đứng luôn phải khom lưng cho đỡ lộ.

Những lúc ngồi học bài T.A thường phải kê ngực lên bàn học cho đỡ nặng. Dần dần dấu hiệu gù lưng cùng các cơn đau vai gáy càng trở nên rõ ràng hơn.

Vừa tốt nghiệp đại học loại giỏi, ra trường T.A đã tìm được một công việc tốt nhưng trước khi đi làm, T.A đã quyết định để dành thời gian cho ca phẫu thuật thu nhỏ ngực khủng của mình.

Do thông thạo ngoại ngữ và gia đình có điều kiện ra nước ngoài phẫu thuật, T.A đã lên mạng và tìm hiểu rất nhiều về các phương pháp phẫu thuật thu nhỏ ngực không chỉ ở Việt Nam mà các nước phát triển như Anh, Pháp, Mỹ ... Tuy nhiên, em rất thất vọng vì tất cả các phương pháp thông thường đều để lại các vết sẹo chạy ngang dọc qua bầu ngực.

Được sự giới thiệu của một chuyên gia hàng đầu trong ngành y tế, T.A và bố mẹ đã tìm đến tư vấn và phẫu thuật theo phương pháp mới nhất tại Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Các bác sĩ mổ cho A.



PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết T.A mắc chứng phì đại tuyến vú kèm theo sa trễ ở mức độ trầm trọng. Do tuyến vú quá to nên cột sống đã bắt đầu biến dạng gây thoát vị đệm.

Tuyến vú to quá còn đè nặng lên lồng ngực gây khuyết lõm cả hai lồng ngực ảnh hưởng tới chức năng hô hấp. Người bệnh rất cần một phẫu thuât thu nhỏ ngực để không chỉ cải thiện thẩm mỹ mà cả chức năng sống.

Đau đáu vấn đề sẹo

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà cho biết cho đến nay có nhiều phương pháp phẫu thuật thu nhỏ ngực. Đối với vú phì đại lớn kèm theo sa trễ trầm trọng độ 3 trở lên, các phẫu thuật viên thường phải lựa chọn phương pháp cắt ghép núm vú hoặc tạo vạt da tuyến vú để di chuyển phức hợp quầng núm vú lên cao. Sau đó thể tích vú thừa sẽ được cắt bỏ và khâu lại theo dạng mỏ neo (chữ T ngược) hoặc hình kẹo mút (sẹo dọc hoặc L).

Cả 2 đường sẹo lớn này đều để lại kết quả chia cắt vú thành 2 - 3 phần bằng các đường ngang dọc không chạy theo 1 đường thẩm mỹ nào cả. Đây là 2 đường rạch kinh điển được thực hiện phổ biến tại các nước Âu Mỹ nhưng lại có thể cho kết quả rất mất thẩm mỹ cho người châu Á, nhất là người Việt.

Lý do sự khác biệt này có thể được giải thích là do người Âu Mỹ da trắng do đặc điểm da mỏng, ít chun giãn nhưng lại làm sẹo rất đẹp, các đường sẹo rạch dọc ngang trên người chỉ làm sẹo hơi đỏ trong vài tháng đầu nhưng sau đó sẽ mờ dần theo thời gian.

Còn người châu Á nhất là người Việt thường có da dày chắc sẫm mầu hơn nên rất dễ làm sẹo thâm và sẹo phì đại. Việc để lại các sẹo dọc ngang không theo đường thẩm mỹ trên ngực sẽ để lại các đường sẹo rất xấu cho người bệnh.

Chưa kể đến các phương pháp cắt ghép hoặc tạo vạt da tuyến để di chuyển phức hợp quầng núm vú lên cao thường dẫn đến mất cảm giác núm vú, hoại tử nhiều ít và mất giảm khả năng cho bú sau này.

Kỹ thuật tạo hình thu nhỏ vú tối ưu phải đạt được mục tiêu thu nhỏ thể tích ngực nhưng vẫn phải duy trì hình dạng tính thẩm mỹ của vú, cộng với giữ được tối đa cảm giác, sức sống của núm vú cũng như khả năng cho bú sau này, nhất là cho các phụ nữ trẻ.

Chính vì vậy PGS Hà và các bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ đã tiến hành cải tiến kỹ thuật thu nhỏ ngực phì đại mức độ 3 trở lên chỉ với 1 đường rạch tròn thẩm mỹ quanh quầng vú.

Để thực hiện được kỹ thuật này các các sĩ đã phải sử dụng các máy móc hiện đại nhất về chẩn đoán hình ảnh hiện nay như MRI 3.0 Tesla, Siêu âm màu độ phân giải cao, MSCT 256 lớp cắt … để phải xác định được mạch máu nuôi cấp máu cho phức hợp quần núm vú ở vị trí nào, độ sâu ra sao mạch máu chủ đạo đến từ phía trên, dưới, trong, ngoài như thế nào.

Sau đó các bác sĩ tiến hành dựng hình tuyến vú trên hình ảnh 3D để xác định nên cắt phần nào và bảo tồn phấn nào, không quên tính toán đến vị trí đường đi của các nhánh thần kinh cần phải bảo tồn.

Để đảm bảo giữ tối đa sức sống cho phức hợp quầng núm vú, ngay trong mổ một chuyên gia chẩn đoán hình ảnh cùng với máy siêu âm màu độ phân giải cao luôn luôn phối hợp cùng kíp phẫu thuật để đảm bảo không làm tổn thương cuống mạch trong mổ.

Nhờ thiết kế vạt tỉ mỉ chính xác, giữ được cuống mạch cấp máu chính xác, các bác sĩ đã có thể di chuyển núm vú bằng con đường an toàn nhất, sau đó cắt đi tổ chức tuyến thừa và khâu lại chỉ với một đường sẹo vòng quanh phức hợp quầng núm vú mới.

Chính vì vậy sau cuộc mổ người bệnh có bộ ngực mới nhỏ hơn nhiều nhưng vẫn giữ được sức sống, cảm giác, khả năng cho bú mà chỉ đổi lại bằng một đường sẹo trong nằm theo ranh giới tự nhiên giữa phức hợp quầng núm vú với da lành, cho kết quả thẩm mỹ hơn nhiều các đường sẹo ngang dọc mất thẩm mỹ trước kia.

Khánh Chi