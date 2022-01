Nở rộ dịch vụ giảm béo cấp tốc, quảng cáo một đằng làm một nẻo

Nhu cầu làm đẹp về cuối năm tăng lên, trong đó có việc giảm béo lấy lại vóc dáng cũng được nhiều chị em quan tâm, vì vậy các dịch vụ giảm béo cũng nở rộ như nấm sau mưa.

Giảm béo chỉ 60 phút?

Thẩm mỹ viện R., Hai Bà Trưng, Hà Nội quảng cáo với chi phí siêu rẻ 2 triệu đồng và khách hàng chỉ mất 60 phút sẽ có sự thay đổi vóc dáng ngoạn mục.

Công nghệ giảm béo không gây đau đớn, không phẫu thuật, các lớp mỡ sẽ nhanh chóng được phá hủy kể cả những lớp mỡ lâu năm cứng đầu, dần được đào thải qua hệ bài tiết mà khách hàng không cần mất thời gian nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, sau khi liệu trình giảm béo bụng này kết thúc, mỡ thừa vẫn tiếp tục được đào thải và loại bỏ triệt để ra khỏi cơ thể, giúp bạn có được vóc dáng thon gọn và cân đối hơn.

Đánh vào nhu cầu giảm béo của các chị em không ít người đã tới trải nghiệm nhưng thức chất thì đây chỉ là quảng cáo còn gói thực sự để lấy lại vóc dáng giá lại trên trời.

Chị Nguyễn Thị Lệ, Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội, chia sẻ vì sau đợt nghỉ dịch chị tăng cân quá nhiều, lớp mỡ ở bụng chùng chảy xệ vô cùng mất thẩm mỹ. Trong khi đó giảm mỡ bằng thay đổi lối sống chị em áp dụng đều không có hiệu quả. Thấy quảng cáo giá rẻ, hình ảnh trải nghiệm trên các video cũng hấp dẫn nên chị Lệ đăng ký gói 2 triệu.

Khi chi gói tiền này trải nghiệm chị được đánh bụng và sử dụng máy Lipo nhưng chỉ làm nóng bụng còn để tiêu diệt được mỡ chị Lệ phải đóng thêm 21 triệu đồng. Vì tốn kém nên chị không thực hiện liệu trình. Điều chị Lệ bức xúc đó là quảng cáo một đằng làm một nẻo.

Ảnh minh hoạ.

Không riêng gì chị Lệ, mùa cuối năm mỗi ngày có hàng chục cuộc gọi của chị em phụ nữ tìm tới đường dây nóng của bệnh viện Da liễu Trung ương hỏi về việc giảm mỡ thẩm mỹ như thế nào.

TS BS Nguyễn Hữu Quang – Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu trung ương, cho biết để giảm béo và tạo đường viền body thon gọn là cả một quá trình và chị em phụ nữ phải đặt tiêu chí an toàn lên đầu tiên chứ không thể chỉ 60 phút, 1 lần có thể giảm được mỡ.



Hiện nay ngoài giảm béo bằng thay đổi lối sống thì có nhiều biện pháp giảm béo can thiệp mổ xâm lấn tạo hình hoặc hút mỡ, sử dụng công nghệ không can thiệp khác. Các phương pháp này đều có những chỉ định rõ ràng, có những tác dụng phụ không mong muốn.

Vì vậy, trước khi tiến hành can thiệp thủ thuật hay biện pháp gì thì cần thăm khám bác sĩ xem có đúng chỉ định, cần thiết không và kỳ vọng, hiệu quả mang lại như thế nào. Tránh hiện tượng chị em phụ nữ kỳ vọng quá mức.



Ngoài ra, trên cơ thể cũng có 1 số vùng mỡ khá lì lợm như mỡ vùng eo, cánh tay, nọng cằm… nên cần thời gian rất dài. Nếu cần nhanh thì bắt buộc phải thực hiện các biện pháp giảm mỡ không xâm lấn bằng công nghệ mới có hiệu quả.



3 lưu ý khi giảm béo



An toàn trong giảm béo chị em phụ nữ cần biết:



Thứ nhất, thực hiện một cách khoa học ăn uống lành mạnh. Các đồ ăn gây béo phì thừa cân như thức ăn nhanh, đồ ăn nhiều dầu mỡ, chất bột đường, đồ ngọt cần hạn chế, giảm bớt ăn về đêm. Ngoài ra, chúng ta phải có biện pháp tập thể dục thường xuyên để cơ thể săn chắc, thon gọn, tránh các loại thực phẩm chức năng.



Thứ hai, không sử dụng thực phẩm chức năng. Hiện trên thị trường có nhiều thực phẩm chức năng giảm cân thần tốc hay nguồn gốc thảo dược thì chúng ta phải hết sức cẩn thận vì những loại thực phẩm đó nguồn gốc không rõ ràng, thành phần, cơ chế hoạt động không được chứng minh nên có thể nguy hiểm cho sức khoẻ. Kỳ vọng quá lớn về giảm cân một loại thuốc trong thời gian ngắn.



Thứ ba, hạn chế các chất kích thích như rượu, bia. Nếu sử dụng lượng vừa phải thì tốt có thể kích thích hoạt động cơ thể nhưng lạm dụng thì tác dụng đảo ngược.



TS Quang cho rằng chị em phụ nữ phải hiểu đúng đắn về giảm béo. Giảm béo một lần và đẹp vĩnh viễn, điều này là không thể vì giảm mỡ, giảm béo cần kiên trì. Sau quá trình can thiệp, thủ thuật công nghệ cao thì bản thân người đó phải duy trì tuân thủ ăn uống, tập luyện thì mới có kết quả lâu dài, bền vững. Nếu chị em phụ nữ nghĩ đã giảm béo thành công sau đó thả phanh ăn uống, lười vận động thì mỡ lại nhanh chóng tích tụ lại.



Khánh Chi