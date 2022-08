Cần tây giảm cân nhưng không phải ai cũng có thể dùng

Người huyết áp thấp thì nước từ bột cần tây là thực phẩm không nên sử dụng. Bởi khi uống huyết áp sẽ không duy trì được ở trạng thái ổn định mà dễ bị hạ đột ngột.

Nước cần tây khô tốt hơn nhiều loại tươi

Cần tây còn gọi là cần cạn, cần thơm, là loại cây thảo, ưa khí hậu ẩm mát, chịu được lạnh, phát triển tốt trong mùa đông – xuân.

Chia sẻ với phóng viên, TS. Phí Thị Cẩm Miện, Phó giám đốc Viện nghiên cứu vi tảo và Dược Mỹ phẩm (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), TGĐ Công ty cổ phần KHCN Dược Liệu Việt Nam cho biết, theo các nghiên cứu khác nhau, trong số các hợp chất tự nhiên, cần tây (Apium Tombolens) là một trong những nguồn quan trọng nhất của chất phytochemical như axit phenolic, flavon, flavonols và chất chống oxy hóa như vitamin C, beta-carotene (Provitamin A) và mangan.

Những chất chống oxy hóa này có vai trò làm giảm tác hại của quá trình oxy hóa. Các chất phytochemical trong cần tây làm giảm hoạt động của các cytokine tiền viêm và ngăn ngừa viêm, giảm cholessterol và tăng cường chuyển hoá mỡ.

Ngoài ra, flavonoid trong cần tây ngăn chặn chứng viêm tim mạch. Stress oxy hóa và tình trạng viêm nhiễm trong dòng máu là những yếu tố nguy cơ chính làm tăng bệnh tim mạch, đặc biệt là xơ vữa động mạch.

Phthalides trong cần tây giúp mở rộng cơ trơn trong mạch máu và giảm huyết áp. Bên cạnh đó, 1g cần tây chỉ cung cấp khoảng 20 calo cho cơ thể, do đó giúp giảm cân hiệu quả.

“Cần tây giảm cân là điều hoàn toàn có cơ sở. Nhiều người cho rằng uống khoảng 500 ml nước ép mỗi buổi sáng giúp phá vỡ và hòa tan các chất béo tích tụ ở gan.

Trên thực tế, nước ép cần tây tác động đến cân nặng và lượng calo trong cơ thể bạn. Cân nặng của bạn phụ thuộc vào lượng calo trong thức ăn mà bạn hấp thụ. Khi lượng calo nạp vào cơ thể nhỏ hơn hoặc bằng lượng calo tiêu hao, bạn sẽ giảm được cân hoặc duy trì cân nặng.

Trong khi đó, nước ép cần tây chứa khá ít calo, 500 ml nước ép chỉ cung cấp khoảng 85 calo cho cơ thể, do đó xu hướng uống cần tây giảm cân phần nào mang hiệu quả mà bạn mong muốn”, TS Cẩm Miện phân tích.

Hơn thế nữa, cần tây chứa rất ít calo nhưng lại nhiều chất xơ giúp bạn có cảm giác no lâu. Từ đó, bạn sẽ kiểm soát được cơn thèm ăn và giảm cảm giác đói bụng. Khi kết hợp việc thường xuyên uống nước hoặc ăn cần tây với tập thể dục đều đặn, bạn sẽ nhanh chóng giảm cân thành công.

Tuy nhiên, dù là loại nước lành mạnh, ít calo nhưng TS Cẩm Miện nhấn mạnh chị em không nên lạm dụng cách uống nước cần tây giảm cân trong suốt thời gian dài. Thay vào đó, hãy kết hợp luyện tập thể dục với một chế độ ăn uống dinh dưỡng đa dạng các loại thực phẩm.

Ngoài loại cần tây tươi mua về ép nước thì bột cần tây cũng là sản phẩm được nhiều chị em săn lùng vì vừa dễ sử dụng vừa dễ bảo quản với lời truyền tai giảm cân, detox. Nhiều người băn khoăn uống bột khô có khác gì với loại cây tươi? Phải chăng uống nước ép cần tây tươi sẽ tốt hơn bột cần tây khô?

Trả lời thắc mắc này, TS Cẩm Miện cho biết bột cần tây hay rau cần tây tươi thì đều là những loại thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng và vô cùng tốt cho sức khỏe người sử dụng.

Thế nhưng sử dụng bột cần tây với lượng ít nhưng tác dụng lại nhiều hơn so với cần tây tươi. Lý giải điều này, TS Cẩm Miện thông tin, tỷ lệ khô và tươi của rau cần tây khoảng 1:15, do đó, nếu sử dụng 5g khô sẽ tương đương với 75g tươi/ngày. Do đó, chúng ta sử dụng ít nhưng tác dụng lại nhiều hơn so với việc sử dụng một lượng tươi tương đương.

Hơn thế nữa, nếu cần tây tươi có vị đắng khi ép gây cho bạn cảm giác khó uống nhưng đối với bột cần tây thì đã trải qua quá trình sấy lạnh làm dịu đi các mùi vị của cần tây giúp dễ uống hơn mà vẫn đảm bảo được các chất dinh dưỡng của cần tây.

Những ai tuyệt đối không nên sử dụng?

Không thể phủ nhận tác dụng giảm cân của cần tây, tuy nhiên TS Cẩm Miện cũng lưu ý một số vấn đề mà người sử dụng buộc phải nhớ.

Đầu tiên khi sử dụng bột cần tây để chế biến, bạn cần tránh kết hợp với các thực phẩm như: Sò, nghêu, hàu, thịt baba, thịt thỏ và giấm.

TS. Phí Thị Cẩm Miện

Đặc biệt, khi uống bột cần tây, bạn chỉ nên uống một lượng vừa đủ 500ml một ngày, không nên uống quá nhiều bởi sẽ gây tác dụng phụ ảnh hưởng đến cơ thể.

Nếu bạn sử dụng bột cần tây để pha nước uống thì phải lưu ý đến thời điểm sử dụng. Thời điểm tốt nhất để uống nước bột cần tây đó là vào buổi sáng, trước khi ăn sáng 30 phút. Uống nước cần tây thời điểm này sẽ hỗ trợ hệ tiêu hoá hoạt động mạnh mẽ hơn.

Ngoài những lưu ý khi sử dụng như trên, TS Cẩm Miện cũng nhấn mạnh những nhóm đối tượng sau không nên uống cần tây.

Cụ thể:

+ Phụ nữ mang thai. Phụ nữ đang trong thời gian mang thai sẽ là tối tượng đầu tiên không nên sử dụng bột cần tây. Khi sử dụng bột cần tây quá liều lượng quy định có thể sẽ gây khích thích khiến tử cung co thắt, ảnh hưởng đến cả cơ thể mẹ và thai nhi. Mẹ bầu vẫn được sử dụng bột cần tây nhưng chỉ sử dụng dưới 500g để tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ.

+ Người thể trạng yếu. Người có thể trạng yếu thường có dấu hiệu nhận biết rõ rang như mặt vàng, uể oải, ăn uống không ngon miệng, chướng bụng, nhạt miệng, khó cảm nhận hương vị… Đây là những dối tượng không nê uống cần tây bởi bản thân cần tây là loại cây có tính mát nên khi sử dụng có thể gây tổn thương trung dương. Hơn nữa sử dụng bột cần tây với người có thể trạng yếu có thể ảnh hưởng trực tiếp hệ tiêu hoá, sức khoẻ.

+ Người mắc bệnh ngoài da. Người mắc bệnh ngoài da cũng là một đối tượng không nên uống quá nhiều bột cần tây. Bởi thành phần bột cần tây có chứa axit béo Arachidonic – là một chất xúc tác với các phản ứng viêm tấy. Do đó, nếu uống bột cần tây trong thời điểm đang bi bệnh ngoài da thì tình trạng có thể nghiêm trọng hơn.

+ Người huyết áp thấp. Đặc biệt, đối với người huyết áp thấp thì nước từ bột cần tây là thực phẩm không nên sử dụng. Bởi khi uống nước từ bột cần tây, huyết áp của người dùng sẽ không duy trì được ở trạng thái ổn định mà dễ bị hạ đột ngột. Do đó, nếu uống trong lúc huyết áp thấp thì có thể gặp phải các tác động phụ không như mong muốn, ảnh hưởng đến sức khoẻ nếu bạn dung quá nhiều cho 1 lẩn hoặc dung thường xuyên.

