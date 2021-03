Chữa u xơ ở phòng khám tư, bệnh nhân phải cấp cứu vì khối u bị hoại tử nhiễm trùng, lở loét, chảy mủ vàng

Uống thuốc nam chữa đau cột sống, bệnh nhân thủng dạ dày thức ăn tràn vào ổ bụng Uống thuốc nam dài ngày điều trị đau cột sống thắt lưng, người bệnh bị tình trạng viêm dạ dày và biến chứng thủng dạ dạy, thức ăn tràn vào ổ bụng qua lỗ thủng phải đi viện cấp cứu.

Cấp cứu vì tự chữa u xơ

Mới đây, bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã cấp cứu cho trường hợp bệnh nhân N.T.Q. (29 tuổi, ngụ tại Bình Dương). Chị Q. nhập viện trong tình trạng tình trạng sốt cao, lạnh run, mạch nhanh, bụng chướng to và đau khắp bụng.

Đặc biệt, toàn bộ bề mặt da bụng phía trên khối u bị hoại tử nhiễm trùng, lở loét, chảy mủ vàng đục có mùi hôi và xuất hiện các đường rò từ bề mặt da vào trong ổ bụng. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định chị Q. có một khối u xơ tử cung rất to (bằng một thai khoảng 7 tháng tuổi) đang bị hoại tử, nhiễm trùng kèm theo viêm phúc mạc toàn thể rất nặng.

Được biết, khoảng 1 năm trước chị Q. được chẩn đoán u xơ tử cung tại một bệnh viện ở TPHCM. Chị được chỉ định mổ nhưng do sợ “động dao kéo” nên từ chối điều trị. Sau đó, theo lời giới thiệu của người quen, chị Q. đến khám tại một phòng khám tư nhân tại Bình Dương.

Tại đây, chị được nhân viên phòng khám này tư vấn và điều trị bằng cách mỗi ngày dùng kim đâm trực tiếp vào khối u để hút máu ra ngoài, giúp khối u teo nhỏ lại.

Tuy nhiên, sau 3 tháng thực hiện phương pháp này, khối u không nhỏ lại mà còn phình to hơn. Chị Q. bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, liên tục bị sốt cao, lạnh run, bụng đau và ngày càng phình to hơn. Vùng da bị kim đâm bị lở loét, tiết dịch và mủ gây đau đớn. Thấy biến chứng nặng thì phòng khám mới giới thiệu chị Q. vào viện.

Tại bệnh viện, vì khối u quá lớn và có dấu hiệu hoại tử, nhiễm trùng nặng kèm theo viêm phúc mạc toàn thể, nếu không điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ nhiễm trùng huyết, choáng nhiễm trùng và có thể dẫn tới tử vong.

Vì vậy, ngay sau khi nhập viện, người bệnh đã được hồi sức tích cực, dùng kháng sinh liều cao để ngăn chặn sự nhiễm trùng, sau đó được chuyển vào phòng mổ để cắt bỏ toàn bộ tử cung.

Dấu hiệu u xơ

Theo TS BS Nguyễn Hữu Trung – Giảng viên trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, anh cũng thường xuyên tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân bị u xơ tử cung sau đó điều trị bằng các biện pháp không khoa học dẫn tới biến chứng.

BS Trung cho biết u xơ cơ tử cung là khối vùng bụng dưới thường gặp nhất ở phụ nữ, là khối u lành tính xuất phát từ cơ trơn cơ tử cung. U xơ cơ tử cung thường xuất hiện ở tuổi sinh sản, tần suất 12 – 25 %, gây ra xuất huyết tử cung bất thường, đau và chèn ép vùng chậu, cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ( vô sinh, các kết cục xấu của thai kỳ).

Theo bác sĩ Trung, u xơ lành tính nhưng lại gây khá nhiều phiền phức cho chị em, đặc biệt là các chị em đang trong thai kì như u xơ tử cung chèn ép lên các bộ phận khác, gây đau đớn và cản trở quá trình sinh hoạt và tình dục.

U xơ tử cung nếu ở vị trí như dưới niêm mạc tử cung khiến nội mạc tử cung bị thay đổi, gây khó thụ tinh. Các triệu chứng có thể kèm theo như kinh nguyệt không đều, cường kinh…

Thai phụ có u xơ tử cung dễ bị sẩy thai, sinh non, sẩy thai liên tiếp, băng huyết sau sinh. Gây táo bón nếu u xơ tử cung quá to, chèn ép đường ruột người phụ nữ. Gây tiểu khó, nhiễm trùng tiểu tái phát, đau lưng dai dẳng nếu u xơ tử cung to chèn ép bọng đái, niệu quản.

BS Trung cho biết các triệu chứng chị em phụ nữ hay gặp như đau bụng dưới, đặc biệt là vùng dưới rốn nhất là vào các kì kinh nguyệt.

Cơn đau kéo dài vùng bụng dưới khi quan hệ tình dục, ra huyết âm đạo bất thường như rong kinh, cường kinh.

Luôn thấy buồn tiểu do u ép vào bàng quang. Nếu u ép đến trực tràng, người bệnh có thể bị trĩ và táo bón, khó thụ thai, hiếm muộn, vô sinh.

Giống như đa số các bệnh phụ nữ khác, điều trị u xơ thường bằng 2 cách: nội khoa và phẫu thuật. Dựa vào kích thước, vị trí khối u và các vấn đề của người phụ nữ đi kèm mà bác sĩ sẽ đưa ra các lời khuyên phù hợp. BS Trung cho rằng chị em phụ nữ không nên đến các cơ sở y tế không có chuyên môn để điều trị vì có thể gây ra nhiều bí chứng đáng tiếc.

Khối u xơ hoại tử của bệnh nhân Q.

Đối với u xơ tử cung, trường hợp có triệu chứng rong kinh, rong huyết hoặc u lớn xâm lấn vào lòng tử cung, nằm ở vị trí đặc biệt gây chèn ép bàng quang, niệu quản thì mới cần phải can thiệp. Thông thường, người bệnh sẽ được điều trị nội khoa để làm giảm thể tích khối u, sau đó có thể thực hiện thuyên tắc mạch có chọn lọc để làm cho khối u teo nhỏ hoặc được bóc nhân xơ. Tùy theo số lượng, kích thước khối u và cả nhu cầu duy trì khả năng sinh sản mà các bác sĩ sẽ cân nhắc việc bóc nhân xơ hay cắt bỏ tử cung. Các biện pháp khác như hút u, lể đều không có tác dụng – BS Trung nhấn mạnh.

