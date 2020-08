Hiện nay, nhiều chị em rủ nhau giảm cân bằng lá sen với hy vọng vóc dáng bớt nặng nề, ì ạch. Nhiều người tin tưởng việc sử dụng lá sen giảm béo, giảm cân sẽ an toàn và đảm bảo hơn rất nhiều so với những sản phẩm thuốc trên thị trường hiện nay.

Trong lá sen chứa tinh chất acid loid có tác dụng hỗ trợ lá lách hoạt động tốt, ngăn sự hấp thụ chất béo. Chính vì thế lá sen rất hay được sử dụng cho người bị tăng cân do ăn quá nhiều đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ, người ít vận động như nhân viên văn phòng, giáo viên,…

Theo lương y Trung lá sen được dùng trong y học cổ truyền và kinh nghiệm dân gian với tên thuốc là liên diệp hoặc hà diệp, được thu hái quanh năm, thường dùng lá non (hoặc lá còn cuộn lại chưa mở) và lá bánh tẻ, bỏ cuống. Dùng tươi hoặc phơi, sấy khô.

Lương y bật mí cách giảm cân với bài thuốc từ lá sen, táo mèo

Dược liệu là nguyên lá to, khô, màu lục, không bị sâu, không có vết thủng, có vị đắng, hơi chát, mùi thơm nhẹ, tính mát bình, không độc, vào ba kinh can, tỳ, thận, có tác dụng thanh nhiệt, cầm máu, tán ứ, an thần, lợi thấp.

Còn táo mèo hay còn gọi là sơn tra. Trong đông y, quả sơn tra này có vị chua, tính ôn vào ba kinh can – tì – vị.

Tác dụng tiêu thực đích, tạm giữ, giảm đau, sát trùng, tiêu đờm giải độc cá. Trị lỵ, tả tích khối, huyết khối, u bướu đường tiêu hóa, tích cá thịt, trẻ em cam tích, viêm ruột, cao huyết áp, sau đẻ đau bụng.

Về thành phần hóa học, thịt quả sơn tra tươi chứa 0,7% chất đạm, 0,2% chất béo, 22% chất đường, có các acid hữu cơ như crategolic acid, malic acid, oxalic acid, succinic acid, acetic acid, citric acid, ursolic acid, linoleic acid, palmitic acid, oleic acid, stearic acid, giàu vitamin C (0,03% - 0,1%, đứng hàng thứ tư trong các loại hoa quả giàu vitamin C), vitamin B2 (đứng hàng đầu trong các loại hoa quả, ngang với chuối tiêu), caroten (đứng thứ hai trong các loại hoa quả) và canxi (mỗi 100g sơn tra có chứa 85mg canxi thuộc loại cao nhất trong các loài hoa quả). Ngoài ra, sơn tra còn chứa chì, sắt, tanin, acetylcholine, phytosterrin.

Quả sơn tra được sử dụng để làm tan mỡ máu, đặc biệt là cholesterol, ức chế sự lắng đọng của chất mỡ ở thành mạch, vì thế có tác dụng đặc biệt trong giảm mỡ nhất là mỡ tạng.

Lương y Trung cho biết với những người cần giảm cân thì có thể sử dụng trà lá sen với sơn tra, ý dĩ để uống hàng ngày thay các loại nước khác.

Cụ thể, sử dụng lá sen 60g, hạt ý dĩ 10g, sơn tra 10g, nghiền chung thành bột, bỏ vào phích, rót nước sôi vào hãm, uống thay trà ngày 1 thang uống liền 100 ngày.

Nếu đơn giản thì nấu như nấu trà thông thường mang lá sen khô, táo mèo khô, ý dĩ cho vào nấu lện uống bình thường.

Khánh Chi