Lấy tăm qua thành bụng cho bệnh nhân sau 2 tuần nuốt phải

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp hy hữu nuốt phải tăm trước đó 2 tuần. Đáng chú ý, một đầu tăm nằm trong thành bụng, một đầu nằm trong ruột non.

Chiếc tăm được lấy từ thành bụng

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp hy hữu nuốt phải tăm trước đó 2 tuần, chiếc tăm đã di chuyển và đâm xuyên ruột được lấy ra qua thành bụng một cách an toàn.

Anh Nguyễn Văn L. (nam, 49 tuổi, ở Quốc Oai - Hà Nội) có thói quen ngậm tăm trong miệng, nhiều khi đi ngủ anh cũng ngậm tăm. Một lần anh vô tình nuốt chiếc tăm khi đang ngậm như thói quen thường lệ. Cứ nghĩ sẽ không sao nên anh không lưu ý đến, tuy nhiên sau 2 tuần anh thấy đau bụng vùng hố chậu bên phải.

Đi khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, các bác sĩ phát hiện một ổ áp xe vùng hố chậu phải. Đáng chú ý, một đầu tăm nằm trong thành bụng, một đầu nằm trong ruột non. Bằng các phương tiện siêu âm và chụp cắt lớp, các bác sĩ nhận định chiếc tăm đã xuyên qua thành ruột non, một đầu găm vào thành bụng và một đầu vẫn nằm trong lòng ruột; đặc biệt đầu ngoài chiếc tăm gây viêm ở thành bụng tạo thành ổ áp xe.

Việc điều trị cho bệnh nhân cần ưu tiên lấy bỏ dị vật với các phương án có thể gồm: phẫu thuật vào trong ổ bụng, nội soi qua ống tiêu hoá và can thiệp tối thiểu dưới hướng dẫn của hình ảnh.

Lựa chọn cuối cùng được đưa ra sau khi hội chẩn là: lấy chiếc tăm qua hướng dẫn của siêu âm. Đây là một kỹ thuật chưa từng có trong y văn, các bác sĩ can thiệp đã dùng siêu âm để định vị tạo một đường hầm đi trong thành bụng, qua các dụng cụ nong rộng đủ để ống kính camera đi vào tiếp cận và rút chiếc tăm ra an toàn.

Theo ThS.BS Nguyễn Ngọc Cương - khoa Chẩn đoán hình ảnh, đây là kỹ thuật chưa từng có trong “sách vở”, cái khó nhất là phải tạo được đường hầm vào đúng đầu chiếc tăm nhưng không làm thay đổi vị trí của chiếc tăm trong ổ bụng hay trong lòng ruột sẽ làm rộng tổn thương và nguy cơ nhiễm trùng thành bụng cũng như viêm phúc mạc.

Can thiệp thành công và an toàn, bệnh nhân được theo dõi diễn biến ổn định và chỉ định xuất viện sau 2 ngày.

BS Cương nhấn mạnh, thói quen “ngậm tăm” sau khi ăn của rất nhiều người có thể nguy hiểm nếu vô tình nuốt chiếc tăm vào ống tiêu hoá vì chất liệu tăm tre sẽ không thể bị phân huỷ bởi men tiêu hoá nên khi di chuyển trong suốt chiều dài của lòng ruột dễ gây nên nhiều biến chứng khó lường. Biến chứng nặng nhất có thể gây thủng ống tiêu hoá và viêm phúc mạc toàn thể, ảnh hưởng đến tính mạng hoặc để lại nhiều di chứng về sau.

Do đó tránh để lại những hậu quả đáng tiếc như bệnh nhân L., các bác sĩ khuyến cáo sau khi sử dụng tăm nên vứt ngay vào sọt rác, tránh ngậm trong miệng gây mất thẩm mỹ, vô tình làm rơi vãi nếu trong nhà có trẻ nhỏ sẽ rất nguy hiểm, hoặc khi nói chuyện, ngủ có thể nuốt tăm. Nếu không may nuốt phải tăm, người bệnh cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được can thiệp và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.

N. Huyền