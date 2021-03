Mở góc mắt để cuốn hút ai dè 'lợn lành thành lợn què', mắt trợn ngược lòng trắng

Mắt đỏ hoe, trợn ngược không nhắm được sau cắt mí Người phụ nữ đến viện trong tình trạng mắt trợn ngược, lật mí, không nhắm nổi. Đáng sợ hơn, người phụ nữ này còn bị mổ lại mắt nhiều lần, thậm chí phần mí dưới bị chắp vá manh mún như 'vá xe'.

Biến chứng vì mở góc mắt

PGS Đỗ Quang Hùng - nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết ông thường xuyên tiếp nhận các ca tai biến hỏng do phẫu thuật thẩm mỹ ở spa. Gần đây nhất 1 bệnh nhân tìm tới ông trong tình trạng gương mặt hỏng nặng do phẫu thuật thẩm mỹ combo căng da mặt, mở góc mắt ở một spa trong thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Bệnh nhân cho biết trước đó nghe mọi người chia sẻ mở góc mắt để tạo đôi mắt to, sâu, mắt cuốn hút người nhìn nên chị đi xin tư vấn. Được tư vấn cần căng thêm cả da mặt do da mặt bị chảy sệ, gương mặt không thanh thoát. Nghe quá hấp dẫn, người phụ nữ này đã đặt cả niềm tin vào spa. Kết quả, về nhà thì góc mắt được mở rộng nhưng là mở lộn ngược lên trên, phần lòng trắng lộ ra rất nhiều. Khách hàng hoảng sợ tìm tới bệnh viện cầu cứu bác sĩ.

Không chỉ góc mắt hỏng, toàn bộ sẹo bên tai do căng da mặt cũng bị biến chứng nặng tạo thành đường sẹo to, dài. PGS Hùng cho biết những ca sửa biến chứng như thế này rất tốn thời gian và hiệu quả thẩm mỹ tất nhiên không thể đạt cao như ban đầu.

Hình ảnh góc mắt hỏng do spa thực hiện.

Tương tự, TS Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết anh gặp khá nhiều bệnh nhân bị tai biến khi mở góc mắt.

Ví dụ như trường hợp của Nguyễn Thanh H. (sinh năm 1992 tại Hà Nội) là nạn nhân của mở góc mắt. H. có một đôi mắt nhỏ híp, nghe theo lời mời chào trên facebook của một thẩm mỹ viện mới mở. Cơ sở này không có bác sĩ chuyên ngành mà là chuyên viên đã có kinh nhiệm chuyên thực hiện các ca phẫu thuật tạo hình mở góc mắt chuyên nghiệp. H. đã giao đôi mắt của mình cho chuyên viên này làm phẫu thuật. Kết quả, sau mở góc mắt chuyên viên này đã đã biến đôi mắt chị H thành 'mắt bồ câu con bay con đậu', sẹo ở mi mắt dưới hai bên. Góc mắt không những không được mở rộng mà nhìn vào như người bị lệch mắt.

Trào lưu mở góc mắt

Theo bác sĩ Quang, bình thường mở góc mắt để tạo điểm nhấn cho đôi mắt, nhưng những người không có kinh nghiệm mở góc mắt khiến mi mắt bị lộn ngược lên, mắt xếch không thể khít mắt.

Đôi mắt to tròn long lanh là chuẩn mực hàng đầu trong vẻ đẹp của người phụ nữ thế kỷ 21. Vì đặc trưng vốn có của người châu Á là mắt khá nhỏ, chính vì thế mà việc can thiệp công nghệ thẩm mỹ hiện đại để góc mắt to, đẹp hơn một vài năm trở lại đây được rất nhiều người quan tâm.

Với phương pháp này, bác sĩ sẽ tiến hành mở góc mắt trong hoặc góc mắt ngoài. Góc mắt trong bác sĩ sẽ rạch một đường mảnh ở khóe mắt trong. Sau đó, bác sĩ sẽ khéo léo loại bỏ những nếp nhăn, phần mỡ dư thừa tại vùng mắt. Cuối cùng, định hình lại dáng mắt và cố định vị trí mắt bằng chỉ chuyên dụng.

Còn mở rộng góc mắt ngoài, bác sĩ cũng sẽ thực hiện rạch một đường rạch mảnh trên mắt. Thay vì vị trí rạch ở khóe mắt trong thì phương pháp này bác sĩ sẽ tiến hành tại phần đuôi mắt. Các nếp nhăn tại đuôi mắt sẽ được xóa bỏ, mắt sẽ được kéo dài hơn và có chiều sâu hơn.

Những người có góc mắt hẹp, có phần da thừa tại chỗ góc rẻ quạt là một phần góc mắt bị che khuất, người có đôi mắt hí, độ mở của cung mắt nhỏ được khuyến cáo nên mở rộng góc mắt.

Việc mở rộng góc mắt chỉ là thủ thuật nhưng vẫn cần thực hiện ở các cơ sở y tế và bác sĩ phải có chuyên môn về phẫu thuật thẩm mỹ chứ không phải là thực hiện ở các spa bởi các nhân viên, học viên tự học của nhau rồi về thực hiện sẽ gây ra biến chứng.

BS Quang cho biết đa số các trường hợp tai biến đến bác sĩ phẫu thuật lại đều thực hiện ở các cơ sở y tế chui thậm chí họ coi chỉ là thủ thuật đơn giản nên làm ngang nhiên ở spa dẫn đến góc mắt không được mở mà lộn mi lên.

Khánh Chi