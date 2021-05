'Giao ban' xong, người phụ nữ U40 vội lao vào nhà vệ sinh làm điều không ngờ

Chị em đua nhau làm đẹp da mặt bằng nước đá lạnh, đá viên Sử dụng nước đá lạnh để rửa mặt có thể giúp bạn có làn da đẹp, chống lão hóa. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng lưu ý khi làm đẹp bằng cách này.

Được bà chủ cửa hàng gội đầu gần nhà “rỉ tai” loại mặt nạ “thần dược” không mất tiền, luôn có sẵn và sau khi bôi trực tiếp hoặc đắp cùng các loại trái cây khác, da mặt trở nên mịn màng, trẻ trung hơn, chị Oanh (Cầu Giấy, Hà Nội) bán tín bán nghi.

Dần dần chị bị thuyết phục bởi sau thời gian sử dụng loại mặt nạ “siêu rẻ” này da mặt của bà chủ cửa hàng đẹp hơn hẳn - không còn mụn, nếp nhăn cũng mờ đi dần. Chị Oanh cũng rón rén thử, dù hơi ghê ghê. Tối đó, sau cuộc “giao ban” chị xung phong mang “áo mưa” đi vứt rồi không quên chui vào nhà vệ sinh bôi lấy bôi để.

Khác với lời rỉ tai, sau khoảng 10 phút da mặt chị bắt đầu nóng rát, chị vội vàng đi rửa. Sáng hôm sau, toàn bộ khuôn mặt chị Oanh ngứa ngáy, sưng tấy, phát ban... Cực chẳng đã chị phải đến viện. Các bác sĩ cho biết chị bị dị ứng với tinh dịch.

“Cũng may tôi chỉ bị dị ứng thể nhẹ chứ nếu mà bị sốc phản vệ thì... không biết giờ như thế nào rồi nữa. Bác sĩ nói có những người bôi tinh dịch dưỡng da chẳng may dính vào mắt còn có thể mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (lậu, giang mai) nếu chẳng may người đàn ông ấy mang bệnh”, chị Oanh kể lại.

Mặt nạ tinh trùng có thực sự hiệu quả như đồn thổi?

Chia sẻ với phóng viên Infonet, TS. BS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính, BV ĐH Y Hà Nội cho biết, mặc dù đã có một số bằng chứng chứng minh rằng tinh dịch có thể mang lại lợi ích cho da, nhưng vẫn cần thêm bằng chứng khoa học chứng minh điều này.

Ông cho biết, ý tưởng tinh dịch có thể mang lại lợi ích sức khỏe cho làn da bắt nguồn từ các bằng chứng nhỏ khẳng định chất dinh dưỡng trong tinh dịch có thể có lợi cho làn da.

Theo đó, các nhà nghiên cứu dựa trên các đặc tính của tinh dịch đã liệt kê một số chất dịnh dưỡng có trong tinh dịch. Bao gồm chất đạm: Collagen là một loại protein có thể có lợi cho sức khỏe làn da, bổ sung collagen có thể cải thiện độ ẩm và độ đàn hồi của da, đồng thời làm cho da mềm mại hơn.

Kẽm có trong tinh dịch với đặc tính chống oxy hóa và có thể giúp ngăn ngừa tổn thương da do tiếp xúc với tia UV.

Magie có thể có lợi cho da khô bằng cách giảm viêm và tăng cường hydrat hóa và ure: Liều lượng ure thấp có thể hữu ích để dưỡng ẩm cho da.

Ngoài ra, cũng có một số người, theo TS Hoài Bắc, tin rằng tinh dịch có thể giúp điều trị và cải thiện mụn trứng cá.

“Điều này bắt nguồn từ ý tưởng rằng một hợp chất hữu cơ được tìm thấy trong tinh dịch, có chứa các đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Nhưng không có bằng chứng khoa học nào chứng minh việc sử dụng tinh dịch như một phương pháp điều trị mụn trứng cá”, TS. BS Hoài Bắc nhấn mạnh.

Ngoài ra, tinh dịch có chứa một chất hóa học có tên là spermidine, chất này chịu trách nhiệm tạo ra mùi của tinh dịch. Một nghiên cứu năm 2021 lưu ý rằng spermidine, khi được tiết ra từ vi khuẩn liên cầu, có thể góp phần phục hồi da bằng cách khuyến khích tổng hợp collagen.

Lượng spermidine trong tinh dịch có thể quá thấp để giúp da trẻ trung hơn. Nhưng nhiều loại thực phẩm có lượng spermidine cao, chẳng hạn như trái cây họ cam quýt và ớt xanh. Như vậy không có nghĩa cứ phải bôi tinh dịch lên da mặt mới có thể bổ sung lượng spermidine.

Mặc dù tinh dịch có chứa các chất dinh dưỡng có lợi cho da, nhưng TS. BS Nguyễn Hoài Bắc cho rằng, có rất ít bằng chứng khoa học chứng minh rằng việc sử dụng hoặc tiêu thụ tinh dịch tại chỗ có thể cải thiện sức khỏe và vẻ ngoài của làn da.

Trong khi đó, khi sử dụng loại mặt nạ này, chị em sẽ phải đối diện với những rủi ro tiềm ẩn.

“Bôi tinh dịch trên da tiềm ẩn một số nguy cơ, bao gồm: STIs (các bệnh lây truyền qua đường tình dục như bệnh lậu, chlamydia). Nguyên nhân là khi bôi tinh dịch nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục như chlamydia hoặc bệnh lậu lên da mặt nếu chẳng may dính vào mắt có thể khiến một người mắc STI. Ngoài ra, bệnh lậu có thể ảnh hưởng đến da và có thể gây phát ban”, TS. BS Nguyễn Hoài Bắc nhấn mạnh.

Không những thế, có người còn rơi vào tình trạng phản ứng dị ứng sau khi tiếp xúc với tinh dịch. Trường hợp của chị Oanh (Cầu Giấy) là ví dụ điển hình. Theo đó, một người đang có phản ứng dị ứng với tinh dịch có thể gặp các triệu chứng: ngứa, sưng tấy, phát ban thậm chí sốc phản vệ, viêm da… chỉ vì bôi tinh dịch lên mặt.

“Cũng giống như bất kỳ sản phẩm nào mà một người có thể sử dụng trên da, sử dụng tinh dịch trên da có nguy cơ gây kích ứng da. Mặc dù tinh dịch có chứa các đặc tính dinh dưỡng và các thành phần có thể có lợi cho da, nhưng với hàm lượng nhỏ, do đó không có bất kỳ lợi ích nào về da hoặc tóc thông qua việc sử dụng tinh dịch tại chỗ”, TS. BS Nguyễn Hoài Bắc khẳng định.

Đồng tình với quan điểm này, các chuyên gia da liễu khuyến cáo, chị em không nên lấy khuôn mặt mình ra để thử nghiệm cách làm đẹp da bằng tinh trùng. Bởi tất cả những gì liên quan đến sức khỏe một khi muốn đưa vào sử dụng rộng rãi trong cộng đồng đều phải dựa trên các chứng minh y học với những cuộc thử nghiệm lâm sàng để kiểm chứng hiệu quả. Việc làm đẹp một cách thiếu hiểu biết theo kiểu rỉ tai có thể gây hậu quả khôn lường.

