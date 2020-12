Trước khi quyết định tiêm mỡ tự thân trẻ hóa khuôn mặt chị em nên nhớ điều này

Một trường hợp bị biến chứng do cấy mỡ tự thân nhằm trẻ hóa khuôn mặt

Chia sẻ với phóng viên, Ths. BS Hoàng Thanh Tuấn - Khoa Tạo hình thẩm mỹ, viện Bỏng Quốc gia, cho biết cấy mỡ tự thân là phương pháp sử dụng mỡ của chính cơ thể chúng ta để làm đầy vào những vùng như mặt, mu tay, mu chân hay các vùng khuyết hõm trên cơ thể.

"Khác với các chất làm đầy khác thì mỡ tự thân tương thích hoàn toàn, không có phản ứng đào thải. Vì vậy, đây là phương pháp làm đẹp an toàn", BS Hoàng Thanh Tuấn nói.

Với ưu điểm vừa làm đầy lại làm trẻ hóa nên phương pháp cấy mỡ tự thân được nhiều chị em lựa chọn nhằm trẻ hóa khuôn mặt. Ngoài ra, việc lấy mỡ từ cơ thể cũng là cách kết hợp loại bỏ mỡ thừa tại các vùng khác.

Mặc dù có nhiều ưu điểm và là phương pháp an toàn nhưng BS Hoàng Thanh Tuấn nhấn mạnh, "chỉ thực sự an toàn" khi thực hiện tại bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế và do bác sĩ có tay nghề thực hiện. Nếu làm tại cơ sở không đảm bảo có thể dẫn đến các tai biến, biến chứng.

Trị nám không đúng cách, sai một ly…đi 'cả mặt' Đi chấm thuốc trị nám ở một cơ sở Spa, Nguyễn T.M.H (TP Hạ Long, Quảng Ninh) bị bỏng ráp mặt, nhiều mụn nước chảy, sưng nề. Nhân viên Spa tiếp tục dùng cồn để tẩy rửa khiến vết thương nặng thêm.

Theo đó, biến chứng có thể gặp ở bơm mỡ tự thân là trung phẫu, có thể gặp biến chứng liên quan đến vô cảm, hoặc biến chứng tại chỗ bơm mỡ như nhiễm khuẩn, vón cục...

"Biến chứng nặng nề nhất của bơm mỡ cũng như các chất làm đầy khác là tắc mạch. Tuy nhiên, khi bơm mỡ bác sĩ sẽ sử dụng canuyn để bơm vì vậy sẽ không gây tổn thương mạch máu, sẽ hạn chế tối đa biến chứng này. Ngoài ra, các biến chứng khác như nhiễm khuẩn mỡ, vón cục, 2 bên không đều", BS Hoàng Thanh Tuấn thông tin.

Tình trạng nhiễm khuẩn mỡ theo BS Hoàng Thanh Tuấn thường xảy ra khi công tác vô khuẩn không đảm bảo. Cụ thể từng khâu như lấy mỡ, hay quá trình lọc mỡ. Để hạn chế tối đa tình trạng này, nhiều công nghệ đã ra đời để tạo nên 1 quy trình khép kín, khi mỡ được lấy ra bằng dụng cụ chuyên biệt vô khuẩn, mỡ sẽ được chuyển vào túi lọc mỡ (dùng 1 lần duy nhất), túi lọc mỡ này ngoài tác dụng làm cho mỡ được tinh khiết hơn, thì còn vô khuẩn tuyệt đối (khác với công nghệ ly tâm trước đây).

"Với biến chứng vón cục, thường xảy ra khi chúng ta bơm mỡ bằng tay đơn thuần. Khi bơm mỡ mặt, bác sĩ sử dụng bơm tiêm 1ml để cấy, với lực tay chúng ta rất khó kiểm soát được lượng mỡ đi vào sao cho đều, chính điều này sẽ gây ra tình trạng vón cục và mỡ được chia không đều giữa các vùng bơm mỡ.

Để khắc phục, công nghệ bơm mỡ bằng súng đã ra đời, với nhiều chế độ, giúp chia nhỏ lượng mỡ và dải đều lượng mỡ khi đưa vào vùng cần bơm, sẽ làm cho vùng bơm mỡ không bị vón cục và mềm mại hơn", BS Hoàng Thanh Tuấn nói.

Ông cho biết, bản thân từng phải xử lý vài trường hợp bệnh nhân nhiễm khuẩn mỡ khi đi cấy mỡ tự thân làm đẹp. Vì thực hiện ở những cơ sở thẩm mỹ không được phép, tay nghề người thực hiện không được kiểm chứng. Trong đó một bệnh nhân đến viện khi trên mặt xuất hiện chi chít những nốt áp xe, tấy đỏ.

Bệnh nhân đau nhức khó chịu, các bác sĩ phải tiến hành rạch những ổ áp xe để xử lý. Trong khi đó, một trường hợp khác thì những ổ áp xe lại rất nhỏ, nhìn bên ngoài chỉ như những mụn trứng cá thông thường...Theo lời người phụ nữ này, bệnh nhân đã đi tiêm mỡ tự thân được mấy tháng. Ban đầu chị thấy hiệu quả nhưng chỉ khoảng 3 tuần sau, chị bắt đầu thấy những nốt cục nhỏ xuất hiện.

Tưởng do thay đổi nội tiết tố nên chị cũng không quá lưu tâm. Hai ngày trước khi nhập viện, những "nốt mụn" mà chị lầm tưởng vỡ ra, kèm đau nhói. Chị mới đến viện để khám và té ngửa bị biến chứng do cấy mỡ làm đẹp.

Vì sao thời điểm cuối năm làn da bị 'tàn phá' nhiều nhất? Cả năm miệt mài chăm sóc da nhưng đến những ngày cuối năm bận rộn nhiều chị em than thở làn da xuống sắc, mụn nhọt.

BS Hoàng Thanh Tuấn cho biết, tất cả những biến chứng do cấy mỡ tự thân để làm đẹp thường mất rất nhiều thời gian để xử trí triệt để. Điều này càng trở nên trầm trọng với những trường hợp bị biến chứng do chủng vi khuẩn đặc biệt đã "có sẵn" ở trong canuyn cấy mỡ mà cơ sở thẩm mỹ/làm đẹp không đảm bảo công tác vô khuẩn. Đây là chủng vi khuẩn đặc biệt, điều trị có thể mất vài tháng mới khỏi được.

Do đó, để tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra, BS Hoàng Thanh Tuấn khuyến cáo, chị em khi lựa chọn các dịch vụ làm đẹp nói chung, hay bơm mỡ nói riêng nên lựa chọn cơ sở uy tín, có đầy đủ các phương tiện, kỹ thuật hiện đại và bác sĩ có tay nghề để có thể hạn chế tối đa các biến chứng nói trên.

"Và đặc biệt phương pháp này phải được thực hiện tại bệnh viện theo đúng quy định của Bộ Y tế", BS Hoàng Thanh Tuấn một lần nữa nhấn mạnh.

N. Huyền