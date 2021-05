Tự tiêm vitamin E làm đẹp, cô gái trẻ phải nhập viện cấp cứu

Cô gái nhập viện vì tự tiêm vitamin E làm đẹp (Ảnh minh họa)

Sự việc xảy ra không lâu, dù cô gái không muốn tiết lộ danh tính nhưng vị bác sĩ từng điều trị cho cô gái này vẫn nhắc đây như ví dụ điển hình của việc làm đẹp “bất chấp”, làm đẹp thiếu hiểu biết của không ít chị em. Bởi việc tự tiêm vitamin E thực sự rất nguy hiểm, bạn có thể bị dị ứng, nặng nề hơn là sốc phản vệ thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Chia sẻ cụ thể hơn về nội dung này với phóng viên Infonet, TS. BS Hoàng Thanh Tuấn, Trung tâm Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh Viện bỏng Quốc gia cho biết, vitamin E là một vitamin tan trong dầu với các đặc tính chống oxy hoá.

Vitamin E hiện diện dưới 8 dạng cấu trúc hoá học khác nhau. Trong cơ thể con người alpha-tocopherol là dạng hoạt tính nhất. Theo đó, nếu chị em chọn mua sản phẩm dưỡng da thấy thuật ngữ “tocopherol” trong danh sách thành phần thì đó chính là vitamin E.

“Vitamin E có rất nhiều tác dụng đối với quá trình trẻ hoá da. Nó giúp củng cố hàng rào bảo vệ da từ đó có khả năng khoá ẩm và ngăn chặn sự tấn công của các vi khuẩn từ môi trường, giảm thiểu triệu chứng dị ứng và kích ứng da. Nếu hàng rào bảo vệ da bị tổn thương, làn da của bạn sẽ khô, thiếu sự đàn hồi và trở nên nhạy cảm, gây ra mụn, kích ứng cũng như đẩy nhanh quá trình lão hoá da”, TS. BS Hoàng Thanh Tuấn cho hay.

Không chỉ giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, vitaminh E còn có tác dụng dưỡng ẩm cho da. Làn da đủ ẩm sẽ giúp hấp thu tốt các dưỡng chất khác, tăng sự đàn hồi, giúp da bạn mềm mịn, giảm thiểu nếp nhăn và ngăn chặn quá trình lão hoá.

“Vitamin E là một chất chống oxy hoá – chất vô cùng quan trọng giúp cơ thể chống lại sự tấn công của gốc tự do (gốc tự do sẽ tiêu huỷ protein, mô liên kết và màng tế bào thúc đẩy nhanh quá trình lão hoá da). Ngoài ra vitamin E còn bảo vệ da khỏi tác nhân gây hại từ ánh nắng, vitamin E cùng với vitamin C là sự kết hợp hoàn hảo giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, tăng tác dụng của kem chống nắng lên gấp 4 lần”, TS. BS Hoàng Thanh Tuấn thông tin.

Bởi vitamin E là vitamin tan trong dầu, vì thế BS Hoàng Thanh Tuấn cho rằng nó hấp thu rất tốt qua đường bôi hay uống.

“Chính vì vậy, việc tiêm vitamin E để làm đẹp là không cần thiết. Bạn không nên tự tiêm vitamin E ở nhà hay các cơ sở không uy tín, không được cấp phép hoạt động, nhất là với những người có cơ địa dị ứng vi nó có thể gây nên phản ứng dị ứng, nặng nề hơn là sốc phản vệ thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời”, TS. BS Hoàng Thanh Tuấn nhấn mạnh.

Thậm chí ngay cả khi không tiêm vitamin E thì việc bổ sung bằng đường uống cũng cần phải lưu ý. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thực phẩm chức năng chứa vitamin E với quảng cáo làm đẹp da, chống lão hoá.

Tuy nhiên, theo BS Hoàng Thanh Tuấn, việc bổ sung vitamin E là cần thiết cho quá trình chống lão hoá da, tuy nhiên, nếu sử dụng tuỳ tiện không theo chỉ định của bác sĩ sẽ gây ra những tác dụng không mong muốn.

Theo đó, nếu bạn sử dụng vitamin E với liều lượng cao, kéo dài, có nguy cơ gia tăng bị chảy máu, nguy hiểm hơn là xuất huyết não, đặc biệt ở người đang sử dụng các loại thuốc kháng đông (như warfarin, heparin, aspirin,…) và ở người thiếu hụt vitamin K. Ở phụ nữ mang thai, việc sử dụng vitamin E liều lượng cao làm gia tăng dị tật tim bẩm sinh ở thai nhi.

“Làn da tươi trẻ luôn là mơ ước của rất nhiều chị em. Muốn da đẹp trước hết chúng ta phải yêu và chăm chút nó, duy trì thói quen chăm sóc da hàng ngày bằng các sản phẩm phù hợp với làn da cũng như độ tuổi của mình.

Chị em cũng cần tìm hiểu kĩ các thực phẩm chức năng bổ sung cho quá trình chống lão hoá theo chỉ định của bác sĩ.

Cùng với đó, hãy tới các cơ sở làm đẹp uy tín để được các bác sĩ đánh giá về tình trạng da, tư vấn sản phẩm chăm sóc da cũng như các phương pháp thích hợp để duy trì tuổi xuân của bạn”, TS. BS Hoàng Thanh Tuấn nhấn mạnh.

N. Huyền