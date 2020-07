Phẫu thuật gọt cằm: Chuyên gia phẫu thuật nói gì?

Ước mơ cằm chữ V

Với những quảng cáo trên các trang web của các thẩm mỹ viện, phẫu thuật gọt cằm được coi là cách nhanh chóng sở hữu dáng cằm Vline thon gọn chỉ trong 120 phút. Các khuyết điểm cằm vuông, thô, to bè có thể dễ dàng khắc phục bằng kĩ thuật gọt cằm V line công nghệ Hàn Quốc tiên tiến. Nắm chắc những thông tin được đề cập trong bài viết để có được kết quả gọt cằm đẹp, an toàn.

Trong hội nhóm thế giới dao kéo, các tâm sự chia sẻ về gọt cằm cũng được chị em bàn tán rôm rả. Ví dụ trường hợp của Nguyễn My – 25 tuổi trú tại Hà Nội. My kể từ khi sinh ra lúc nào mặt của cô cũng tròn và to cộng với điểm trừ gò má cao khiến My luôn mặc cảm.

Đôi khi bạn bè trêu My mặt vuông chữ điền, mặt tròn phúc hậu còn My chỉ thấy mặt mình xấu và cô luôn ao ước có thể gọt cằm để mang lại khuôn mặt Vline cho mình. Khi bắt đầu đi làm, My đã chuẩn bị số tiền cho mình để thực hiện combo gọt má, gọt cằm. Tuy nhiên, My vẫn còn nấn ná vì sợ đau và lo phát sinh di chứng.

Nguyễn Thị Dung – Hà Nội cô nhân viên văn phòng kiêm người mẫu tự do đã cố gắng chi 150 triệu đồng đến Hàn Quốc để thực hiện cuộc đại trùng tu nhan sắc. Sau khi thực hiện được ước mơ làm đẹp của mình, Dung vui vẻ chia sẻ với các bạn trẻ nếu thiếu tự tin về gương mặt thì hãy thực hiện ước mơ Vline của mình. Tuy nhiên, chấp nhận phẫu thuật gọt cằm để được đẹp như trường hợp của Dung là may mắn.

Một ca phẫu thuật gọt cằm

Trước đó tại TP.HCM chị T.T.Đ, 35 tuổi, đến một bệnh viện thẩm mỹ ở quận 10, TP.HCM để phẫu thuật gọt cằm. Tuy nhiên, sau khi làm đẹp, người phụ nữ này bị chảy máu vùng cổ họng, sau đó được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chị Đ. đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, rối loạn tri giác, phải thở máy để duy trì hô hấp. Sau gần 5 tháng được chữa trị ở nhiều bệnh viện trong đó có cả bệnh viện ở Singapore, tuy nhiên do tình trạng quá nặng chị Đ. đã không thể qua khỏi.

Những biến chứng hay gặp

Theo TS Nguyễn Huy Cảnh – Phó phụ trách Chủ nhiệm khoa Y học thực nghiệm, Bệnh viện 108, nhu cầu gọt hàm hiện nay được khá nhiều người quan tâm.

TS Cảnh cho biết về mặt chuyên môn, gọt cằm là thu nhỏ xương hàm nhằm làm cho cằm thon gọn hơn, mang lại một gương mặt xinh đẹp, hấp dẫn hơn mà chúng ta thường gọi là người có cằm Vline.

Gọt cằm là khoan, mài, cắt xương

Những người có hàm bạnh, vuông thì sẽ được thực hiện cắt góc hàm để thu nhỏ khuôn mặt. Ngược lại, người có cằm bị thụt, nhỏ thì độn hoặc cưa xương, đưa ra phía trước rồi bắt vít, kéo dài cằm, nhờ đó mang lại khuôn mặt gọn gàng và một chiếc cằm dài hơn. Các thủ thuật được sử dụng khi phẫu thuật gọt cằm chủ yếu là cưa, khoan, mài để cắt xương vì thế người ta hay gọi là “gọt cằm”.

Do đặc điểm chung của người Việt Nam là cằm hơi to, ngắn, không thon gọn và mảnh mai, gương mặt cũng kém duyên hơn. Nhiều năm nay, khi xu hướng mặt Vline ra đời thì nhiều người tìm tới phương pháp này. Nhưng phẫu thuật gọt cằm là một cách làm đẹp đòi hỏi tính an toàn cao bởi nó rất dễ gặp sự cố. Các phẫu thuật viên phải là người có kinh nghiệm, trang thiết bị đầy đủ, phải chăm sóc hậu phẫu thuật tốt để tránh biến chứng. Bởi vậy, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Theo TS Cảnh kỹ thuật gọt cằm tác động vào xương khuôn mặt. Bởi vậy, trình độ của phẫu thuật viên kém, thiếu kinh nghiệm, trang thiết bị không đầy đủ, vô trùng kém… đều có thể dẫn đến những tai nạn cho người mổ như nhiễm trùng, ca phẫu thuật thất bại thậm chí nguy hiểm tới chính tính mạng của người gọt cằm.

Ngoài ra, kỹ thuật viên mổ thiếu kinh nghiệm thì có thể gây ra các biến chứng gây chảy máu sau phẫu thuật, thiếu xương, hụt xương, gây dị dạng gương mặt do gọt bỏ xương quá nhiều hay chảy máu, nhiễm trùng, tổn thương thần kinh vùng mặt, gương mặt. Biến chứng xa có thể bị cằm lệch.

Phẫu thuật gọt cằm có thể ảnh hưởng tới việc ăn uống của chúng ta do những thay đổi về xương hàm. Trường hợp nghiêm trọng hơn còn có thể bị ảnh hưởng cả tới những phần khác trên gương mặt như các dây thần kinh… Do đó, hãy thật sự thận trọng khi quyết định phẫu thuật gọt cằm.

Ghép thận tự thân cho nam bệnh nhân bị tai nạn xe máy Sau khi bệnh nhân bị ngã xe đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tại Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân có biểu hiện suy thận trái nên bác sĩ nhanh chóng cắt thận lọc rửa và ghép lại cho bệnh nhân.

Khánh Chi