Đêm tân hôn, vợ trẻ sợ hãi vì 'chuyện ấy' không như tưởng tượng, 7 năm sau mới có kết quả mỹ mãn sau quyết định khó tin

Đêm tân hôn, vừa nhìn thấy 'cậu nhỏ' của chồng, H. sợ hãi co rúm lại vì 'không giống tưởng tưởng'. Đôi trẻ hì hục cả đêm nhưng không thể 'làm ăn' được gì. Chuyện kéo dài suốt 7 năm, thậm chí họ nghĩ phải đi thụ tinh ống nghiệm

Tình trạng này không chỉ xảy ra trong đêm tân hôn của họ mà kéo dài trong suốt 7 năm liên tiếp dẫn đến tình trạng muộn con. Họ đã tính đến việc phải đi làm thụ tinh trong ống nghiệm.

Đó là tình cảnh một bệnh nhân “rất đặc biệt” mà BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (TTYT Lao động Thái Hà) kể lại.

BS Dung cho biết đã gắn bó với nghề sản khoa hơn 40 năm, số lượng bệnh nhân bà từng đỡ đẻ, những ca phải tư vấn tâm lý, rồi cả can thiệp vùng âm đạo như cấp cứu chảy máu sau quan hệ hay thậm chí là vá màng trinh… nhiều “không đếm xuể” nhưng cặp vợ chồng chị H. (31 tuổi, Hà Nội) thì bà “nhớ mãi”.

Chị H. vốn là một bệnh nhân cũ của bà cách đây khoảng 7 năm về trước. Ngày đó Hương mới lấy chồng, do không thể quan hệ tình dục được dù đã tìm mọi cách nên đã tìm đến bác sĩ Dung để khám và xin tư vấn. Sau khi được tư vấn, bệnh nhân vui vẻ ra về.

Bất ngờ đến giữa năm 2021, người phụ nữ trẻ này lại đến phòng khám tìm gặp BS Dung để “cầu cứu”.

“Khi tới phòng khám, bệnh nhân lo lắng, buồn bã. Cô kể rằng, từ lần đầu gặp bác sĩ đến nay đã 6-7 năm dù đã cố gắng thực hiện những điều như bác sĩ tư vấn nhưng chưa một lần cô làm được “chuyện ấy”. Hai vợ chồng vì xấu hổ, do đây là chuyện tế nhị nên cũng không đi khám.

Họ đã tính đến chuyện đi làm thụ tinh trong ống nghiệm dù kết quả khám cả hai đều hoàn toàn bình thường. Vì thế cô ấy tìm đến tôi với hy vọng có được con tự nhiên”, BS Dung kể lại.

Đêm tân hôn, chồng trẻ hì hục cả tiếng không thể 'làm ăn' được gì Đêm tân hôn dài miên man với màn dạo đầu ngọt ngào nhưng đến đoạn cao trào thì anh chồng loay không thể làm ăn được gì

Nghe tâm sự của người phụ nữ trẻ, BS Dung vừa giận, vừa thương cho cặp vợ chồng trẻ này. Tại sao họ lại chịu đựng đến 7 năm trời không làm được chuyện ấy, chưa thể có con mà vẫn cố cam chịu???. Không thể tin nổi giữa thời đại này rồi mà vẫn có những cặp vợ chồng “âm lịch” đến như thế.

“Qua thăm khám bộ phận sinh dục, hoàn toàn không phát hiện điểm bất thường gì của cả hai vợ chồng. Hôm đó bệnh nhân đến vào đúng vào thời điểm chu kỳ rụng trứng tốt nhất, khả năng thụ thai thành công rất cao.

Sau khi hỏi ý kiến bệnh nhân, hai vợ chồng đồng ý việc sẽ làm “chuyện ấy” ngay tại phòng khám, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Kết quả hai vợ chồng đã thực hiện quan hệ thành công”, bác sĩ Dung chia sẻ.

Giúp hai vợ chồng làm việc đại sự thành công, bác sĩ Dung nhận định nguyên nhân trước đó người vợ không thể quan hệ được là do vấn đề về tâm lý. Mỗi khi định quan hệ, người vợ lại sợ hãi, khiến âm đạo co thắt và không thể làm gì.

Theo bác sĩ Dung, vấn đề co thắt âm đạo gây khó khăn trong quan hệ tình dục không hề hiếm gặp, nguyên nhân có thể do bệnh lý hoặc do đã từng bị lạm dụng, cưỡng bức tình dục dẫn đến tâm lý sợ hãi.

“Chúng ta cứ tưởng tưởng những người sợ gián, sợ chuột chỉ cần nhìn thấy là tim đập nhanh, co rúm người lại. Với người phụ nữ cũng vậy, khi đã bị ám ảnh về chuyện tình dục thì bất kể vật thể gì đưa vào âm đạo (tay, dương vật, dụng cụ khám) là họ đã sợ hãi, từ đó không thể quan hệ được”, BS. Dung nói.

Do đó, để giải quyết vấn đề này bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung cho biết, mấu chốt vẫn phải là ổn định tâm lý cho phụ nữ. Theo đó, người bạn tình/chồng phải nhẹ nhàng, tâm lý, động viện nửa kia để vượt qua nỗi sợ hãi.

“Thậm chí, người phụ nữ cũng nên tìm cách để tự nhìn thấy cơ quan sinh dục mình, tự cho tay mình vào âm đạo để không thấy sự co thắt, tạo cho mình sự yên tâm.

Sau đó, kết hợp với bạn tình thực hiện từng bước, đầu tiên là nhẹ nhàng đưa tay và thậm chí là sử dụng cả gel bôi trơn. Nếu thấy không đau, tâm lý thoải mái, có thể thử đưa cơ quan sinh dục nam vào âm đạo”, BS Dung hướng dẫn.

BS Lê Thị Kim Dung cũng nhấn mạnh, mọi động tác phải thật nhẹ nhàng, nếu có tác động “lệch” nào đó gây đau hoặc sợ hãi thì âm đạo sẽ co thắt như một phản ứng bảo vệ cơ thể. Như vậy sẽ thất bại và lần sau thực hiện sẽ khó khăn hơn.

H. Phong