Da trắng nõn nà, tươi trẻ như tuổi 18 với vài loại quả cực quen thuộc này

Rau quả màu tím chứa rất nhiều anthocyanin - chất chống oxy hóa tự nhiên nổi bật nhất từng được phát hiện có ngăn ngừa lão hóa. Thậm chí, chống oxy hóa của nó còn tốt hơn cả vitamin C và vitamin E. Theo các học giả người Mỹ, anthocyanin có chống oxy hóa mạnh gấp 30-50 lần so với vitamin C và vitamin E. Vì vậy chúng sẽ hỗ trợ bạn đắc lực trong việc chăm sóc và bảo vệ làn da luôn trắng mịn, tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

Dưới đây là top những thực phẩm có màu tím bạn nên sử dụng thường xuyên để có dược làn da tươi tắn, trẻ mãi với thời gian.



Nho tím : Nho tím chứa anthocyanin, ngoài ra còn chứa flavonoid là một chất chống oxy hóa mạnh khác. Đây chính là một thực phẩm chống lão hóa tuyệt vời. Ngoài ra, nho còn có ổn định tâm trạng, giảm căng thẳng, lo lắng rất tốt.

Khoai lang tím : Khoai lang tím có loại chỉ vỏ tím, và loại tím cả vỏ và ruột. Ngoài những chất dinh dưỡng vẫn có trong khoai lang, khoai lang tím còn chứa nhiều selen và anthocyanin chống oxy hóa và ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.



Cà tím : Cà tím chứa nhiều anthocyanin và vitamn E làm chậm quá trình lão hóa của tế bào và duy trì sự trẻ trung. Ngoài ra, trong cà tím còn chứa lượng lớn polyphenol, một chất chống oxy hóa mạnh có thể loại bỏ các gốc tự do, tăng cường sức đề kháng và khả năng miễn dịch của cơ thể , phòng chống ung thư.

