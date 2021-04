Mách nhau đắp lá trầu không trị nám, cùng nhau vào viện do biến chứng

Mặt sưng nề, nổi mẩn đỏ chi chít do tiêm vi điểm làm đẹp ở sapa 'người quen' Người phụ nữ 37 tuổi (Hải Phòng) tiêm tế bào gốc và Hyaluric acid (HA) không rõ nguồn gốc tại một spa của 'người quen' nhằm trẻ hoá da nhưng sau đó thì cả khuôn mặt cô nổi chi chít những nốt mẩn đỏ...

Đến khám tại BV Da liễu Trung ương, chị Nguyễn Thúy Q. (34 tuổi, quê Hưng Hà, Thái Bình) chia sẻ trước đây da chị không có nám sạm nhưng ba năm nay tình trạng nám rất nhiều và lan rộng. Chị Q. luôn tự ti vì nám nhiều, chị đã dùng rất nhiều biện pháp trị nám như lấy lá mơ lông xát vào mặt, làm cao bí đao nhưng hiệu quả rất thấp.

Chị Q. được người quen mách đắp lá trầu không trị nám rất hiệu quả nên mua lá trầu không sau đó cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn ra để đắp lên mặt mình.

Chị đọc theo hướng dẫn người ta bảo nóng rát là tình trạng bong nám, tàn nhang nên chị Q, kiên trì đắp. Cảm nhận da sáng hơn nên chị Q. nghĩ mình đã dùng đúng. Tuy nhiên, sau vài tháng thì mặt hết đỏ mà chuyển sang loang lổ với các vùng đen, trắng rất nhiều.

Hay một bệnh nhân khác tên B.T.V, (40 tuổi, quê Hà Nam) cũng đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám nhân tổn thương kèm sắc tố và tăng sắc tố má hai bên. Bệnh nhân này bị nám má và tự dùng lá trầu không đắp lên mặt. Sau vài tháng đắp thì nám má nặng hơn nên bệnh nhân đến bệnh viện khám.

Hình ảnh mặt loang lổ do lá trầu không.

Theo bệnh nhân này, chị được bạn hướng dẫn cách làm cao trầu không để làm đẹp mặt. Mua lá trầu không về xay ra lọc lấy tinh chất rồi đun lên thành keo. Sau đó có hỗn hợp như cao và bôi lên mặt mỗi tuần 2 lần.

Một thời gian da sáng hẳn lên nhưng 3, 4 tháng sau thì da nổi lên các mẩn trắng. Kết quả, chị N. và bạn của chị đều bị tình trạng tăng, giảm sắc tố mặt loang lổ vì cùng nhau chia sẻ bí quyết làm đẹp từ trầu không.

BS Nguyễn Ngọc Diệp, Bệnh viện Da liễu Hà Nội cũng cho biết bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân tổn thương do sử dụng trầu không làm đẹp.

Theo bác sĩ Diệp, tổn thương da sau đắp lá trầu không chia làm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 là giai đoạn tẩy trắng nhanh.

Giai đoạn 2 là tăng sắc tố rõ ràng.

Giai đoạn 3 là tăng giảm sắc tố dạng đốm.

Bệnh nhân sau khi đắp lá trầu không được 2 tuần – 4 tuần thấy hiệu quả trắng sáng rất nhanh và đẹp.

Nhiều bệnh nhân thấy phấn khởi vì thấy hiệu quả tốt và an toàn vì hoàn toàn triết xuất từ lá tự nhiên nên càng chăm chỉ đắp và đắp càng dày, số lượng nhiều với hi vọng làn da sáng bật tông nên đã mách bạn bè, người quen dùng và kết quả là cùng nhau bị tổn thương da do mách nhau làm đẹp.

BS Nguyễn Văn Tâm – BV Da liễu Trung ương, cho biết có rất nhiều bệnh nhân đến bệnh viện khám vì điều trị nám má bằng cao trầu không thậm chí bạn bè mách nhau làm đẹp rồi cùng nhau đi viện do biến chứng.

Có bệnh nhân thì mua các dạng cao trầu không về dùng sẵn, có người thì mua về tự làm keo để bôi da. Theo BS Tâm trong lá trầu không có phenolic compounds có tác dụng làm trắng da nhanh. Nhóm này bao gồm benzen, phenol, catechol, hydroquinone. Nếu dùng lâu dài thuốc sẽ làm mất hoàn toàn màu da tạo thành hình ảnh giảm sắc tố hình chấm trên nền tăng sắc tố.

Với bệnh nhân bị loang lổ do lá trầu không thì điều trị cần mất 1 năm nhưng cũng có những trường hợp không đáp ứng điều trị, vì vậy bác sĩ phải thực hiện các biện pháp điều trị tích cực hơn rất nhiều mới có kết quả.

Bác sĩ Tâm cho biết để điều trị nám má chị em cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để bác sĩ có thể tìm nguyên nhân gây nám, các thể nám để đưa ra biện pháp điều trị phù hợp với tình trạng của bản thân chứ không phải mách nhau cùng điều trị để rồi dẫn tới những biến chứng đáng tiếc.

K.Chi