Gia tăng tai biến làm đẹp đón Tết, bác sĩ chỉ cách làm đẹp an toàn

Môi cô gái trẻ biến thành "mỏ chim" sau khi xăm

Ths. BS Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình -Thẩm mỹ và Hàm mặt, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết theo thông lệ gần cuối năm, nhiều chị em đi làm đẹp do đó tỷ lệ biến chứng vào dịp này cũng tăng lên.

Theo BS Nguyễn Đình Minh có nhiều nguyên nhân khiến các ca nhập viện cấp cứu do can thiệp thẩm mỹ tăng. Trong đó, hầu hết do can thiệp thẩm mỹ với các phẫu thuật thủ thuật được thực hiện ở các cơ sở không được cấp phép, người thực hiện không có chuyên môn.

Hậu quả để lại vô cùng nặng nề. BS Nguyễn Đình Minh cho biết không nhớ hết bao nhiêu trường hợp phải “sửa sai” từ nhẹ cho đến nặng của chị em khi đi làm đẹp tại các spa, cơ sở thẩm mỹ… Đó là những trường hợp do người thực hiện không đúng kỹ thuật gây biến chứng ở mức độ nhẹ để lộ sẹo, đường sẹo xấu.

Biến chứng nặng hơn khi chị em thực hiện làm đẹp ở những cơ sở không đảm bảo quy chuẩn vô trùng, người thực hiện không có chuyên môn. Điều này rất dễ gây ra tình trạng nhiễm trùng.

“Gần đây chúng tôi phải cấp cứu nhiều trường hợp bị nhiễm trùng do trong quá trình thực hiện thẩm mỹ, bác sĩ phải đưa kim, dao xuyên qua lớp da…. Nếu công tác vô trùng không được thực hiện đúng, người thực hiện không có chuyên môn rất dễ đưa vi khuẩn vào, rất dễ nhiễm trùng.

Theo đó, chúng tôi hay gặp bệnh nhân bị biến chứng do tiêm chất filler vào vị trí mạch máu gây tắc mạch hoại tử vùng có mạch máu chi phối. Thậm chí có trường hợp tiêm silicon bị biến chứng chảy dịch, chảy mủ vùng tiêm khiến các bác sĩ phải rất vất vả trong quá trình điều trị. Thời gian lên tới hàng tháng mới khắc phục được. Những ca này đều từ spa, thẩm mỹ đưa đến”, BS. Nguyễn Đình Minh thông tin.

Một biến chứng khác theo BS. Nguyễn Đình Minh có thể xảy ra là chảy máu không cầm được. Biến chứng này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Việc làm đẹp là nhu cầu tất yếu của chị em, tuy nhiên theo BS Nguyễn Đình Minh, chị em không nên dồn đến gần Tết mới thực hiện các phẫu thuật thẩm mỹ mà việc này có thể đẩy sớm hơn trong năm (những lúc rảnh) hoặc vào mùa thu mát mẻ…

“Cuối năm, các bác sĩ đông khách, các cơ sở đông khách thì việc phục vụ không được chu đáo”, BS Nguyễn Đình Minh chia sẻ.

Ngoài ra, trước khi quyết định đi “tân trang” nhan sắc, BS. Nguyễn Đình Minh cũng khuyến cáo, chị em nên tìm hiểu kỹ về nơi mình sẽ thực hiện và người sẽ giúp bạn “đẹp lên” có tay nghề như thế nào.

Trong đó, chị em cần phân biệt:

Dịch vụ làm đẹp không xâm lấn: chăm sóc da, xăm thẩm mỹ (tê bôi), tắm trắng ..... có thể làm ở các spa, thẩm mỹ viện.

Dịch vụ làm đẹp có xâm lấn bắt đầu từ tiêm filler, botox, căng chỉ ... bắt buộc phải do bác sĩ làm và thực hiện tại ít nhất là Phòng khám chuyên khoa PT TM. Đặc điểm nhận biết là biển hiệu PK PTTM trước cửa (bác sĩ đứng tên phòng khám, giấy phép hoạt động, thời hiệu hoạt động của PK PTTM.

Để có một cái Tết xinh đẹp, rạng ngời nhan sắc, BS Minh một lần nữa khuyến cáo chị em cần ttỉnh táo, thông minh là những khách hàng "thông thái" trước khi quyết định thực hiện thủ thuật, phẫu thuật làm đẹp nào. Tránh tiền mất, tật mang đôi khi... trả giá bằng cả tính mạng.

Thời điểm cuối năm, gần Tết Nguyên đán, nhu cầu làm đẹp của người dân tăng cao kéo theo nhiều trường hợp tai biến do làm đẹp tại các cơ sở kém chất lượng trong đó tai biến xăm chiếm tỷ lệ cao. Tại khoa Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh có ngày tiếp nhận 5-6 trường hợp tai biến sau xăm môi, xăm chân mày, nhiều trường hợp sau điều trị môi không thể trở về tình trạng ban đầu mà gặp phải những biến dạng. Mới đây nhất cô gái trẻ đến một thẩm mỹ viện để xăm môi. Tuy nhiên, sau khi xăm môi trên bệnh nhân sưng to như "mỏ chim" chảy mủ trong khi môi dưới đóng vảy, bong tróc gây đau nhức kèm sốt. Các bác sĩ chẩn đoán nữ bệnh nhân nguy cơ di chứng nặng nề.

N. Huyền