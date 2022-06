Sưng lệch mặt sau mũi tiêm gọn hàm, chuyên gia chỉ ra những dấu hiệu bất thường chị em cần nhớ khi làm đẹp

Hàm hơi bạnh, lại xuất hiện vài nếp nhăn mờ nơi hõm má, cô gái trẻ đã đi tiêm botox ở tiệm cắt tóc thẩm mỹ gần nhà. Kết quả sau 4 ngày, má cô tấy đỏ, sưng lệch mặt...

Trên diễn đàn dành cho chị em “nghiện dao kéo” một thành viên lên nhóm kể đi tiêm botox gọn hàm về bị “sưng đau quá”.

Cô gái trẻ này cho biết ngay ngày đầu tiên đã thấy sưng rồi, ngày thứ 2 tiếp tục sưng to hơn nữa. Đáng lưu ý, 2-3 ngày đầu thì thì sưng 1 cục to ngay góc hàm. Cho đến ngày thứ 4 thì chỗ sưng lan ra, to phồng hết vùng má.

Qua ảnh cô chụp lên nhờ tham vấn cho thấy cả khuôn mặt cô lệch hẳn một bên. Một bên thì sưng phồng, bên còn lại thì hõm sâu. Người phụ nữ này lo lắng hỏi “tình trạng em như thế này có bình thường không? Và làm sao để bớt sưng?”.

Sau chia sẻ của cô, nhiều lời khuyên được đưa ra. Trong đó, không ít những chia sẻ của những người cũng “rơi vào cảnh tương tự”. Vậy làm sao để nhận ra những dấu hiệu bất thường khi tiêm botox?.

Ảnh minh hoạ

BS thẩm mỹ Lưu Tuấn Phong, cho biết với tình trạng sưng như vậy có thể do nhiều nguyên nhân.

Nguyên nhân đầu tiên là do nhiễm khuẩn tại chỗ. Xảy ra tình trạng này có thể do thao tác của người tiêm chưa được vệ sinh sạch sẽ vùng da cũng như công tác vô khuẩn kém, đưa vi khuẩn vào trong da và cơ gây ra tình trạng viêm nhiễm, sưng đau.

“Nếu không được xử lý sớm, bệnh nhân có thể dẫn tới tình trạng áp xe phải trích rạch để xử lý”, BS Lưu Tuấn Phong cho hay.

Ngoài ra, cũng có thể do người tiêm đưa botolinum toxin vào sai lớp. Theo đó, kỹ thuật chuẩn là đưa vào bó cơ sâu của cơ cắn vùng góc hàm, nhưng vì một lý do nào đó người tiêm không xác định được đúng lớp giải phẫu mà mình đưa thuốc vào, dẫn tới tình trạng phản ứng và viêm nhiễm.

Ngoài ra, cũng có thể những sản phẩm botolinum toxin kém chất lượng chứa rất nhiều tạp chất, không tinh khiết như những sản phẩm chính hãng, dẫn tới hệ miễn dịch của cơ thể sẽ tới tấn công những thành phần tạp chất này, dẫn tới phản ứng viêm nhiễm lan toả.

“Tình trạng sưng sau tiêm botox xử lý góc hàm to bạnh là bất thường. Nếu chị em gặp tình trạng này nên tới ngay bác sĩ chuyên khoa để được khám lâm sàng, được siêu âm mô mềm để xác định nguyên nhân và hướng xử trí chuẩn xác”, BS Lưu Tuấn Phong thông tin.

TS. BS Hoàng Thanh Tuấn, Viện Bỏng quốc gia cho rằng trong thẩm mỹ, botox có thể sử dụng để giảm các nếp nhăn động vùng đuôi mắt, cau mày, nhăn trán, cải thiện đường nét gương mặt như thon gọn góc hàm, cải thiện tình trạng cười hở lợi; giảm các tình trạng tăng tiết mồ hôi như mồ hôi nách, mồ hôi tay chân.

Việc tiêm botox có tính an toàn cao và hiệu quả rõ rệt khi được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên môn cùng sản phẩm botox chính hãng. Tuy nhiên, nếu lạm dụng botox hay thực hiện tại cơ sở thiếu uy tín, không phải bác sĩ, chất lượng sản phẩm kém có thể gây nhiều biến chứng như viêm nhiễm, đơ cứng, tiền mất tật mang.

Theo đó, gặp “sự cố” sau tiêm botox mức độ nhẹ sẽ là: hơi bầm nhẹ có thể tự hết sau vài ngày hoặc viêm nhiễm, sưng nề cần phải đến trực tiếp các cơ sở y tế thăm khám.

Đáng lưu ý, nhiều chị em thường nghĩ rằng tiêm botox an toàn nên chủ quan nên không tìm hiểu kỹ trước khi làm đẹp. Có trường hợp đi cắt tóc, gội đầu cũng tranh thủ tiêm môi, nâng mũi… Điều này vô cùng nguy hiểm bởi theo BS Tuấn Phong người được tiêm có thể bị “sốc phản vệ”.

Để tránh những biến chứng có thể xảy ra trong quá trình làm đẹp, BS Tuấn Phong khuyến cáo chị em khi hãy chọn cơ sở uy tín, sản phẩm tốt và do trực tiếp các bác sĩ thực hiện.

“Botulinum tuýp A có rất nhiều tác dụng tuyệt vời. Tuy nhiên cần được thực hiện bởi bác sĩ có chuyên môn và đảm bảo vô khuẩn tốt để tránh biến chứng không nên có”, BS Tuấn Phong nhấn mạnh.





Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hoa Kỳ (APS) cho biết phương pháp tiêm botox là an toàn nhưng tác dụng của botox sẽ giảm dần theo thời gian nên khả năng “trẻ hóa da” chỉ mang tính tạm thời.



Trong một số trường hợp, bạn có thể gặp một số rủi ro không mong muốn khi tiêm botox như: Buồn nôn; Đau nhức đầu; Cảm giác khô miệng; Các triệu chứng như bệnh cúm; Nổi mề đay, ngứa hoặc phát ban; Đau, chảy máu, bầm tím, sưng, tê; Khó nuốt, khó nói chuyện hoặc thở; Sụp mí mắt hoặc lông mày nếu tiêm gần mắt; Các cơ gần khu vực bị tiêm bị yếu đi hoặc tê liệt; Mờ mắt hoặc các vấn đề khác liên quan đến thị lực.



Botox không phải là liệu pháp vĩnh viễn. Thông thường, hiệu quả xóa nếp nhăn của botox sẽ kéo dài khoảng 3 – 4 tháng.

N. Huyền