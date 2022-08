Sáng sớm, thiếu nữ ngất xỉu trước cửa nhà vệ sinh chỉ vì điều này

Sau 3 tuần nhịn ăn tối liên tục, An Chi giảm được gần 2kg nhưng hai hôm trước cô đã bất tỉnh ngay khi vừa bước vào cửa nhà vệ sinh...

Quyết định giảm cân, An Chi (19 tuổi, Hà Nội) không ăn tối. Thay vào đó, cô chỉ uống nước ép hoa quả lúc 7h tối rồi để cho bụng “sôi ùng ục” suốt đêm. Những ngày đầu với cô bé đang tuổi ăn, tuổi ngủ quả là cực hình nhưng sau 1 tuần cơ thể cô dần thích nghi.

“Chỉ sau 2 tuần cháu đã giảm được 1,5kg. Được đà cháu giữ nguyên chế độ ăn uống sinh hoạt, đặc biệt là nói không với bữa tối dù tình trạng hoa mắt, chóng mặt, chân tay bủn rủn thường xuyên xảy ra. Những lúc như thế cháu lại đi uống nước lọc rồi nằm lúc là lại… hồi”, An Chi kể lại.

Nhưng đến tuần thứ 3 thì hệ quả đã xảy ra. Sáng cách đây 2 ngày, đang chuẩn bị ăn sáng thì mẹ An Chi nghe thấy tiếng “huỵch” ở trong nhà vệ sinh. Ngỡ con bị trượt chân ngã, chị vội vàng chạy vào.

Ảnh minh hoạ

Bà mẹ hoảng hồn vì thấy con ngã sóng soài, da tái nhợt, gọi con lơ mơ không nói được gì. Vội vàng cõng con chạy xuống phòng khám dưới chân toà chung cư, các bác sĩ phát hiện con bị hạ đường huyết. Nguyên nhân là do nhịn ăn tối.

Chia sẻ với phóng viên về việc nhịn ăn tối để giảm béo, giảm đường TS. BS Đỗ Đình Tùng, PGĐ Bệnh viện Xanh pôn cho biết, đây là phương pháp hoàn toàn sai lầm, là cách giảm béo không bền vững với rất nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Đáng ngại, phương pháp này lại được rất nhiều bạn trẻ chọn lựa. Nhưng không biết rằng khi chúng ta nhịn ăn vào buổi tối là nhịn ăn 18h trong ngày sau đó chỉ có 6h chúng ta lại ăn liên tiếp hai bữa liền (sáng, trưa).

“Điều này gây nên tình trạng vừa thiếu năng lượng vừa mất cân bằng năng lượng trong cơ thể. Khi thời gian nhịn ăn nhiều như thế sẽ dẫn đến tình trạng cơ thể huy động nguồn năng lượng từ mỡ, đạm thừa để nuôi cơ thể. Việc huy động như thế có tác dụng giảm béo nhưng đồng thời sinh ra rất nhiều tác hại”, TS. BS Đỗ Đình Tùng cho hay.

Theo đó, tác hại đầu tiên của việc nhịn ăn tối để giảm béo như thế sẽ gây cho não luôn luôn bị thiếu năng lượng. Mà não chỉ sử dụng đường để sinh năng lượng mà nhịn 18 tiếng thì chúng ta liên tục ở trong tình trạng hạ đường máu.

“Chúng tôi đã thử gắn máy đường huyết liên tục cho những người nhịn ăn tối thì bệnh nhân thường bị những cơn hạ đường máu ban đêm. Mà những cơn hạ đường máu ấy xảy ra thường xuyên dần dần sẽ dẫn đến những tổn thương cho tế bào thần kinh”, TS. BS Đỗ Đình Tùng nhấn mạnh.

Trong khi đó các bác sĩ cảnh báo hạ đường huyết cần được phát hiện sớm, xử lý kịp thời để kiểm soát lượng đường trong máu ở mức ổn định. Nếu không được điều trị đúng cách, bệnh nhân sẽ phải đối mặt với nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Bởi vì nguồn năng lượng chính trong cơ thể mỗi người chính là glucose. Khi lượng đường huyết bị thiếu hụt trầm trọng, mọi hoạt động cơ thể trở nên trì trệ, kém hiệu quả hơn rõ rệt.

Những triệu chứng thường gặp khi bị hạ đường huyết có thể kể đến như: đau nhức đầu, chóng mặt và run rẩy, khó chịu,… Ngoài ra, mọi người không nên chủ quan nếu thấy xuất hiện triệu chứng nhìn xung quanh mờ mịt, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, da trở nên tím tái,…

Thậm chí, khi lượng đường trong máu giảm sâu, bệnh nhân rất dễ rơi vào tình trạng lú lẫn, dần mất đi ý thức. Thậm chí, có trường hợp còn bị ngất hoặc lên cơn co giật rất nguy hiểm. Chính vì thế, sau khi bị tụt đường huyết một số người không may gặp tai nạn nghiêm trọng, bị chấn thương,… Thậm chí, có thể gây tử vong nếu không được xử lý kịp thời và đúng cách.

Các bác sĩ cho biết hiện tượng hạ đường huyết xuất phát do hai nguyên nhân chính, đó là do bạn mắc bệnh tiểu đường hoặc những lý do không phải do căn bệnh này, trong đó người nhịn ăn trường diễn cũng là một trong những lý do.

TS. BS Đỗ Đình Tùng lưu ý, nếu để tình trạng này kéo dài thì về già người bệnh sẽ có nguy cơ teo não, mắc Alzheimer sớm hơn rất nhiều so với người thực hiện chế độ ăn khoa học.

N. Huyền