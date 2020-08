Theo bác sĩ Võ Thành Tài (Khoa Da liễu - Bệnh viện đa khoa Thủ Đức, TP.HCM), lão hóa da do nguyên nhân nội sinh liên quan đến quá trình biến đổi ở mức độ phân tử tạo ra các gốc tự do làm mất dần cấu trúc, chức năng của các tế bào ở da. Lão hóa da do nguyên nhân ngoại sinh thường liên quan đến các yếu tố bên ngoài như tiếp xúc tia UV ánh nắng mặt trời, hút thuốc lá, thói quen ăn uống sinh hoạt không lành mạnh.

Khi da bị lão hóa sẽ có những biểu hiện như: tàn nhang, đốm nâu, sạm da, da khô, kém đàn hồi, da chảy xệ…

Gần đây, mọi người dần bắt đầu chú ý hơn đến việc chăm sóc da để có một làn da khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, đặc biệt là phụ nữ. Để có một làn da trẻ, khỏe thì việc ngăn chặn, hạn chế tình trạng lão hóa da là vấn đề cần được ưu tiên hàng đầu.

Để ngăn ngừa tình trạng lão hóa da, bên cạnh việc chăm sóc da đúng cách cũng như tránh tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ thì việc lựa chọn và sử dụng hợp lý các thực phẩm hằng ngày cũng giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa da tuyệt vời.

Chuyên gia chỉ ra các thực phẩm làm đẹp da

Dưới đây là những thực phẩm được bác sĩ Thành khuyến cáo nên sử dụng hàng ngày giúp ngăn ngừa và làm chậm tiến trình lão hoá da mà chúng ta nên biết:

Trà xanh: là một loại thực phẩm tương đối phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Những thành phần trong trà xanh giúp chống lại tác dụng của tia UV-B, chống lại sự oxi hóa làm giảm sự tổn thương các tế bào ở da. Trà xanh còn có tác dụng kháng viêm, ức chế sự tăng sắc tố da, kích thích tăng sinh collagen giúp da mịn màng hơn.

Nghệ: nhiều nghiên cứu đã cho thấy nghệ có tác dụng chống lại sự oxi hóa, giảm các thương tổn viêm cấp tính ở da, ức chế sự tác dụng phân hủy các collagen, elastin, hyaluroic acid giúp da săn chắc hơn.

Những thực phẩm giàu vitamin C (như cam, ổi, cherry…): vitamin C giúp chống lại quá trình oxi hóa ở da, làm giảm tác dụng phá hủy da do ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, vitamin C còn giúp làm mờ sắc tố, cải thiện màu sắc da, đồng thời góp phần làm tăng sinh các collagens.

Những thực phẩm giàu vitamin A (cà rốt, khoai tây, bắp cải, cá ngừ…): vitamin A giúp cấu trúc da được tái tạo, ức chế sự phá hủy collagen và elastine, hấp thụ tia UV hạn chế tác dụng tổn thương lên tế bào da.

Những thực phẩm giàu vitamin E: thành phần này giúp da chúng ta chống lại sự oxi hóa, giúp làm tăng sinh collage, làm mềm dịu và giữ ẩm cho cấu trúc của da.

Caffeine: những thực phẩm đồ ăn thức uống hằng ngày như cà phê, capuchino… hầu như đều có thành phần này. Những nghiên cứu gần đây cho thấy, caffeine cũng có những tác dụng tuyệt vời như bảo vệ da khỏi tia UV, làm giảm những nếp nhăn nhỏ ở da mặt.

Ngoài ra một số thực phẩm khác như đậu nành, nha đam, quả bơ, nho… cũng có tác dụng rất tốt trong việc duy trì làn da khỏe mạnh tươi trẻ.

K.C