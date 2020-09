Suýt mất cặp môi do xăm môi tại thẩm mỹ viện

Thời gian gần đây khoa Thẩm mỹ da – Bệnh viện Da Liễu TP.HCM tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng do xăm môi, nhiều trường hợp chảy mủ, đóng vảy.

So với việc xăm các vùng khác trên cơ thể thì xăm môi xảy ra các biến chứng nhiều hơn. Trung bình mỗi tháng Khoa Thẩm mỹ da tiếp nhận từ 3-5 ca biến chứng do xăm môi (trong khi biến chứng xăm ở các vùng khác như xăm mày, xăm mi mắt… chỉ khoảng từ 1-2 ca/tháng).

Chị N.T.H, 25 tuổi, ngụ tại quận Thủ Đức đến khám tại Khoa Thẩm mỹ da trong tình trạng môi sưng, đóng mài dày, rỉ dịch đau rát. Chị H cho biết trước đó 4 ngày chị đi xăm môi tại một thẩm mỹ viện. Sau xăm 1 ngày, môi sưng to sau đó rỉ dịch đục, đau rát. Chị H có quay lại cơ sở thẩm mỹ và được nhân viên ở đây đưa 1 tuýp thuốc bôi kháng siêu vi, tuy nhiên khi bôi lên thì môi càng sưng kèm đóng mài dày và rỉ mủ. Quá hoảng sợ chị vội đến Bệnh viện nhờ bác sĩ can thiệp.

Môi sưng, đóng mài, rỉ mủ do xăm môi

Trước đó mấy ngày Khoa Thẩm mỹ da cũng tiếp nhận 2 bệnh nhân bị biến chứng do xăm môi. 1 bệnh nhân sau xăm vùng môi bị đóng mài dày, đau rát và trường hợp khác đóng mài nhẹ nhưng vùng môi bị ngứa và có tình trạng sạm da nhiều quanh môi.

Ths. BS Trần Nguyên Ánh Tú – Phó trưởng khoa Thẩm Mỹ da – Bệnh viện Da Liễu TP.HCM cho biết trường hợp của chị H là viêm da tiếp xúc dị ứng bội nhiễm sau xăm và chị được chỉ định điều trị bằng kháng sinh, kháng siêu vi, kháng viêm. Dự kiến quá trình điều trị cho chị H sẽ mất nhiều thời gian và khó có thể phục hồi như ban đầu.

Riêng với những tình trạng sạm da nhiều quanh môi sau xăm là do quá trình tăng sắc tố sau viêm. Việc điều trị phục hồi dễ hơn nhưng ít nhất cũng cần vài tháng tình trạng môi mới trờ lại như ban đầu.

Theo BS Ánh Tú, việc xăm môi ẩn chứa rất nhiều nguy cơ tai biến. Trước hết là nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm siêu vi như viêm gan siêu vi B, C, HIV… nếu người thực hiện không đảm bảo môi trường và kỹ thuật vô trùng. Kế đến là việc sử dụng chất lượng mực xăm kém, rẻ tiền có thể gây ra các phản ứng dị ứng nặng tại nơi xăm như sưng nề, đỏ da, nổi mụn nước...

Tuy nhiên, trong trường hợp dùng loại mực xăm tốt, cũng không thể loại trừ được hoàn toàn phản ứng dị ứng với mực xăm, nhất là màu xăm đỏ. Và cuối cùng, việc chăm sóc sau khi thực hiện kỹ thuật xăm cũng rất quan trọng, hầu hết các trường hợp xảy ra tai biến do nơi thực hiện kỹ thuật xăm không tư vấn hoặc tư vấn sai cách chăm sóc sau xăm.

“Trên thực tế nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ là chính đáng, tuy nhiên để làm đẹp an toàn, tốt nhất các chị em phụ nữ nên ưu tiên lựa chọn giải pháp sử dụng son môi. Việc dùng son cũng mang tính thời trang hơn do có thể thay đổi nhanh theo xu hướng. Trong trường hợp nếu các chị em vẫn muốn lựa chọn phương pháp xăm môi, nên tìm hiểu kỹ, lựa chọn các cơ sở uy tín, đảm bảo các trang thiết bị và quy trình vô trùng. Và nếu có tai biến do xăm môi xảy ra, thì nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt, để tránh việc tự xử trí sai làm thương tổn càng nặng hơn, phục hồi càng khó hơn”. BS Ánh Tú khuyến cáo.

