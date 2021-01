Tiêm vitamin C làm trắng da cấp tốc, coi chừng mất mạng

“Việc tiêm vitamin C làm trắng da cấp tốc không đúng sẽ có nguy cơ sốc phản vệ. Nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong”.

Tiêm vitamin C làm trắng da chưa được Bộ Y tế cấp phép, vì thế chị em cần cảnh giác trước khi thực hiện biện pháp này.

Đây là cảnh báo của TS. BS Hoàng Thanh Tuấn, Trung tâm Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ, Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) khi trao đổi với phóng viên Infonet trước tình trạng nhiều chị em đua nhau tiêm vitamin C làm trắng da cấp tốc đón Tết.

Gần đây chị em đua nhau thực hiện phương pháp tiêm vitamin C làm trắng da cấp tốc để đón Tết, thưa bác sĩ, đây có phải là biện pháp làm đẹp an toàn?

TS. Hoàng Thanh Tuấn: Để trả lời câu hỏi, trước tiên tôi xin giải thích vitamin C là một trong 13 loại vitamin thiết yếu đối với cơ thể, nó còn được gọi là acid ascobic. Vitamin C đóng vai trò thiết yếu giúp thúc đẩy hệ miễn dịch trong cơ thể, tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, chống oxy hoá, làm sáng da, tăng sức đề kháng cho da.

Vitanin C là một vitamin rất tốt và cần thiết cho làn da, khi dùng qua đường tiêm và hay gặp trong ngành thẩm mỹ đó là phương pháp mesotherapy thì đây là một phương pháp giúp cho da sáng hơn, tham gia tổng hợp collagen cho da, chống oxy hoá, tăng cường miễn dịch, làm cho da khoẻ hơn. Và một làn da khoẻ thì cũng chính là một làn da đẹp.

Và hiện tại chị em đang đang rộ lên phong trào tiêm vitamin C làm trắng da. Nhưng chúng ta cần biết là người Việt Nam có màu da tuýp 3 và 4 được quy định bởi sắc tố da melanin, bởi di truyền và chủng tộc. Vitamin C có tác dụng giảm sắc tố da, giảm sự bài tiết melanin trong tế bào sừng.

Trong khi đó, vitamin C chỉ tác động lên các tế bào sừng mới hình thành. Quá trình này sẽ mất từ 1- 2 tháng, bởi chu trình thay da của cơ thể người là từ 28-35 ngày. Nên việc tiêm vitamin C với mong muốn trắng da cấp tốc là điều không thể.

Cách làm trắng da như thế có gặp biến chứng không thưa bác sĩ?

TS. BS Hoàng Thanh Tuấn: Khi tiêm truyền tại các cơ sở không uy tín khách hàng có thể gặp các biến chứng như nhiễm khuẩn tại vùng tiêm.

Ngoài ra, khách hàng còn có thể bị lây nhiễm chéo HIV, viêm gan siêu vi trùng B,C do vô khuẩn không đảm bảo.

Đáng lưu ý việc tiêm truyền vitamin C có nguy cơ sốc phản vệ. Nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Vì vậy việc lựa chọn cơ sở uy tín khi làm đẹp là rất quan trọng.

Tôi chưa tiếp nhận một trường hợp nào gặp biến chứng khi sử dụng tiêm vitamin C nhưng các đồng nghiệp khác chia sẻ về một số trường hợp tiêm truyền vitamin C gây ra sốc phản vệ.

Để tránh những biến chứng đáng tiếc theo bác sĩ chị em cần lưu ý điều gì khi đi làm đẹp nói chung và sử dụng vitamin C làm trắng da nói riêng?

TS. BS Hoàng Thanh Tuấn: Chị em trước khi đi làm đẹp và quyết định lựa chọn phương pháp làm đẹp cần tìm hiểu, lựa chọn những cơ sở làm đẹp uy tín, sản phẩm chính hãng, được bộ y tế cấp phép.

Theo đó, đừng ham rẻ, đừng nghe “thuyết phục” bùi tai bởi những cơ sở không uy tín và sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ mà cần làm đẹp một cách khôn ngoan.

Tuy nhiên, tôi cũng phải nhấn mạnh, hiện Bộ Y tế chưa cấp phép cho kỹ thuật tiêm truyền làm trắng da vì có yếu tố rủi ro cao. Ví dụ vitamin C có vai trò lớn chống lại thiếu hụt vitamin, giảm các vấn đề liên quan tới vỡ mạch, vitamin C tốt nhưng cấm tiêm truyền khi không được phép vì vitamin C là axit tiêm bắp đau, hiệu quả không cao.

Do đó, để tránh những tác dụng phụ không đáng có, thay vì tiêm truyền, sử dụng liều cao trong thời gian ngắn khiến cơ thể khó hấp thu, chúng ta nên hấp thu vitamin C một cách tự nhiên thông qua việc ăn uống. Tăng cường các loại rau củ quả giàu vitamin C như ổi, cam, chanh, bưởi, quýt, dứa, các loại rau như súp lơ xanh, rau ngót,...

Tôi lưu ý, việc cung cấp vitamin C (uống) cần tham khảo ý kiến bác sĩ. Bởi nếu không cung cấp đúng sẽ thành có hại. Như việc qúa liều vitamin C sẽ gây tăng canxi máu dẫn tới sỏi thận, gây viêm dạ dày nếu uống lúc đói.

Vitamin C tham gia vào quá trình sinh tổng hợp collagen, góp chống oxy hoá, làm sáng da, tăng sức đề kháng cho da, giúp điều trị mờ nám và sạm da. Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch. Ngăn ngừa lão hoá, ngăn ngừa nếp nhăn, làm chậm quá trình lão hoá da. Ngăn ngừa cháy nắng, sạm da và tăng khả năng hấp thụ sắt.

N. Huyền (thực hiện)