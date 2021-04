Nhận 'gạch đá' vì mang con 5 tuổi ra xăm môi để câu khách

Suýt mù vì chỉ làm đẹp “đi lạc” chỗ Phát hiện thấy có hình ảnh nghi ngờ dị vật nhỏ trong buồng dịch kính, các bác sĩ tiếp tục hỏi kĩ thì người phụ nữ này kể trước khi bị bệnh có đi cấy chỉ vào mặt và mi dưới mắt ở một cơ sở làm đẹp

Bài đăng trên facebook có nội dung: "Cô khách nhí 5 tuổi, chị em nhìn mà lấy động lực nhé, cô nàng nào sợ đau thì nhìn em đi nè".

Chưa dừng lại ở đó, thẩm mỹ viện này còn dùng hình ảnh của bé gái đăng quảng cáo dịch vụ phun môi tế bào gốc với giá rẻ.

Ngay sau khi bài viết được chia sẻ, cộng đồng mạng đã “ném gạch đá” dữ dội đối với thẩm mỹ viện này. Sau đó, cư dân mạng lại nhận được thông tin tiếp theo là người xăm cho bé gái chính là bố đẻ của bé và cũng là chủ cơ sở làm đẹp này.

Ông bố trực tiếp xăm môi cho con.

Hình ảnh trước lúc xăm môi được chia sẻ trên mạng.

Ông bố này tiếp tục chia sẻ "Môi gái đã bong, sẽ tốt hơn cho bé và đảm bảo không ảnh hưởng về sau nếu dòng mực tốt và kỹ thuật chuẩn... Hiện nay, đa số học sinh đến trường đều thích dùng son nhiễm chì, rất có hại về sau nên Sỹ Thắng đã làm môi cho con gái để an toàn cho con gái hơn."

Chia sẻ này nhận được rất nhiều bình luận. Đa số đều bất bình với hành động của ông bố khi lấy ngay hình ảnh con gái của mình để quảng cáo làm đẹp dù bé mới 5 tuổi.

Chị Le Minh Nha chia sẻ: "Tôi cũng có con gái và bé đã 16 tuổi nhưng đến hiện tại tôi chỉ cho bé dùng kem trị mụn chứ không thể chấp nhận việc đưa bé ra xăm môi rồi lại hồ hởi chia sẻ như một chiến tích, đi đầu trong công nghệ làm đẹp. May mà họ lấy chính con mình ra làm mồi câu khách chứ lấy con người khác chắc họ khẩu nghiệp cho giải nghệ. Dù có bất cứ lý do gì cũng không thể chấp nhận".

Nhìn hình ảnh cô bé 5 tuổi được ủ tê, rồi nằm lên bàn xăm môi, chị Phạm Thanh Hoa ở phố Nguyễn Tuân, Hà Nội không khỏi hốt hoảng vì bản thân chị đi xăm môi còn đau chảy nước mắt, kiêng khem rất khổ. Ở tuổi của bé, chỉ cần môi tự nhiên đã đẹp. Đánh đổi an toàn của con mình để lấy khách hàng là điều liều lĩnh, không đáng làm, chị Hoa nêu quan điểm.

TS Trần Ngọc Ánh - giảng viên bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch TP.HCM cũng bất ngờ khi biết hành động xăm môi cho cô bé mới 5 tuổi.

Bác sĩ Ánh cho biết xăm môi là thủ thuật xâm lấn, dùng đầu bút xăm đưa một lượng chất tạo màu vào sâu dưới lớp thượng bì. Việc phun xăm có thể thực hiện bằng bút thủ công hoặc bằng máy nhưng vẫn tiềm ẩn rất nhiều biến chứng. Đặc biệt, vùng môi là vùng nhạy cảm hơn các bộ phận khác nên việc xăm môi cũng có thể kéo theo rất nhiều hệ lụy cho sức khoẻ.

Các nguy cơ có thể gặp như dị ứng thuốc xăm môi, ngộ độc thuốc gây tê, biến chứng sau xăm như gây sưng, tấy đỏ, chảy máu, nổi mụn, tụ mủ hoặc xăm hỏng, lệch, gây sẹo vĩnh viễn…

Nếu không đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn, không thay kim trong quá trình phun xăm, người được xăm có thể bị lây truyền các bệnh nguy hiểm như HIV, viêm gan B, C..., nhất là khi họ phun xăm tại các cơ sở nhỏ, không đủ điều kiện tiệt trùng. Cá biệt, có những trường hợp bị sốc thuốc tiêm, phản ứng với thuốc tê… Nguyên nhân chính là do quá trình ủ tê mất nhiều thời gian, do đó, nhiều cơ sở đã chọn cách tiêm thuốc tê để rút ngắn công đoạn.

Bác sĩ Ánh cho rằng đối với trẻ 5 tuổi, đang trong giai đoạn phát triển, nếu không có chỉ định thẩm mỹ thì tuyệt đối người lớn không nên can thiệp bằng bất cứ biện pháp gì. Hiện nay, luật pháp không cấm tiến hành thẩm mỹ cho trẻ vì có nhiều trẻ cần được can thiệp khi bị sứt môi, hở hàm ếch... nhưng mọi công đoạn đều phải có chỉ định của bác sĩ.

TS Ánh khuyến cáo tốt nhất các bậc phụ huynh hoặc người nhà chỉ nên can thiệp khi trẻ đã bước qua tuổi dậy thì và nên làm ở các cơ sở làm đẹp uy tín, được cấp phép để tránh những biến chứng đáng tiếc.

