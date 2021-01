Nhập viện điều trị vì môi sưng vù sau khi xăm môi đón Tết

Làm hồng môi để đón Tết, nhiều chị em nhập viện Bác sĩ chuyên khoa II Đặng Bích Diệp – Khoa Nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết năm nào vào dịp cuối năm số ca nhập viện vì biến chứng tiêm môi, xăm môi làm đẹp cũng gia tăng...

Các bác sĩ Khoa Thẩm mỹ da - Bệnh viện Da Liễu TP. HCM vừa tiếp nhận một trường hợp tai biến do xăm môi. Bệnh nhân là chị T.T.T (27 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) đến khám tại Khoa Thẩm mỹ da – Bệnh viện Da Liễu TP.HCM trong tình trạng môi trên sưng to, chảy mủ, môi dưới đóng mài, bong tróc gây đau nhức kèm sốt. Tình trạng tai biến nặng nên các bác sĩ đã chỉ định bệnh nhân nhập viện điều trị.

Chị T cho biết trước đó 2 tuần có đến một thẩm mỹ viện tại huyện Định Quán (Đồng Nai) và được tư vấn xăm môi với giá 2.000.000đ. Sau xăm một tuần, môi dưới của chị bỗng nhiên nổi mụn, hôm sau môi trên cũng xuất hiện nhiều nốt mụn mủ sưng to, gây đau nhức kèm sốt. Chị T liên hệ lại thẩm mỹ viện thì được hướng dẫn đến một phòng khám đa khoa gần đó để khám.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân.

Tại phòng khám đa khoa, chị T được chẩn đoán nhiễm trùng sau xăm và được kê thuốc kháng sinh nhưng tình trạng không đỡ mà môi càng sưng to hơn kèm chảy mủ. Quá hoảng sợ, chị vội đến Khoa Thẩm mỹ da - Bệnh viện Da Liễu TP.HCM khám và được chỉ định nhập viện.

Ths.BS Nguyễn Duy Quân – Khoa Thẩm mỹ da – Bệnh viện Da Liễu TP.HCM cho biết trường hợp tai biến của chị T nguyên nhân có thể do dị ứng với mực xăm, bởi mực xăm màu đỏ thường dùng có tỷ lệ dị ứng cao. “Ngoài ra, trên bệnh nhân này còn kèm theo tình trạng nhiễm trùng nặng, chính vì vậy môi càng sưng phù, kèm theo chảy nhiều dịch mủ, tình trạng này có thể là hậu quả của việc xăm môi với kĩ thuật xăm không đảm bảo điều kiện vô trùng, cộng với việc chăm sóc và xử trí sau đó không thích hợp.” BS Quân thông tin.

Bệnh nhân T vào viện với môi sưng phù.

BS.CK2 Võ Thị Đoan Phượng – Trưởng khoa Lâm sàng 1 - Bệnh viện Da Liễu TP.HCM (bác sĩ điều trị cho chị T) cho biết bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm. “Dự kiến quá trình điều trị cho chị T sẽ mất nhiều thời gian và bệnh nhân phải chịu những đau đớn nhất định. Ngoài ra, tình trạng viêm da tiếp xúc dị ứng sau xăm có thể kéo dài hàng năm trời và có thể bị tái phát lại nhiều lần do những chất xăm môi đã vào trong môi nên không thể lấy ra được.” BS Đoan Phượng nói.

Trước đó, chị N.T.H, 25 tuổi, ngụ tại quận Thủ Đức đến khám tại Khoa Thẩm mỹ da trong tình trạng môi sưng, đóng mày dày, rỉ dịch đau rát. Chị H cho biết trước đó 4 ngày chị đi xăm môi tại một thẩm mỹ viện. Sau xăm 1 ngày, môi sưng to sau đó rỉ dịch đục, đau rát. Chị H có quay lại cơ sở thẩm mỹ và được nhân viên ở đây đưa ra 1 tuýp thuốc bôi kháng siêu vi, tuy nhiên khi bôi lên thì môi càng sưng kèm đóng mày dày và rỉ mủ. Quá hoảng sợ chị vội đến Bệnh viện nhờ bác sĩ can thiệp.

Thời điểm cuối năm, gần Tết Nguyên đán, nhu cầu làm đẹp của người dân tăng cao kéo theo nhiều trường hợp tai biến do làm đẹp tại các cơ sở kém chất lượng trong đó tai biến xăm chiếm tỷ lệ cao. Đơn cử có ngày Khoa Thẩm mỹ da – Bệnh viện Da Liễu TP.HCM tiếp nhận 5-6 trường hợp tai biến sau xăm môi, xăm chân mày và không phải trường hợp nào cũng có thể điều trị môi trở về như ban đầu.

Trên thực tế nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ là chính đáng, tuy nhiên để làm đẹp an toàn, tốt nhất các chị em phụ nữ nên ưu tiên lựa chọn giải pháp sử dụng son môi. Việc dùng son cũng mang tính thời trang hơn do có thể thay đổi nhanh theo xu hướng. Trong trường hợp nếu các chị em vẫn muốn lựa chọn phương pháp xăm môi, nên tìm hiểu kỹ, lựa chọn các cơ sở uy tín, đảm bảo các trang thiết bị và quy trình vô trùng. Và nếu có tai biến do xăm môi xảy ra, thì nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt, để tránh việc tự xử trí sai làm thương tổn càng nặng hơn, phục hồi càng khó hơn.

“Xăm là một thủ thuật xâm lấn, vì vậy để đảm bảo an toàn chị em phụ nữ cần hết sức lưu ý khả năng dị ứng với mực xăm màu đỏ. Khi quyết định xăm hãy đến các cơ sở xăm uy tín, đảm bảo các trang thiết bị và quy trình vô trùng và khi có bất thường xảy ra, hãy đến khám ngay tại các bệnh viện có chuyên khoa da liễu, thẩm mỹ để được điều trị kịp thời, tránh những xử lí sai dẫn đến các tổn thương nặng nề hơn, khó hồi phục.” BS Nguyễn Duy Quân khuyến cáo.

Khánh Chi