Những cách chăm sóc da cho phụ nữ sau sinh hiệu quả

Làm sạch da sau sinh kết hợp dùng kem chống nắng

Làm đẹp sau sinh tại nhà là nhu cầu của hầu hết các mẹ sau giai đoạn mang thai và sinh con. Và tìm hiểu những cách chăm sóc da mặt sau sinh tại nhà là vô cùng cần thiết.

Cũng như các cách chăm sóc da thông thường, bước cơ bản đầu tiên trong quy trình chăm sóc da mặt sau sinh là làm sạch da mặt sau một ngày dài với nhiều hoạt động sinh hoạt ít chú ý đến da mặt.

Ở giai đoạn này các mẹ có thể sử dụng nước ấm để làm sạch bụi bẩn hay các chất cặn bã, nhờn có trên da mặt. Ngoài ra chăm sóc da sau sinh bằng tinh bột nghệ hay sử dụng nước hoa hồng - các loại nước cân bằng da để làm sạch da mặt cũng là một biện pháp tốt. Cách làm này cũng thích hợp để tẩy các tế bào chết và lấy đi các tế bào làm xỉn màu da…

Chăm sóc da sau sinh đúng cách sẽ giúp mẹ có một làn da tươi trẻ, mịn màng

Khi có việc phải đi ra ngoài vào ban ngày, nhất là lúc còn nắng gắt, bạn cũng nên sử dụng các loại kem chống nắng để bảo vệ da và chống lão hóa sau sinh tốt. Ngoài ra, các chị em có thể sử dụng một số loại mỹ phẩm hay kem dưỡng da sau sinh có tác dụng làm sạch da nhưng vẫn đảm bảo ít gây kích ứng cho da.

Chỉ cần chú ý thận trọng trong việc sử dụng mỹ phẩm trong thời gian sau sinh hay lúc dưỡng da khi cho con bú vì lúc này do da mặt bạn còn khá yếu, nhạy cảm và cũng dễ tổn thương.

Việc làm sạch da mặt sau sinh kết hợp với dùng kem chống nắng phù hợp sẽ giúp loại bỏ các tế bào chết trên da, làm lỗ chân lông trên mặt thông thoáng hơn đồng thời giúp giữ ẩm, chống tình trạng khô da sau sinh, bảo vệ và giúp da khỏe mạnh hơn.

Chăm sóc da mặt sau sinh bằng xông hơi

Xông hơi là cách chăm sóc da và làm đẹp sau sinh tại nhà rất hiệu quả. Với phương pháp này, da mặt các mẹ không chỉ được làm sạch, mà phần lỗ chân lông cũng trở nên thông thoáng, giúp cho làn da hấp thụ các dưỡng chất thiết yếu một cách tốt nhất, từ đó các tế bào da được nuôi dưỡng một cách hoàn hảo.

Nước nóng sẽ giúp tăng cường quá trình tuần hoàn máu dưới da và qua đó giúp cải thiện độ ẩm cho da mặt.

Xông hơi là bước chăm sóc da sau sinh hiệu quả mà an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc da mặt sau sinh bằng massage

Massage da mặt hằng ngày kết hợp với các loại tinh dầu sẽ giúp chăm sóc da sau sinh và làm đẹp từ sâu bên trong. Mỗi khi massage, da mặt chị em sẽ nhanh chóng lấy lại được độ đàn hồi, không chỉ làm săn chắc vùng da bình thường mà còn cải thiện các vùng da chảy xệ.

Đặc biệt là tinh dầu từ thiên nhiên có chứa hàm lượng cao các chất vitamin C, E, A và các loại acid sẽ tái tạo các sợi collagen, loại bỏ các lớp biểu bì hư tổn, từ đó lớp da được hồi sinh trở nên hồng hào, trắng mịn và tươi tắn hơn.

Massage là một bước quan trọng sau bước làm sạch và xông hơi giúp da nhanh chóng lấy lại độ đàn hồi và căng mịn trước khi sinh con, và làm trẻ hóa những vùng da khô thiếu sức sống bởi sau khi sinh con trọng lượng cơ thể của bạn đã giảm đi đáng kể do mất nước hoặc do nhiều lý do khác.

Bên cạnh đó massage còn là một bước skin care cho mẹ sau sinh "thần kỳ" vì nó giúp các mạch máu lưu thông tốt hơn, bạn sẽ đỡ cảm thấy mệt mỏi. Biện pháp này cũng hạn chế sự xuất hiện của các nếp nhăn khi hầu hết các mẹ phải thức đêm nhiều để chăm con.

Massage da là một bước quan trọng chăm sóc da sau sinh quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói massage mặt là một bước quan trọng trong liệu trình chăm sóc da mặt sau sinh. Công đoạn này có hiệu quả đặc biệt, giúp nhanh chóng lấy lại độ đàn hồi và căng mịn của da.

Cách massage chăm sóc da mặt cho các mẹ sau sinh:

Đầu tiên, bạn cần đặt hai ngón tay trỏ lên hai bên đỉnh khóe mắt rồi kéo hai tay theo hai hướng ra phía ngoài đuôi mắt. Động tác này thực hiện nhiều lần sẽ giúp làm mờ và làm giảm nếp nhăn rất hiệu quả.

Tiếp theo dùng các ngón tay massage mặt theo hướng xoắn ốc hoặc theo vòng tròn từ cằm đến tai, dọc theo hai bên má, cánh mũi, đuôi mắt và trán. Thực hiện nhiều lần cách này sẽ giúp mạch máu lưu thông tốt.

Bước cuối cùng là dùng hai ngón tay giữa áp vào hai điểm sát gốc mũi. Sau đó ấn và day nhẹ hai điểm này rồi day nhẹ từ từ lên phía trên sát mắt. Động tác tuyệt vời này giúp giải tỏa stress hữu hiệu, đồng thời xóa bỏ các nếp nhăn xấu xí trên dọc cánh mũi.

Quan tâm tới chế độ dinh dưỡng hằng ngày

Chăm sóc da mặt trong tháng ở cữ và trong thời gian cho con bú, ngoài việc bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết nhằm đảm bảo nguồn sữa cho con thì mẹ cũng cần bổ sung nhiều chất xơ cũng như vitamin từ các loại rau, củ, quả. Và quan trọng là uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để làm đẹp da.

Các mẹ có thể sử dụng các thực phẩm chứa nhiều vitamin C, E và chất kẽm từ rau xanh hay các loại trái cây màu đỏ để giúp tổng hợp collagen cho da. Việc bổ sung hàm lượng omega acids có trong các loại cá như cá ngừ cũng rất quan trọng…

Trong mỗi bữa ăn hàng ngày, các mẹ nên bổ sung các dưỡng chất có lợi cho cơ thể và làn da sau sinh vì chúng không chỉ giúp mẹ và bé có chế độ dinh dưỡng tốt mà còn giúp chăm sóc da sau sinh rất hiệu quả.

Chăm sóc da mặt trong tháng ở cữ và trong thời gian cho con bú đòi hỏi sự thận trọng vì phải đảm bảo an toàn cho nguồn sữa mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc da mặt sau sinh bằng sữa mẹ

Sữa mẹ chính là thực phẩm và sản phẩm làm đẹp tuyệt vời nhất dành cho cơ thể và làn da các mẹ sau sinh. Với hàm lượng dưỡng chất dồi dào như: protein, glucid, vitamin,… làn da sẽ nhanh chóng được làm sạch. Không chỉ vậy, sữa mẹ cũng giúp ngăn ngừa mụn, chống lão hoá và tăng cường độ ẩm giúp da sáng mịn, trắng hồng tự nhiên.

Cách làm: Đầu tiên là bước vắt sữa, sau đó bạn dùng bông gòn thấm và thoa đều lên mặt, massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu sâu hơn, mang lại hiệu quả nhanh hơn rồi để yên trong vòng 20-30 phút. Sau đó chỉ cần rửa sạch bằng nước ấm. Mỗi ngày thực hiện cách này 2-3 lần sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ cho làn da các mẹ.

Chăm sóc da sau sinh bằng nghệ

Chăm sóc da sau sinh bằng tinh bột nghệ hay các dưỡng chất khác từ nghệ đều là biện pháp hữu hiệu giúp cải thiện làn da mẹ sau sinh an toàn bậc nhất. Từ xưa nghệ đã được coi là thần dược chăm sóc da cho phụ nữ nói chung và phụ nữ sau sinh nói riêng.

Chúng có tác dụng tuyệt vời trong việc chống oxy hoá, giảm mụn và các vấn đề về da khác như thâm, nám, tàn nhang, làm mờ sẹo và ngăn ngừa lão hoá cực tốt.

Nghệ là dưỡng chất giúp chăm sóc da cực kỳ an toàn cho mẹ và bé - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm: Nghệ + cám gạo + sữa được pha theo tỉ lệ 1:1:1 trong vòng 30 phút rồi đắp lên mặt. Một tuần nên dùng 2 lần để có hiệu quả tốt nhất. Nếu không có thời gian, các mẹ có thể làm cách khác nhanh hơn là trộn bột nghệ với mật ong rồi vo viên lại như dạng thuốc và uống mỗi ngày vào buổi sáng.

Dưỡng da mặt sau sinh bằng cám gạo

Dưỡng da mặt bằng cám gạo cũng là một cách chăm sóc da sau sinh hiệu quả khác. Trong quá trình mang thai các mẹ thường bị đổi nội tiết tố, làm da tăng tiết chất bã nhờn, lỗ chân lông bị bịt kín gây ra tình trạng mụn.

Đồng thời ở giai đoạn này, các sắc tố melamin cũng tăng cao, làm các vết nám và tàn nhang xuất hiện nhiều hơn. Cách chăm sóc bằng cám gạo sẽ giúp các mẹ loại bỏ triệu để những vấn đề về da trên.

Chăm sóc da mặt sau sinh bằng cám gạo rất dễ thực hiện vì cách làm vừa đơn giản, an toàn mà lại hiệu quả. Chỉ cần dùng 2 thìa cafe cám gạo trộn đều với 1 thìa mật ong và lòng trắng trứng với da dầu, và dùng lòng đỏ cho da khô.

Trộn đều hỗn hợp và thoa lên mặt, giữ yên khoảng 15 - 20 phút. Sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Nên thực hiện liệu trình này 1 - 2 lần mỗi tuần để có làn da trắng đẹp vừa sạch mụn vừa giảm thâm nám.

Dưỡng trắng da sau khi sinh bằng sữa tươi không đường

Sữa tươi không đường không chỉ để uống mà còn dùng để chăm sóc và dưỡng da mặt rất tốt vì trong sữa tươi có chữa nhiều protein giúp tái tạo nhanh chóng cho làn da bị hư tổn. Mặt khác, trong sữa còn chứa nhiều nước góp phần tăng độ ẩm, qua đó làm mịn và dưỡng ẩm cho da.

Cùng với nghệ, sữa tươi không đường cũng là dưỡng chất chăm sóc da rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Công thức dưỡng da bằng sữa tươi dành cho các mẹ sau sinh:

Có thể tự làm sữa rửa mặt từ sữa tươi bằng cách nhỏ vài giọt sữa tươi và vài giọt nước cốt chanh vào một lọ nước lạnh rồi rửa mặt bằng cách cho khăn vào nhúng trong dung dịch nước sữa thoa lên mặt.

Kết hợp sữa tươi và sữa chua theo tỉ lệ 1: 2 để tạo thành loại kem dưỡng da mặt dùng cho hàng ngày. Thường xuyên dưỡng da mặt bằng hỗn hợp này sẽ giúp bạn sở hữu một làn da đẹp và mịn màng.

Dưỡng trắng da toàn thân sau sinh bằng đậu đỏ

Đậu đỏ mà cụ thể là bột đậu đỏ là nguyên liệu an toàn, có nguồn gốc tự nhiên giúp làm trắng da sau khi sinh được nhiều chị em sử dụng. Không chỉ có tác dụng tốt trong việc làm trắng da mặt, bột đậu đỏ còn được dùng để tắm trắng da toàn thân rất hiệu quả.

Đậu đỏ là loại hạt chứa hàm lượng protein, kali và chất sắt cao giúp da săn chắc và trắng hồng tự nhiên. Nếu sử dụng thường xuyên, da bạn sẽ không còn bị sạm đen nhất là khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà vẫn trông khỏe khoắn, chứ không trắng theo kiểu xanh xao như lúc sử dụng các loại dưỡng trắng da khác.

Chăm sóc da sau sinh bằng đậu đỏ là biện pháp phổ biến được các mẹ hay dùng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bột đậu đỏ dưỡng da như sau:

2 kg đậu đỏ sau khi xay thành bột mịn thường sẽ dùng trong 3 tuần. Để bột đậu dùng được lâu mà không bị ẩm mốc thì sau khi rửa sạch đậu nên phơi thật khô rồi mới đem xay mịn.

Ngoài ra, chăm sóc da sau sinh bằng dầu dừa hay bằng cách uống đủ nước hàng ngày kết hợp ăn uống đầy đủ chất, tăng cường các vitamin A, C, E vào chế độ ăn uống để củng cố collagen trong da cũng là những biện pháp vừa an toàn vừa hiệu quả giúp làn da ngày càng đẹp và mịn màng hơn.

