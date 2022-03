Tẩy lông vùng 'tam giác mật' là phụ nữ hư hỏng

Tối hôm đó, hai vợ chồng chuẩn bị gần gũi thì chồng phát hiện “cô bé” của vợ trống trơn. Anh buông một câu khiến vợ tê tái rồi bỏ ra ngoài, người chồng cho rằng phụ nữ tẩy lông là những cô gái hư hỏng.

Sắp đến mùa Hè, trên hội kín 'Tuyệt chiêu giữ chồng' nhiều chị em chia sẻ bí quyết 'làm cỏ' vùng kín.

Hoàng Hạnh (sống tại Hà Tĩnh) vào khoe bản thân cô đã mạnh dạn mua một lọ kem tẩy lông của Thái Lan bán trên mạng về 'dọn dẹp' hết vùng kín.



Hạnh nhận thấy việc dọn dẹp xong cảm giác sạch sẽ hơn. Tuy nhiên, bản thân chồng Hạnh lại không thích vì cảm giác “chỗ ấy lạ lắm”. Chia sẻ của Hạnh thu hút hàng trăm ý kiến.

Đa số chị em đều cho rằng dọn dẹp vùng kín xong họ thấy sạch sẽ, đỡ mùi và vào những ngày đèn đỏ vệ sinh dễ dàng hơn.

Đặc biệt, có những cặp vợ chồng tìm thấy sự mới lạ khi 'cô bé' được tẩy sạch 'rừng rậm' vô duyên.

Mỗi lần 'yêu' bạn gái lại rên la ầm ĩ Liên hệ với bác sĩ, nam thanh niên 26 tuổi (tại Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết không hiểu vì sao mỗi lần ân ái bạn gái mới của anh cứ rên la ầm ĩ.

Theo bác sĩ Sản khoa Lê Thị Kim Dung – Trung tâm y tế lao động Thái Hà – Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, khu vực vùng kín là nơi nhạy cảm, chứa nhiều tuyến mồ hôi và có sự bài tiết dịch từ âm đạo nên dễ gây viêm nhiễm.

Thực tế, BS Dung cho biết nhiều chị em than phiền và họ tìm tới việc tẩy lông vùng kín cho sạch, đến chu kỳ kinh nguyệt cũng không gặp phiền phức. Điều này, BS Dung cho rằng hoàn toàn bình thường nếu chị em cảm thấy phiền hà vì chỗ ấy quá rậm rạp.

Chị em có nên dọn dẹp vùng kín?

Tuy nhiên, bác sĩ Dung cho rằng tẩy như thế nào cho an toàn mới là vấn đề. Nhiều chị em tự mua các loại kem tẩy lông thậm chí lột lông về để tẩy dẫn tới viêm da, viêm nang lông và chỗ vùng lông lúc nào cũng ngứa, viêm nang lông hay chị em dùng dao tự cạo, lúc đó chị em lại gặp phiền toái.

BS Dung cho biết bà từng gặp một cô gái đến khám phụ khoa. Với vùng kín rậm rạp đã gây viêm nhiễm. Bác sĩ yêu cầu bệnh nhân nên đến cơ sở da liễu để triệt bớt lông. Tuy nhiên, cô gái sợ triệt lông sẽ bị đánh giá là không tốt cho chồng vì phụ nữ vô mao chồng sẽ không làm ăn được.



Trong khi đó, vùng kín lông mọc rậm rạp cũng có thể là môi trường cho vi khuẩn phát triển và tạo ra mùi khó chịu khiến chị em tự ti và ngại giao tiếp. Nhiều chị em than thở họ tự ti khi mặc bộ bikini thậm chí lo bị phản cảm do lộ những sợi lông vô duyên.



BS Dung lưu ý tẩy lông tránh biến chứng, bởi nhiều trường hợp bị viêm da, chảy máu thậm chí lông mọc ngược sau khi tẩy lông.



Quan điểm của bác sĩ Dung là chị em có thể triệt lông cho sạch sẽ nhưng tìm phương pháp an toàn và không nên tạo hình vùng cỏ. Có những cô gái tạo hình ngôi sao, tạo hình lông gà… có thể gây ấn tượng với bạn tình nhưng có lúc lại gây tác dụng ngược với chồng của mình.

Nhiều chị em tìm thấy khoái cảm khi chồng có cử chỉ âu yếm lông vùng kín mà thực hiện waxing, dù theo cách nào cũng gây bất lợi cho đời sống vợ chồng. Do đó, cạo lông vùng kín cần phải căn cứ vào trường hợp, thói quen cụ thể của mỗi người.



Ví dụ như có người khoe rằng sau khi dọn dẹp thì chồng rất thích thú nhưng cũng có người than phiền chồng họ không thích. Bác sĩ Dung từng gặp một người vợ trẻ đã tẩy lông sạch sẽ. Tối hôm đó, hai vợ chồng chuẩn bị gần gũi thì chồng phát hiện “cô bé” của vợ trống trơn.

Việc trống trơn chỉ để cho chị em thoải mái và thấy sạch sẽ nhưng anh chồng không tin và nói một chữ “tởm” rồi bỏ ra ngoài.

Người chồng cho rằng tẩy lông là những cô gái hư hỏng.



Còn một trường hợp khác thì tới chỗ bác sĩ Dung với vùng kín tạo hình cánh hoa ngay ở chỗ ấy. Cô gái đã tẩy lông và xăm một hình hoa bác sĩ nhìn cũng bất ngờ. Khi muốn kết hôn thì bạn trai lại mất cảm giác vì tạo hình vùng kín. Lúc này, cô gái chỉ muốn “cỏ” mọc lại như xưa và tiếc nuối.



Đủ các lý do để chị em có thể dọn dẹp cho vùng tam giác mật của cơ thể. Tuy nhiên, BS Dung cho rằng khi chọn bất cứ phương pháp nào cũng cần tư vấn của bác sĩ da liễu để có kết quả tốt. Tránh biến chứng vì tẩy lông do thuốc tẩy, kem tẩy gây ra.

Đặc biệt sử dụng dao cạo có thể gây tổn thương niêm mạc ở khu vực đó và cũng là nguyên nhân dễ gây ngứa, viêm nhiễm xung quanh.

Khánh Chi

